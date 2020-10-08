Хвича, Норманн, Джеко, Робертсон и Тадич. Они сразятся за последние путёвки на Евро

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сегодня, 17:47

Сегодня стартуют стыковые матчи Евро-2020, в которых определятся четыре последних участника континентального первенства. «Соккер.ру» внимательно следит.

Стыковые матчи — привычное дело для отборочных турниров чемпионатов Европы и мира, но в таком формате они проводятся впервые. В традиционных стыках две сборные выясняли отношения в двух матчах, дома и в гостях, но у стыковых матчей Евро-2020 другой регламент. Впервые в истории нужно справиться с двумя противниками, чтобы попасть в число участников крупного турнира, да и состав участников стыков определился не только по итогам европейской квалификации, но и матчей все еще непривычного турнира — Лиги Наций.

В прошлом розыгрыше Лиги Наций было 16 групп в четырех разных дивизионах, победитель каждой группы получал гарантированную путевку в стыковые матчи еще до старта традиционной квалификации. Однако, если обладатель путевки в стыки добывал прямой пропуск в финальную часть Евро-2020 через традиционный отбор, то его место в стыковых матчах доставалось следующей по рейтингу сборной из той же лиги. А если не набиралось четырех участников в рамках заданной лиги, то вакансии отходили к сборным из нижестоящих дивизионов.

Именно поэтому в стыках все смешалось: к примеру, из Лиги A традиционный отбор не прошла только Исландия, которой теперь предстоит соперничать с командами из Лиги C – Болгарией, Венгрией и Румынией. Сегодня состоятся 8 встреч, полуфиналы стыков, которые вдвое сократят число соискателей путевок на Евро-2020. А уже в ноябре будут сыграны финалы, в которых восемь победителей сегодняшних матчей разыграют четыре последних билета на чемпионат Европы.

Путь A

Исландия — Румыния

- Евро-2016 стал первым крупным турниром, на котором выступила сборная Исландии. «Викинги» сходу добрались до четвертьфинала, сенсационно переиграв в 1/8 финала англичан.

- Лучший результат румын на Евро — четвертьфинал в 2000 году. На прошлом турнире сборная Румынии тоже выступала, но заняла последнее место в группе и бесславно сошла с дистанции.

- Оба матча между сборными Исландии и Румынии завершились победами «Карпатских ребят» со счетом 4:0. Дело было в отборе ЧМ -1998. Сейчас совершенно другие времена и другой расклад сил в этой паре.

- Исландцы уступили Франции и Турции в отборе чемпионата Европы, но выиграли 4 из 5 домашних матчей. Румын команда Эрика Хамрена тоже примет в Рейкьявике, что дает хозяевам серьезное преимущество.

Болгария — Венгрия

- Сборная Венгрии вела реальную борьбу за выход из отборочной группы с Хорватией, Венгрией и Словакией, роковым стало поражение от валлийцев в последним туре. А вот болгары были пушечным мясом в группе с Англией и Чехией. Пропустили вперед не только этих двоих, но и Косово.

- Венгры провалили 10 отборочных циклов чемпионатов Европы прежде, чем попасть на Евро-2016. На полях Франции они выиграли группу у Исландии, Португалии и Австрии, но в первом же раунде плей-офф крупно уступили бельгийцам (0:4).

- В последний раз сборная Болгарии выступала на чемпионате Европы в 2004 году. У некогда талантливой команды не лучшие времена, накануне важнейшей встречи с Венгрией в стыках болгары выиграли только 1 из 16 последних матчей. Они явные аутсайдеры Пути A, хотя и начинают дома.

Прогноз «Соккер.ру»: в финале Пути A встретятся Исландия и Венгрия.

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

- Эдин Джеко и Миралем Пьянич никогда не играли на чемпионатах Европы, как и сборная Боснии. Две предыдущие попытки попасть на Евро завершились для боснийцев как раз поражениями в стыках: от Португалии в 2012-м и от Ирландии в 2016-м.

- Северная Ирландия дебютировала на Евро четыре года назад и сумела выйти из группы, а в 1/8 финала с минимальным счетом уступила Уэльсу в британской разборке. Тогда судьбу путевки в четвертьфинал решил автогол Гарета Маколи в концовке матча.

- Эти команды играли в одной группе Лиги наций 2018/19. Босния набрала 10 очков и выиграла группу, а Северная Ирландия закончила на последней строчке с 0 очков. В очных матчах балканцы выиграли 2:0 дома с дублем Джеко и 2:1 в гостях.

Словакия — Ирландия

- Евро-2016 был дебютным турниром для Словакии. Опередив в группе сборную России, словаки сошли с дистанции после первого раунда плей-офф, где сгорели со счетом 0:3 в игре против Германии.

- Ирландия попытается пробиться на третий чемпионат Европы кряду, причем на предыдущие два попадали через стыки, обыграв Эстонию и Боснию. На Евро-2016 островитяне проиграли французам в 1/8 финала, но хозяевам турнира пришлось поволноваться: Брэди реализовал пенальти в самом дебюте матча, а победный дубль Гризманна состоялся почти через час.

- Словакия и Ирландия встречались пять раз. Первую встречу в 2007-м выиграли ирландцы, после чего эти команды неизменно играли вничью.

Прогноз «Соккер.ру»: Босния и Герцеговина окажется сильнее Северной Ирландии, а в финале стыков получит возможность взять реванш у еще одной Ирландии.

Путь C

Норвегия — Сербия

- Пожалуй, самая статусная полуфинальная пара. За Норвегию выступают Мартин Эдегор, Эрлинг Холанд и футболист «Ростова» Матиас Норманн, хватает звезд и в составе Сербии: Тадич, Коларов, Милинкович-Савич. Кто-то из них уже сегодня лишится возможности сыграть на Евро.

- Норвегия в последний раз играла на чемпионате Европы в 2000 году, сербы после распада Югославии ни разу не квалифицировались на Евро, а последним их турниром в составе союзной державы был тот же Евро-2000. Более того, Норвегия и Югославия тогда играли в одной группе, и балканцы одержали минимальную победу в бельгийском Льеже благодаря голу Саво Милошевича.

- Норвегия дважды пыталась пробиться на Евро через стыковые матчи и проиграла во всех четырех встречах: дважды Испании в стыках Евро-2004 и дважды Венгрии в стыках Евро-2016. Зато текущая форма скандинавов впечатляет: только 3 поражения в последних 22 матчах.

Шотландия — Израиль

- Шотландия не пробивалась в финальные турниры чемпионатов Европы с 1996 года, а Израиль стремится попасть на свой дебютный Евро.

- Единственное участие израильтян в стыках завершилось позором — поражение с общим счетом 0:8 от сборной Дании накануне Евро-2000. Шотландцы тогда же уступили путевку на Евро англичанам, а через четыре года сгорели в противостоянии с голландцами: выиграли дома 1:0, а через три дня пропустили шесть безответных мячей в Амстердаме.

- Шотландия и Израиль дважды угодили в одну группу Лиги Наций. В прошлом розыгрыше обменялись домашними победами в один мяч, а в сентябре матч в Глазго завершился со счетом 1:1. Спустя месяц снова сыграют на «Хэмпден Парк», а в ноябре сыграют еще раз в рамках Лиги Наций.

Прогноз «Соккер.ру»: трудно прогнозировать исход встреч, в которых противники близки по классу. И все же поставлю на Норвегию и Шотландию.

Путь B

Грузия — Беларусь

- Именно сейчас Грузия и Беларусь с момента обретения независимости получают наиболее реальный шанс сыграть на крупном футбольном турнире.

- В составах этих команд много футболистов, представляющих клубы РПЛ . За Беларусь могут сыграть Александр Мартынович («Краснодар»), Николай Золотов («Урал»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал»), Виталий Лисакович («Локомотив»). В составе Грузии тоже видим знакомые имена: Гиа Григалава («Арсенал»), Джемал Табидзе («Уфа»), Соломон Кверквелия («Ротор»), Хвича Кварацхелия («Рубин»).

Северная Македония — Косово

- Северная Македония и Косово стремятся к своему дебютному попаданию в состав участников чемпионата Европы.

- Македония и Косово выиграли свои группы в дивизионе D прошлого розыгрыша Лиги Наций, а в отборе Евро-2020 заняли третьи места в группах. Македония, пропустив вперед Польшу с Австрией, опередила Словению, Израиль и Латвию. Косово удалось финишировать выше Болгарии и Черногории, в то время как Англия и Чехия оказались выше.

- Нестареющий 37-летний Горан Пандев остается лидером атак и капитаном сборной Македонии, а вот еще одна звезда не сможет помочь «красным львам»: Эльхиф Элмас сдал положительный тест на коронавирус, его нет в расположении сборной.

- За сборную Косова играет вингер «Ахмата» Бернард Бериша, но куда более важен для команды его однофамилец Валон, представляющий французский «Реймс».

Прогноз «Соккер.ру»: шансы Грузии предпочтительнее, чем у Беларуси, а вот в другой паре выбрать фаворита сложнее. Рискну предположить, что Косово выиграет в гостях.