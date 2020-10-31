Норвежский арбитр совершил каминг-аут

Норвежский арбитр Том-Харальд Хаген совершил каминг-аут.

Рефери рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации норвежской газете Glåmdalen:

Я получил огромное количество красивых слов и сообщений поддержки в свой адрес. Я немного удивлен тем, сколько внимания мне было уделено, но очень приятно читать сообщения, особенно от молодых футболистов, судей, болельщиков и тренеров. Кроме того, родители поблагодарили меня от имени своих детей.