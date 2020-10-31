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Норвежский арбитр совершил каминг-аут

сегодня, 09:24

Норвежский арбитр Том-Харальд Хаген совершил каминг-аут.

Рефери рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации норвежской газете Glåmdalen:

Я получил огромное количество красивых слов и сообщений поддержки в свой адрес. Я немного удивлен тем, сколько внимания мне было уделено, но очень приятно читать сообщения, особенно от молодых футболистов, судей, болельщиков и тренеров. Кроме того, родители поблагодарили меня от имени своих детей.

Директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук выразил поддержку Хагену:

ФИФА одобряет это смелое решение Хагена. Футбол должен быть для всех. Смелый шаг Тома-Харальда должен показать каждому, что он может чувствовать себя в безопасности и играть в футбол вне зависимости от своей сексуальной ориентации.

Ранее футболист АПЛ заявил, что готов сделать каминг-аут.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:54
Сегодня у судьи Мешкова в матче Спартак-Ростов будет отличная возможность поддержать норвежского коллегу....или не поддержать....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 09:47
🤣🤣🤣😝😝😝 согласен,поспешил!🤣🤣🤣🤣
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:46
Ну и кому эта "сенсация нужна"?
STVA 1
STVA 1 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 09:44
Действительно ур-ды!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:43
Нет слов(((
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:43
Неоднозначное высказывание)...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:42
Faustello
Faustello
сегодня в 09:36
Судья 321??? Не верю!!!))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:30, ред.
все и так знают о том кто такие судьи по жизни ))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:29
Тот случай когда крики с трибун имели под собой реальное основание.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 09:29
У нас чуть ли не каждый судья, работая на матче Зенита, совершает каминг-аут. Вилков и вовсе стал лидером лгбт-движения.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:27
Фффууу, гадость то какая!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:26
Задрали эти педики
ДСА
ДСА
сегодня в 09:26
Делать людям нечего, как этим хвастаться.
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