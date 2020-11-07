Семак и Мусаев встретятся после Лиги чемпионов. Проигравшего ждёт увольнение

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сегодня, 16:37

Какой смысл держать наставника в клубе-фаворите, если не контролирует ситуацию? «Соккер.ру» — об актуальном.

Вопросы к тренерам накапливаются

«Лацио» отыгрался, как и «Севилья». «Зенита» и «Краснодара» хватило на первые таймы. Но и Семак мог обыграть Индзаги 1:0, и Мусаев победить Лопетеги 2:1. Или 3:2, ведь играл в большинстве, могли убежать в контратаку.

Тренеры, не только игроки, допускали ошибки. У Семака странные замены. Мусаев не умеет ставить игру в защите. Посмотрите на матчи «быков» с тем же «Зенитом»: пропустили 4 гола в июле, 3 – год назад. По два кушали стабильно.

Всего у «Краснодара» серия из 8 игр с пропущенными мячами от «Зенита» подряд. Обычно сами забивают, но результат плачевный – 5 поражений, 1 ничья, 16 пропущенных мячей. Мусаев работает 2.5 года, но не научился переигрывать «Зенит».

А у боссов Семака свои требования – перейти на уровень плей-офф ЛЧ . Пока не удается, хотя бюджет «Зенита» в 3 раза больше бюджета «Краснодара». Тратят по 17 млрд рублей в год, хотят видеть победы, а не ничьи с поражениями.

Могут взять пример с «Локомотива»

Москвичам не стало хуже с Николичем. «Спартаку» не вредит Тедеско. У еще одного немца Шварца завтра матч с «Локомотивом», руководство «Динамо» метит на высокие места. Новикова уволили из команды с неплохой диспозицией.

Руководители клубов устают ждать. У Мусаева было полно времени, как и у Семака. А у них и вопросы физики стоит остро, травмы и медленная игра влияют на результаты «Зенита» и «Краснодара».

Плюс тактика не меняется — «4-4-2» и «4-2-3-1», читается соперниками. У «Краснодара» странная опорная зона, у «Зенита» вялый прессинг. Семака и Мусаева заменят, особенно если Николич, Шварц и Тедеско завершат сезон успешно.

Не сумели захватить нужную власть

Тут тренеры, не менеджеры. Оба не формируют состав. Уткин говорил, что Галицкий любит во все вмешиваться в клубе – предприниматель ушел из миллиардного бизнеса в футбол, точно ближе к команде, чем Миллер, Костин или Федун в своих известных клубах. Может, это и мешает?

Но конкретно Мусаев и конкретно Семак не показали умение работать с теми футболистами, что им предложили. Также не сумели убедить подписать других. Деньги потрачены, результата нет, как сказал Орлов – Малком, Вендел и Ловрен не ведут к первому месту в группе ЛЧ .

А наставник «Краснодара» допустил трансферы Спаича и Кайо. Оставили из-за лимита Мартыновича, подписали именно Сорокина. Стоит ли удивляться, что у Сафонова столько сэйвов, а оборона вредит Мусаеву? И есть ли уверенность, что тренер многое решает в «Краснодаре»?

Тренеры призеров РПЛ повторяются

Не только в подходе к победам. У «Зенита» игра рациональная, как у боксера-тяжеловеса, что утомляет соперника в клинче, нависая массой. У «Краснодара» футбол открытый, атакующий, но эта мантра работает против команды. То четыре гола от «Челси» дома скушают, то победу в Севилье разменяют на обидное поражение. Обидное, но заслуженное.

«Зенит» тоже не переиграл «Брюгге», «Боруссию» Д и «Лацио», чтобы сокрушаться о несправедливости. ЛЧ дарила Мусаеву и Семаку лазейки, чтобы набирать очки. Дважды их использовали – «Ренн» не пробил Сафонова, «Лацио» без целого ряда звезд не смог разнести «Зенит» в гостях по игре. Но это ничьи, не победы.

В РПЛ тоже теряют очки. «Зенит» в 70 % матчей, когда забивал первым, пропускает в ответ. А «быков» разрывали многие атакующие линии за последние годы. Олегу Мурадовичу, похоже, не хватает опыта для постановки игры в защите. Примерно как Карпину, когда тот тренировал «Спартак».

«Быков» завтра устроит только победа

Сколько можно откладывать сезон, в котором «Краснодар» будет злым кандидатом в чемпионы? Травмы будут всегда. И ресурсы есть, и соперники не совсем идеальные. У «Зенита» потери в атаке. Темп не выдерживают, Ловрен и Ракицкий могут начудить, вторые таймы слабые, без голов Дзюбы – беда.

И Мусаев завтра может выпустить 8-9 игроков оптимальной основы. Петров и Вильена в лазарете, но они не самые главные на поле. Кабелла с коронавирусом, но такие потери будут у всех клубов планеты. «Краснодар» прилетел из Испании злым, но они много раз играли по 2 матча в неделю.

Дальше матчи сборных – надо выложиться в Санкт-Петербурге. Если «Краснодар» не победит «Зенит», то понять Галицкого станет сложно. Классно, что верит в Мусава, но всему есть предел. Никто не сомневался, что в ЛЧ будет жарко, но в РПЛ чаще холодные ничьи и поражения. «Краснодар» лихорадит, и дело не только в травмах.

Обоих могут уволить по ходу сезона

Конечно, ни Семака, ни Мусаева не уволят именно завтра. Но если Сергей Богданович будет последним в группе ЛЧ , а Олег Мурадович финиширует в районе 10-го места в РПЛ – у клубов хватит причин, чтобы найти своего Тедеско, Николича и Шварца.

Разговор актуален еще и на фоне поисков причин 12 матчей в группах без побед. Один из вариантов – тренеры, взращенные в РПЛ , слишком слабенькие для успеха в еврокубках. Потому-то в РЖД , ВТБ и «Лукойле» пригласили не старых иностранцев.

А делают ли наставники «Зенит» и «Краснодар» мощнее, будучи ключевыми творцами решающих побед? У Мусаева, например, 5 игр против петербуржцев и всего 1 успех. Против Семака лично – 0 побед, 3 поражения и 1 ничья с учетом игр с «Уфой». Слабо играет чемпионские матчи.

Семак и Мусаев – люди компромиссов

Также редко берут всю ответственность за поражения. Наверное, умеют быть настойчивыми в раздевалках, но на бровке кажутся мягкими. Если скатают между собой унылую ничью, то подыграют конкурентам и распишутся в неумении настроить на победу вопреки любым оговоркам.

А именно такое качество отличает просто хорошего тренера от великолепного педагога. Очевидно, что уровень футболистов РПЛ не позволяет добиваться стабильных успехов без выдающихся тренеров. Если «Зенит», «Краснодар» или тот же ЦСКА будет искать российского тренера, то на три клуба один кандидат – Слуцкий.

Значит, другим придется пойти по пути «Динамо», «Локомотива» и «Спартака». Понятно, что приехали не Клопп, Флик и Нагельсманн, а Шварц, Николич и Тедеско. Но в футболе не так много вариантов, когда случается кризис. Смена тренера – очевидный выход, и Семак с Мусаевым все понимают.

Нельзя без последствий допускать обидные осечки, как Семак с «Брюгге», «Рубином» и «Лацио», а Мусаев со «Спартаком», «Ахматом» и «Севильей». Многое можно объяснить, два тренера умеют перечислить причины поражений, но их работа – исключить потерю очков. В очном матче это невозможно, так что победитель заберет всё.