Норвежский арбитр совершил каминг-аут

Норвежский арбитр Том-Харальд Хаген совершил каминг-аут.
Рефери рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации норвежской газете Glåmdalen:
Я получил огромное количество красивых слов и сообщений поддержки в свой адрес. Я немного удивлен тем, сколько внимания мне было уделено, но очень приятно читать сообщения, особенно от молодых футболистов, судей, болельщиков и тренеров. Кроме того, родители поблагодарили меня от имени своих детей.
Директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук выразил поддержку Хагену:
ФИФА одобряет это смелое решение Хагена. Футбол должен быть для всех. Смелый шаг Тома-Харальда должен показать каждому, что он может чувствовать себя в безопасности и играть в футбол вне зависимости от своей сексуальной ориентации.
Ранее футболист АПЛ заявил, что готов сделать каминг-аут.