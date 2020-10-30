Важнейший футболист Аргентины. Война с зависимостями и ФИФА, резкие оценки и секреты хулигана Диего

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сегодня, 21:30

Спасибо, что живой! «Соккер.ру» расскажет о вечном революционере и юбиляре.

Аргентина. «Национальная сборная для игрока – всё, нет ничего важнее». Слова Марадоны, которому сегодня стукнуло 60 лет. Вытащил в финал в Мексике, а через четыре года был новый финал. Всего сыграл в 91 матче, забил 34 гола – легенда:

Todo esto en un solo mundial. DEMENCIAL pic.twitter.com/NET2wKx9KW — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2020

Близкие. С дочерьми от супруги Клаудии сейчас не ладит, обещал оставить без наследства. Сразу признал лишь двух из восьми детей. Бывшего зятя Агуэро обещал побить при встрече. А родители Диего уже умерли. Мать Дальма ушла в 2011-м, а отец, тоже Диего — в 2015-м. К слову, старший Марадона был мельником, а жена родила ему восемь детей – 3 сыновей и 5 дочерей.

Гастроли. То, чем занимается 9 лет. Гастролирует странами, где готовы ему платить. Бывал в ОАЭ , зашел в «Динамо» из Бреста, но не стал наставником клуба. Принял предложение из Мексики, а сейчас в Аргентине в клубе «Химнасия».

Драки. Массовая драка после проигранного «Барселоной» финала Кубка Короля от «Атлетика» спровоцирована, в том числе, действиями Диего. Его жестко встречали по ходу матча, ответил после. Получил дисквалификацию и сбежал в «Наполи», оставив в истории футбола дикие кадры. Сейчас за такое Диего отстранили бы на год минимум:

Журналисты. Противоречивый. Может заявить, что «дед Пеле забыл принять таблетки», а позже нежно обнимет Короля при встрече. С журналистами похожее поведение – одних принимал с улыбкой, а по другим в 1994-м палил из пневматической винтовки. Оскорблять, угрожать и швыряться камнями не бросил и после трехлетнего условного срока за ту стрельбу.

Зависимость. Научит обходить стороной запрещенные препараты, влияние которых на 99.99 % одинаково, вызывают тотальную зависимость, химическую или психологическую. Диего был наркоманом с 22 лет. Бывших зависимых не бывает, что сам Марадона много раз повторял, поэтому ему также важно держаться подальше от алкоголя.

Кино. О Марадоне есть одноименная британская документалка 2019 года, а когда Кустурица был в форме, то успел снять свое кино о кумире. Там есть песня, которую исполняет сам Диего, что завершается словами: «Поставил на карту свою жизнь и это матч, который однажды, однажды я выиграю». Будем надеяться, что Марадона еще долго будет побеждать «запретные наслаждения»:

Ланус. Родина. Когда великие футбольные аргентинцы объясняют разницу между Месси и Марадоной, то всегда упоминают «другие времена». Лионель вырос в тепличных условиях в Испании, окруженный поддержкой великих игроков великого клуба, а Марадона руководил и побеждал с Аргентиной с «Наполи» — не сравнить по составу с каталонцами. Делал это, как босяк из Лануса, пригорода Буэнос-Айреса.

Мяч. Позже отец-мельник старательно водил сына на тренировки, мечтал, что вытащит семью из нищеты, а первый мяч Марадона получил лишь в семь лет от кузена. С того времени Диего не разлучался с мячами – лупил в стену, пошел играть на пустырях. В академию клуба попал по нынешним меркам поздно – в десять лет, а вот дебютировал за 10 дней до 16-летия.

«Наполи». В Неаполе заплатили за нападающего аналог 5 млн фунтов – поставили мировой рекорд, который лишь через три года побил «Милан», подписав Гуллита. Диего оправдал надежды. Плохо, что местные мафиози таскали ему наркотики, но даже с ними футболист дважды выиграл Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а еще Кубок УЕФА .

Операции. Пять лет назад у него было второе шунтирование желудка в Венесуэле, а лет пятнадцать назад хирурги спасли Диего от смерти, ведь довел себя до крайней степени ожирения. Также Марадона мог покинуть этот мир в 2000-м, когда в Уругвае случилась передозировка, но врачи его каждый раз выручают.

Происхождение. Есть смешное исследование, что Марадона – потомок Марко Поло, но это нелепая попытка связать двух знаменитостей. Но корни Диего в Италии, а у бабушки по материнской линии была фамилия Кариолич, хорватская кровь в нем тоже есть.

Рука Бога. Аргентина могла уступить Англии в плей-офф ЧМ -86, если бы у Диего не хватило наглости забить гол рукой, а у арбитров не хватило проблем со зрением, чтобы его засчитать. Сейчас рукой в подобном матче уже не забить – повтор все покажет. А Диего проскочил и выдал, что это была «рука Господа Бога». Хотя в том матче и по правилам был королем:

Секрет. Марадону с его ростом 165 сантиметров выручал низкий центр тяжести. От природы получился таким, что при обводке соперников, даже если сбивали, умудрялся вскочить. Неваляшка из Аргентины впечатлял, но понятно, что центр тяжести – лишь один из секретов, а в основе всего — гениальность.

Тренер. В XXI веке Диего стал «львом в клетке, которого пичкают непонятными таблетками и таскают миром, чтобы заработать» – определение его дочери Джаннины. Важно разделять тренера Марадону и футболиста Диего. Тренер из него ужасный, но игроком был величайшим, не забываем.

ФИФА . За что можно любить Марадону в молодости – воевал с ФИФА , называя их руководство коррупционерами еще до того, как американцы и швейцарцы доказали это в судах. Диего ненавидел боссов футбола из-за влияния на него лично, но шкурный интерес не отнимает разницу в отношении. Марадона называл вещи своими именами, когда другие звезды молчали.

«Хуниорс». «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс» — его клубы. За первых забил 116 голов в 166 матчах, а успех с «Боке» сделал из юного аргентинца, которого в век до интернета мало кто видел, настоящую звезду. Даже неудача на ЧМ -82 не помешала «Барселоне» сделать Диего самым дорогим игроком мира на тот момент – отдали аналог примерно 3 миллионов фунтов, хотя предыдущий рекорд составлял всего 1.75 млн.

Церковь. Диего к созданию и существованию не имеет отношения, но секта «Церковь марадонианы», или «Церковь Руки Бога», открытая в 1998 году, существует в Росарио. Хорошая новость – религия шуточная, насчитывает около 60 тысяч прихожан. Впрочем, даже есть случаи бракосочетаний.

Эль Тринче. Марадона часто забывает, что говорил вчера, от него слышали разное. Но если искать отзыв о футболисте, которого Марадона уважает и считает лучшим, чем он сам, то такой один – Томас «Эль Тринче» Карлович. К сожалению, старенького аргентинца в этом году убили при воровстве его велосипеда, ударив по голове, Томас не дожил до юбилея Диего.

Я. Есть эго малообразованного вечного ребенка, внутренние демоны и ангелы, ведь Марадона — одиночка в командном спорте. И лучше всех смысл легендарного футболиста Диего коротко сформулировал один из его наставников, чемпион мира Луис Менотти:

«Быстрейшего в футболе выделяет не скорость бега, а быстрота, с которой решает командные проблемы».

Диего Марадоне мало равных по реакции в решающий момент. Спасал самостоятельно, как мало кто в истории футбола.