Лучший легионер РПЛ прямо сейчас. ЦСКА нельзя отпускать Влашича в Серию А

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вчера, 17:48

Никола играет мозгами, как и Миранчук. «Соккер.ру» понимает, почему ЦСКА отгоняет от хорвата «Зенит» и «Наполи».

ЦСКА финансово стабилен, но есть нюанс

Тренер «Аталанты» Гасперини пошутил, что разница между Иличичем и Миранчуком – наличие у Алексея головы. Двузначная шутка, учитывая психические проблемы Йосипа, но очень футбольная. Мозги на поле важны.

И для ЦСКА Влашич – новый Головин. Не просто мозговой центр, а еще и козырь в рукаве на случай потребности в живых деньгах и 30-40 млн евро. Ведь версия, что ЦСКА разжился спонсорскими средствами, не подтвердилась.

Относительно финансирования «армейцев» важную вещь недавно сказал Сергей Иванов, фанат «армейцев», который может себе позволить прямые формулировки в силу занимаемых ранее должностей:

Очень много говорят, что когда ВЭБ пришел, он стал спонсором ЦСКА – это неправда, это ложь. ВЭБ ни копейки живых денег не дал и не даст. ВЭБ не для того создан. Он выкупил стадион – это его собственность, часть акций приобрел.

Иванов знает лично и Гинера, и Бабаева, и Шувалова (председатель ВЭБ ), и Орешкина (новый глава совета директоров клуба). Хотя и без таких знакомств никто не скрывает, что ВЭБ выкупил 77.64 % акций ЦСКА , чтобы вернуть долг и получить контроль над московским клубом и его ареной за 18 млрд рублей.

Изначально мечтали найти инвестора, ведь сами тянуть недешевый проект не хотят. Но в нынешних условиях ни сын Абрамовича, ни Усманов миллиарды рублей в ЦСКА не понесут. Значит, на Гинере и Бабаеве — ответственность за результаты, а последние недешевые трансферы сделаны «авансом». Надеются на победы в Лиге Европы и успех в РПЛ . Но сложно заработать в нынешнее время так много, чтобы обойтись без продажи Влашича.

Уход Влашича — вопрос времени

Никола точно покинет ЦСКА и российский чемпионат, но важен тайминг. Гинер уже затягивал с выгодными прощаниями, но сейчас не только он принимает решения. Например, отказ от продажи Чалова за дикие деньги в «Кристал Пэлас» связывают именно с решением руководства ВЭБ – амбициозные владельцы, далекие от футбола, сказали, что Федор должен остаться. Денег не дали, но крутиться приказали.

Ганчаренко этим и занимается, а Бабаев привез квартет новичков – Фукс, Зайнутдинов, Гаич и Эджуке, из которого мгновенно влился в коллектив только нигериец. Пока же ЦСКА тащат к серии без поражений и с победами голеадор Кучаев и привычные герои – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Никола взрослеет на глазах, хотя не забывайте, что ему всего 22 года. Хорват даже близко не на пике формы – и забавно, если от него требуют стабильности Дзюбы.

Артем на девять лет старше, должен играть целостными сериями с высокой результативностью, а на спады реагировать спокойно. Влашич же оказался на пике, поскольку у него сейчас прекрасный настрой и настроение. Непонятно только, с чем именно связано? Если хорват сейчас рубится, чтобы за ним приехали до конца трансферного окна из Неаполя, Бергамо или Милана – тогда рядом с хорошими новостями для ЦСКА есть плохие.

Но вы знаете Гинера. Видя, насколько Никола важный и полезный, понимая, что нынешний соперник «Локомотив» многое потерял без Алексея Миранчука, Евгений Леннорович сделает все, чтобы Влашич остался минимум до зимы. Если в Лиге Европы в группе выступит сказочно, а параллельно станет лучшим игроком РПЛ , то никто не мешает «Интеру» подписать новичка в январе. Как раз будет понятно, кто тянет на основу в Милане. Впрочем, приезд Видаля намекает, что скауты Джузеппе Маротты поставят на опыт в отчаянной войне за Скудетто с «Ювентусом».

В таком случае Влашичу нужно обождать. С таким футболом, как у него сейчас, приглашения в топ-5 не уйдут. Да и опыт игры в АПЛ его многому научил. Хорват был слишком юным и попал в «Эвертон», где до Анчелотти не было порядка, хотя хватало трансферных расходов. Не нужно спешить, когда тебе 22 года.

Чем хорош Влашич?

Влашич матереет, проводит в России уже третий сезон. В прошлом выступил результативнее, чем в дебютном. Забил 12 голов в РПЛ вместо 5, а еще повторил показатели по ассистам – по 5 штук. Причем результативных передач должно было стать больше, просто на его высокие показатели по ключевым пасам – 2.9 за матч, напарники реагировали не лучшим образом. В новом сезоне Влашич чуть реже пасует на партнеров, но выросло КПД – уже 2 ассиста после шести матчей. А еще Никола забил 4 гола. Пусть дважды в неудачных играх – «Зениту» и «Рубину» проиграли, но наличие лидера вдохновляет команду.

Не раз хвалили Кучаева в этом сезоне – Константин начал забивать, новый для него период, но Влашич стабильнее и связывает игру ЦСКА . Поэтому и в сборной Хорватии, когда отдыхает Модрич, вышел в основе против Франции. Чемпионы мира выиграли 4:2, как привыкли против балканцев, но Влашича будут вызывать в первую команду своей страны, поскольку Никола легко может стать на голову сильнее, чем сейчас. Есть дриблинг, причем не пустой, а нацеленный на результат. Пасы точные, легко держит мяч.

У хорвата поставленный дальний удар, нет проблем с последним пасом, ведь является гибридным плеймейкером – с черновой работой, но нацеленностью на атаку. Может сыграть сам – важно в дни, когда у ЦСКА не пошла игра в защите, и надо найти героя, который спасет в атаке. И короткий пас, и навесы работают, а в отборе может прибавить, ведь показатели атакующего хавбека в защите сильно зависят от схемы и задач наставника.

Продавать Влашича прямо сейчас — плохая идея

Если кто и перерастет уровень РПЛ в ближайшее время, то это именно Никола. Но нельзя спешить с его продажей, которую в ЦСКА уже не успеют компенсировать. Трансферное окно в элитных лигах закрывается через 8-19 дней, смотря о каком чемпионате речь, а в России – через двадцать. Поэтому тема переходов самая горячая. И раз владельцы клуба не дали москвичам «ни копейки», то позволить себе новичков смогли с прицелом на успех в Лиге Европы. Влашич нужен, чтобы отработать трансферы. А потом – чтобы покрыть оставшуюся разницу, ведь рекордное летнее трансферное окно в истории клуба не окупить выходом в плей-офф второго еврокубка.

И сегодня у Николы очередной большой матч – против опытной защиты «Локомотива», клуба из ЛЧ . Но есть и хорошие новости для хорвата. Крыховяк и Баринов его не встретят. Значит, если ЦСКА в лице Влашича выиграет центр поля, то «армейцы» пойдут за новой важной победой, как в дерби с «красно-белыми». А поскольку «Зенит» и «Спартак» могут подписать между собой мир через неделю, то Никола должен настраиваться на штурм вершины таблицы. Команда Ганчаренко не стала слабее. Есть тузы в рукаве – заигравшие Фукс и Гаич изменят ЦСКА к лучшему.