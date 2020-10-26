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Серхио Рамос не может договориться с «Реалом» о новом контракте

сегодня, 09:09

Защитник Серхио Рамос всё ещё не продлил контракт с «Реалом». Текущее соглашение капитана «сливочных» истекает уже летом.

Как сообщается, мадридский клуб готов предложить Рамосу только однолетнее соглашение, однако сам футболист хочет заключить трудовой договор на два года. Именно это является камнем преткновения в переговорах между игроком и клубом.

Отмечается, что сейчас стороны прекратили обсуждение нового контракта, договорившись вернуться к этому вопросу в январе.

Ранее появились слухи о том, что в услугах Рамоса заинтересованы «Ювентус» и ПСЖ.

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 09:46
Артистичная профурсетка хочет стабильности, но Реал, наверно подумывает, нужен ли им уже этот хлам на долго...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 09:36
Не представляю Рамоса в любом другом клубе, кроме Реала.
Loko57
Loko57
сегодня в 09:33
Чем больше денег, тем труднее идти на уступки.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:31
По любому Рамос останется в Реале....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:14
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