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Спасти рядового Райана. Вундеркинд, который не пригодился Моуриньо

сегодня, 08:00
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«Соккер.ру» — о полузащитнике «шпор» Райане Сессеньоне, который может реанимировать карьеру в Бундеслиге.

В пятницу в новостных лентах появились сообщения, что сразу два немецких клуба — «Герта» и «Хоффенхайм» — намерены арендовать игрока «Тоттенхэма» Райана Сессеньона. Лондонцы не возражают. Поэтому вероятность того, что Сессеньон продолжит карьеру в Бундеслиге, весьма высока. Осталось только выяснить, где именно.

Дорогой и перспективный

О существовании Сессеньона мы как-то стали забывать. В новом сезоне Райан лишь раз попал в заявку «шпор». В прошлом — выходил на поле всего двенадцать раз. Негусто для игрока, за которого лондонцы заплатили 25 миллионов фунтов стерлингов. Жозе Моуриньо вообще не видит двадцатилетнего англичанина в составе, поэтому и не возражает против аренды Райана. Португалец бы с радостью его продал, но стоит левый полузащитник всё те же 25 миллионов.

Ситуация весьма удивительна, ведь три года назад Райан считался самой яркой восходящей звездой в английском футболе. Быстроногий левша, лидер юношеской сборной Англии, не просто чемпион мира среди сверстников, но и лучший игрок турнира. Техника, удар, мышление. Вся Англия завидовала «Фулхэму», в рядах которого оказался этот самородок. Точнее, два. У Райана есть брат-близнец Стивен, правый защитник. Он тоже входил в состав юношеской сборной Англии и «Фулхэма», но оказался куда менее одарённым, чем Райан. Вполне заурядный футболист, не чета брату.

Зато левоногий брат не только забил самый быстрый гол в истории английского футбола, но был лидером «дачников» в сезоне 2017-18, в котором они завоевали путёвку в Премьер-Лигу. Райан сыграл во всех 56 матчах сезона и забил 16 мячей. Лучший молодой игрок Англии и футболист года в «Фулхэме». Неплохо для восемнадцатилетнего юноши, который в большинстве справочников значился как левый защитник. Немало обозревателей настойчиво рекомендовали тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту взять Сессеньона на чемпионат мира в Россию. И были огорчены, не увидев его в заявке. Отсутствие Райана не помешало англичанам дойти до полуфинала. Тем временем Сессеньону сулили переход в «Барселону».

С небес на землю

Долгожданный дебют в Премьер-Лиге сложно назвать удачным. Райан сыграл в 35 матчах из 38, забил два мяча, но сказать, что долгожданный новичок произвёл большое впечатление, было бы преувеличением. В актив можно занести лишь тот факт, что Сессеньон стал первым английским футболистом, родившимся в 2000-х, кому удалось отличиться в Премьер-Лиге. Не бог весть какое достижение. Разговоры о необходимости привлечения футболиста «Фулхэма» в сборную как-то утихли. «Дачники» не сумели закрепиться в элите. Что не помешало им продать Сессеньона в «Тоттенхэм».

Тем временем в Англии появилась целая компания ровесников Сессеньона или ребят помладше. Джейдон Санчо, Мейсон Гринвуд, Фил Фоден, Каллум Хадсон-Одои, которые успели обогнать старшего на поворотах. Все они на первых ролях в своих клубах, в отличие от Сессеньона, который остался рядовым Райаном. Даже до капрала не дослужился. В «Тоттенхэме» он оказался лишним. Не играл ни при Маурисио Почеттино, ни при Жозе Моуриньо. Процесс перехода во взрослый футбол явно не задался. Сессеньон рисковал очутиться в компании тех, кто блеснул в юношах, но потом растворился и потерялся. Поэтому сам футболист заинтересован в переходе. Куда угодно, лишь бы играть. Только так можно спасти увядающую, даже засыхающую карьеру.

Немного о происхождении

Сессеньон — явно не английская фамилия. Слышится в ней что-то французское. Предки Райана родом из Бенина, бывшей французской колонии на западе Африки, и говорили они по-французски. Британцами стали не так давно, в девяностые годы прошлого столетия. Райан и Стивен появились на свет в предместье Лондона Рогемптоне 18 мая 2000 года и английским владеют куда лучше, чем французским.

Чего не скажешь об их двоюродном брате Стефане Сессеньоне, весьма известном футболисте. Поиграв за «Пари Сен-Жермен», полузащитник в 2011 году приехал в Англию и подписал контракт с «Сандерлендом». Стефан говорил на ломаном английском и периодически отлучался в сборную Бенина. И был не афрофранцузом, а настоящим африканцем. За пять лет, проведенных в Англии, Стефан Сессеньон довольно неплохо освоил язык Шекспира. С двоюродными братьями, один из которых почти тёзка, Стефан не пересекался. В 2016 году он вернулся во Францию, сыграл два сезона в «Монпелье», а потом уехал в столицу Турции, где по сей день играет за «Генчлербирлиги».

Но вернёмся к одному из английских близнецов, который считался одарённым и получил массу авансов. Возможно, до закрытия трансферного окна Райан покинет «Тоттенхэм» и попробует свои силы в Германии. «Герта» настроена решительно и уже засылает сватов. Не дремлет и «Хоффенхайм». Возможно, в этот спор за 20-летнего англичанина вмешается кто-то ещё. В Германии верят, что неудачи Сессеньона в «Тоттенхэме» — досадные происшествия. Его талант — скорость, техника, хорошо поставленный удар — не мог никуда исчезнуть. Просто надо дать молодому футболисту столь необходимую игровую практику. Только так можно спасти рядового Райана. А там глядишь, он и очередное звание получит. Что касается Стивена Сессеньона, он уже сменил клуб и теперь является футболистом «Бристоль Сити». Рядовой Стивен тоже хочет спасти свою карьеру.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:01
Райян конечно же талантливый парень, феерил в Фулхэме,но после перехода в Тоттенхем затих...толи с тренером не повезло,то ли с командой...
Нужно переходить в команду уровня второго десятка АПЛ и получая постоянную игровую практику продолжать расти...но можно и поменять лигу, и если реально есть интерес от Хоффенхайма нужно переходить туда. Команда неплохая играет в атакующий футбол что подойдет игроку...
Удичи
Анд-м
Анд-м
сегодня в 11:00
Хоффы лучше вариант, чем герта. Интересный коллектив собирается, да и еврокубках играют) и
Gahi
Gahi
сегодня в 10:44, ред.
Интересная статья, действительно Райан Сессеньон с 15 лет проходит все уровни сборной Англии, 2015 год сборная Англия (до 16) сыграл 10 матчей, забил 2 мяча, 2016 год сборная Англия (до 17) сыграл 5 матча, 2016—2017 сборная Англия (до 19) сыграл 14 матчей, забил 4 мяча, 2018—н. в. Англия (до 21) сыграл 10 матчей. И очень странно, что такой талант и не может раскрыться в Тоттенхэме, многое конечно зависит от тренера команды, видимо судьба распорядилась так, что рядовому Рейану нужно пройти через испытания, чтобы стать генералом. Рано или поздно, но это обязательно случится. Спасибо автору за статью очень интересная. Удачи
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 09:23
В хоффенхайме найдет себя.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:18
значит пока что рано)))))))но всё придёт со временем )))
DXTK
DXTK
сегодня в 08:20
Щас Моур еще одного отпустит как было с Салахом и Де Брюйне, а потом Сессьон вернется и будет выступать где-нибудь в Сити или Ливерпуле........... а может даже его ждет переход в Баварию.......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:03
Маур тот ещё тип...
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