Тюремщик, рекордсмен, легенда «Спартака». Андрей Тихонов получил подарок на юбилей от «Астаны»

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вчера, 18:00

В день своего 50-летия Андрей Тихонов возглавил «Астану». «Соккер.ру» поздравляет и рассказывает истории из жизни юбиляра.

«Астана». Сегодня Андрей Тихонов отмечает свое 50-летие, и самым замечательным подарком на день рождения стала новая работа: Андрей Валерьевич аккурат в свой юбилей перестал быть безработным тренером и возглавил казахстанскую «Астану».

Ближний угол. Фирменное завершение атак в исполнении Тихонова — удар в ближний верхний угол, к которому вратари часто бывают не готовы.

Вратарь. Тихонов играл на позиции нападающего и левого полузащитника, но однажды Андрею Валерьевичу пришлось примерить вратарский свитер и перчатки. Случилось это в матче Кубка УЕФА против «Силькеборга» после удаления Руслана Нигматуллина в концовке матча. Новоиспеченный голкипер справился с опасным ударом со штрафного, этот эпизод занял прочное место в спартаковской мифологии.

Грузчик. После службы в армии Тихонов не знал, чем заняться, и подался в грузчики. Жена уговорила пойти на просмотр в «Вымпел» и возобновить футбольную карьеру. Надежда — мудрая женщина.

«Динамо». В детстве Андрей Тихонов болел за «Динамо», но не за московское, а за тбилисское. Нравилась игра техничных футболистов из Грузии: Кипиани, Чивадзе, Дараселия, Шенгелия, Гуцаев, Салуквелидзе действительно показывали привлекательный футбол под руководством Нодара Ахалкаци, а в 1981 году выиграли Кубок Кубков.

«Енисей». Первый профессиональный клуб в карьере Тихонова-тренера. В сезоне 2016/17 красоярцы показали под руководством Андрея Валерьевича лучший на тот момент результат в своей истории: заняли третье место в ФНЛ и пытались через стыки пробиться в РПЛ , но уступили тульскому «Арсеналу» по правилу выездного гола.

«Золотой матч». В 1995-м «Спартак» впервые не сумел выиграть чемпионат России, золотые медали уехали во Владикавказ. Год спустя «Алания» отстаивала свой титул в «Золотом матче» и проиграла. Андрей Тихонов забил победный мяч на «Петровском», а вскоре был признан лучшим футболистом России 1996 года сразу по нескольким версиям.

Израиль. Карьера Тихонова в этой стране получилась непродолжительной: 8 матчей и 1 забитый мяч в составе «Маккаби» из Тель-Авива.

«Крылья Советов». Андрей Тихонов был частью тех «Крыльев», которые так нравились всем и выиграли бронзовые медали РПЛ -2004. Всего у Тихонова 146 матчей и 27 забитых мячей за самарский клуб.

Михаил. В этом сезоне в РПЛ дебютировал Михаил Тихонов — сын Андрея Тихонова. На счету 22-летнего правого защитника покат только два матча в Премьер-Лиге, но его отец тоже поздно раскрылся.

Нагельсманн. Тихонов пристально следит за работой молодого тренера «РБ Лейпциг» и признался, что хотел бы попасть к нему на стажировку.

Олег Романцев. Великий тренер заметил Тихонова в составе команды «Титан» из второй лиги, пригласил его в «Спартак» и помог таланту раскрыться. Через 8 лет Олег Иванович показал, что значит «резать мясо»: Романцев безжалостно отчислил из команды капитана и легенду клуба, назвав его напоследок «отработанным материалом». Тихонов признавался, что уход из «Спартака» стал самым тяжелым моментом в его карьере.

Просмотр в «Саутгемптоне». В начале «нулевых», уже после ухода из «Спартака», Тихонов мог оказаться в АПЛ . Он провел две недели в «Саутгемтоне», который тогда тренировал Гленн Ходдл, тренировался вместе с командой и познакомился с Даном Петреску, но до подписания контракта дело не дошло. Андрею было чуть за 30, и это смутило англичан. Не знали же они, что Тихонов будет еще почти 10 лет играть в футбол.

Рекордсмен. Андрей Тихонов является самым возрастным футболистом, который принимал участие в официальном матче «Спартака». 18 сентября 2011 года Тихонов сыграл за «красно-белых» в возрасте 40 лет, 11 месяцев и 2 дней. В той игре ветеран, проводящий прощальный матч за «Спартак», отметился результативной передачей на Эйдена МакГиди.

«Спартак». Под буквой «С» не могло быть ничто другое. В составе «Спартака» Тихонов выиграл восемь чемпионских титулов, два Кубка России и провел больше полусотни матчей в еврокубках. Андрей Валерьевич занимает седьмую строчку в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю (90 голов) и входит в символическую сборную «красно-белых» всех времен по версии «Соккер.ру».

Тюремщик. В 18 лет Андрея Тихонова призвали в армию, он проходил службу во внутренних войсках. Будущий футболист «Спартака» и сборной России охранял колонию в Красноярском крае. Позже Тихонов признавался, что позитивных впечатлений о том времени у него не осталось, но в то же время эта суровая школа жизни сделала его тем Андреем Тихоновым, которого все знают.

«Фокус со шляпой». Иначе говоря, хет-трик. Андрей Тихонов — единственный футболист «Спартака», который забивал три мяча в одном матче в основной сетке Лиги чемпионов. Случилось это в сезоне 1999/2000, когда Тихонов разразился хет-триком в гостевом матче группового этапа против голландского клуба «Виллем II».

«Химки». Тихонов по два раза присоединился к трем клубам, в которых провел львиную долю своей карьеры: «Спартак», «Крылья Советов» и «Химки». За «красно-черных» отыграл 149 матчей и забил 48 голов — весьма внушительно!

ЦСКА . Тихонов мог и не столкнуться с тяготами и лишениями военной службы, а «отслужить» в ЦСКА , куда его сватал Александр Тарханов еще в 1988 году. «Армейцы» не заинтересовались, Тихонов уехал охранять заключенных, а потом стал легендой «Спартака».

Черенков. С Федором Федоровичем Тихонов познакомился во время первых с основой «Спартака». Доигрывающий карьеру Черенков признал талант в молодом парне, коих тогда через команду перед каждым сезоном проходили десятки, и взял над Тихоновым шефство. Советы маэстро помогли Андрею в начале карьеры, ведь знаменитую целеустремленность нужно было направить в нужное русло.

Юбилей. Присоединяемся к многочисленным поздравлениям с 50-летием!