Спасти рядового Райана. Вундеркинд, который не пригодился Моуриньо

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сегодня, 08:00

«Соккер.ру» — о полузащитнике «шпор» Райане Сессеньоне, который может реанимировать карьеру в Бундеслиге.

В пятницу в новостных лентах появились сообщения, что сразу два немецких клуба — «Герта» и «Хоффенхайм» — намерены арендовать игрока «Тоттенхэма» Райана Сессеньона. Лондонцы не возражают. Поэтому вероятность того, что Сессеньон продолжит карьеру в Бундеслиге, весьма высока. Осталось только выяснить, где именно.

Дорогой и перспективный

О существовании Сессеньона мы как-то стали забывать. В новом сезоне Райан лишь раз попал в заявку «шпор». В прошлом — выходил на поле всего двенадцать раз. Негусто для игрока, за которого лондонцы заплатили 25 миллионов фунтов стерлингов. Жозе Моуриньо вообще не видит двадцатилетнего англичанина в составе, поэтому и не возражает против аренды Райана. Португалец бы с радостью его продал, но стоит левый полузащитник всё те же 25 миллионов.

Ситуация весьма удивительна, ведь три года назад Райан считался самой яркой восходящей звездой в английском футболе. Быстроногий левша, лидер юношеской сборной Англии, не просто чемпион мира среди сверстников, но и лучший игрок турнира. Техника, удар, мышление. Вся Англия завидовала «Фулхэму», в рядах которого оказался этот самородок. Точнее, два. У Райана есть брат-близнец Стивен, правый защитник. Он тоже входил в состав юношеской сборной Англии и «Фулхэма», но оказался куда менее одарённым, чем Райан. Вполне заурядный футболист, не чета брату.

Зато левоногий брат не только забил самый быстрый гол в истории английского футбола, но был лидером «дачников» в сезоне 2017-18, в котором они завоевали путёвку в Премьер-Лигу. Райан сыграл во всех 56 матчах сезона и забил 16 мячей. Лучший молодой игрок Англии и футболист года в «Фулхэме». Неплохо для восемнадцатилетнего юноши, который в большинстве справочников значился как левый защитник. Немало обозревателей настойчиво рекомендовали тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту взять Сессеньона на чемпионат мира в Россию. И были огорчены, не увидев его в заявке. Отсутствие Райана не помешало англичанам дойти до полуфинала. Тем временем Сессеньону сулили переход в «Барселону».

С небес на землю

Долгожданный дебют в Премьер-Лиге сложно назвать удачным. Райан сыграл в 35 матчах из 38, забил два мяча, но сказать, что долгожданный новичок произвёл большое впечатление, было бы преувеличением. В актив можно занести лишь тот факт, что Сессеньон стал первым английским футболистом, родившимся в 2000-х, кому удалось отличиться в Премьер-Лиге. Не бог весть какое достижение. Разговоры о необходимости привлечения футболиста «Фулхэма» в сборную как-то утихли. «Дачники» не сумели закрепиться в элите. Что не помешало им продать Сессеньона в «Тоттенхэм».

Тем временем в Англии появилась целая компания ровесников Сессеньона или ребят помладше. Джейдон Санчо, Мейсон Гринвуд, Фил Фоден, Каллум Хадсон-Одои, которые успели обогнать старшего на поворотах. Все они на первых ролях в своих клубах, в отличие от Сессеньона, который остался рядовым Райаном. Даже до капрала не дослужился. В «Тоттенхэме» он оказался лишним. Не играл ни при Маурисио Почеттино, ни при Жозе Моуриньо. Процесс перехода во взрослый футбол явно не задался. Сессеньон рисковал очутиться в компании тех, кто блеснул в юношах, но потом растворился и потерялся. Поэтому сам футболист заинтересован в переходе. Куда угодно, лишь бы играть. Только так можно спасти увядающую, даже засыхающую карьеру.

Немного о происхождении

Сессеньон — явно не английская фамилия. Слышится в ней что-то французское. Предки Райана родом из Бенина, бывшей французской колонии на западе Африки, и говорили они по-французски. Британцами стали не так давно, в девяностые годы прошлого столетия. Райан и Стивен появились на свет в предместье Лондона Рогемптоне 18 мая 2000 года и английским владеют куда лучше, чем французским.

Чего не скажешь об их двоюродном брате Стефане Сессеньоне, весьма известном футболисте. Поиграв за «Пари Сен-Жермен», полузащитник в 2011 году приехал в Англию и подписал контракт с «Сандерлендом». Стефан говорил на ломаном английском и периодически отлучался в сборную Бенина. И был не афрофранцузом, а настоящим африканцем. За пять лет, проведенных в Англии, Стефан Сессеньон довольно неплохо освоил язык Шекспира. С двоюродными братьями, один из которых почти тёзка, Стефан не пересекался. В 2016 году он вернулся во Францию, сыграл два сезона в «Монпелье», а потом уехал в столицу Турции, где по сей день играет за «Генчлербирлиги».

Но вернёмся к одному из английских близнецов, который считался одарённым и получил массу авансов. Возможно, до закрытия трансферного окна Райан покинет «Тоттенхэм» и попробует свои силы в Германии. «Герта» настроена решительно и уже засылает сватов. Не дремлет и «Хоффенхайм». Возможно, в этот спор за 20-летнего англичанина вмешается кто-то ещё. В Германии верят, что неудачи Сессеньона в «Тоттенхэме» — досадные происшествия. Его талант — скорость, техника, хорошо поставленный удар — не мог никуда исчезнуть. Просто надо дать молодому футболисту столь необходимую игровую практику. Только так можно спасти рядового Райана. А там глядишь, он и очередное звание получит. Что касается Стивена Сессеньона, он уже сменил клуб и теперь является футболистом «Бристоль Сити». Рядовой Стивен тоже хочет спасти свою карьеру.