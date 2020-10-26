Серхио Рамос не может договориться с «Реалом» о новом контракте

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сегодня, 09:09

Защитник всё ещё не продлил контракт с «Реалом». Текущее соглашение капитана «сливочных» истекает уже летом.

Как сообщается, мадридский клуб готов предложить Рамосу только однолетнее соглашение, однако сам футболист хочет заключить трудовой договор на два года. Именно это является камнем преткновения в переговорах между игроком и клубом.

Отмечается, что сейчас стороны прекратили обсуждение нового контракта, договорившись вернуться к этому вопросу в январе.