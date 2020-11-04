«Краснодар» уже обыгрывал «Севилью». Нужна новая сенсация, невзирая на травмы

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сегодня, 13:06

«Соккер.ру» уверен, что Мусаеву надо ставить на морально-волевые и игру от соперника.

Последние результаты

Нынешние соперники соревнуются в том, кто глубже нырнет в таблице национального первенства. Испанцы, имея два матча в запасе, окопались на 16-м месте – взяли 7 очков из возможных 18, а «Краснодар» потерял 21 пункт из 39 – на 10-м месте в таблице. Как видите, факты говорят в пользу нестабильности команд, причем «Севилью» не оправдать календарем – уступали «Эйбару» и «Гранаде», а вот с «Барселоной» сыграли 1:1 в гостях. «Краснодар» же забросил в РПЛ молодежь, надо это учитывать, считая поражения в чемпионате. Здесь мировая, каждый соперник получает по баллу.

Результат: ничья.

Потери и кадры

Все так же невесело, но интригующе, как и в первом пункте. Конечно же, у «быков» объяснение неудач понятное – непривычные нагрузки в первом сезоне в группе Лиги чемпионов, а фон неблагоприятный. Классон, Стоцкий, Вандерсон и Петров были в лазарете, а Кабелла остался дома. Шведский и бразильский вингеры здоровы, но Мусаев не уверен, что сыграют в основе. У «Севильи» не будет Сусо и Идрисси, но испанцам легче, у них основные ключевые игроки в стартовой обойме.

Результат: победа «Севильи».

Состояние обороны

Факт, что «Севилья» выиграла один из пяти последних матчей, звучит обнадеживающе. Вот только речь о команде, которая в условном кризисе может не проиграть «Барселоне» и «Челси». Пропустили всего четыре гола в последних пяти матчах. Причем в Лондоне остались нули на табло. Удивительно, но факт – по качеству моментов соперников «Севилья», что пока 12-я в Ла Лиге, на втором месте. Лучше только «Атлетик», которому проиграли в Бильбао 2:1. А вот «Краснодар» пропустил 9 голов в последних трех матчах. Отчасти это было связано с перестановками в защите, но Кайо и Мартынович хуже охраняют нервы Сафонова, чем Диего Карлос и Кунде — Буну.

Результат: победа «Севильи»

Атакующие показатели

Напомним, что речь об актуальных показателях, а не сферическом быке в вакууме. Важно понять расстояние между фаворитом и аутсайдером в готовности и возможностях именно сегодня. Фиксируем, что огромные проблемы в атаке и у «Севильи» — Окампос не забивал с игры, по ударам в створ команда Лопетеги на 17 месте в Ла Лиге, в ЛЧ один гол. Хромает реализация, как и у «Краснодара». Но снова есть объяснения – Ионов не заявлен на ЛЧ , у Ари травма. Но для «Краснодара» 2 мяча в 4 матчах – нонсенс. Сегодня от Берга, Рамиреса (может сыграть в атаке) или джокеров со скамейки (Вандерсон и Классон) ждем подвигов. Иначе ничего не получится, разве что Уткин попадет издали. Хорошо, что «Севилья» плохо атакует на старте. Но хуже, что и «быки» не подбрасывают соперников рогами в воздух.

Результат: ничья.

Отбор и прессинг

Отдельный пункт, поскольку цифры невероятно важны. У гостей матча больше отборов и перехватов, что понятно, что и «Севилья» хороша без мяча. Невзирая на невзрачные результаты в РПЛ и Ла Лиге, обе команды в лидерах своих лиг по прессингу. В основе их механизмов заложен принцип быстрого и высокого отбора. «Быки» дают соперникам сделать буквально семь передач до потери, у «Севильи» такой же показатель. Отсюда же высокое количество ударов по чужим воротам – у «Краснодара» почти 18, у испанцев – 13. Встречаются команды с атакующей природой, но проблемами из-за нагрузок и неготовности отдельных игроков. «Севилья» встретит соперника, с которым ей может быть так же неудобно, как с теми, кто играет закрыто и компактно. Мусаеву важно просчитать момент, когда можно начать рисковать, ведь и с «Ренном», и с «Челси» командно многое делали верно, были индивидуальные ошибки.

Результат: ничья.

Тренерская готовность

Лопетеги упрямый и любит «4-3-3» — дома именно так и сыграет. Мусаев не такой упертый, но попал в дикую мясорубку, которая оправдывает поражения, но не оправдает неграмотные тренерские решения. Впрочем, они были в РПЛ , а в ЛЧ с «Ренном» в гостях сыграли верно. На выезде в Европе есть ничьи во Франции и Германии, победы в Турции, Греции и Португалии. Надо настраиваться позитивно. И помнить, что многие тренеры, что слабее Мусаева и работают с клубами с более скромными возможностями, обыгрывали Лопетеги осенью 2020-го. Юлен опытнее и выше классом. Но сейчас испанец бывает таким же растерянным, как и Мурад Олегович.

Результат: ничья.

Итоговый счет. «Севилья» — «Краснодар» — 6:4

Популярный прогноз в Испании на матч – 2:0, вот и здесь та же разница. Но может быть размен голами, ведь даже на флангах защиты люди, что могут атаковать. Чернов и Смольников способны выдать такой же активный матч впереди, как Акунья и Навас. Жаль лишь, что «Севилья» разозлилась на себя и намеревается двумя домашними победами над основными конкурентами закрыть вопрос выхода из группы в плей-офф ЛЧ .

Испанцы круче по умолчанию – обладатели еврокубка, пускай и второго. Но не забывайте, что в Лиге чемпионов «Белая Андалусия» не всегда такая уверенная и успешная. А поскольку Лопетеги еще и нырнул в район зоны вылета в Примере, то нет лучше момента для поединка «Краснодара» против испанцев. Причем удобнее первый матч играть в гостях – в прошлый раз там проиграли 0:3, но уже знают, с кем имеют дело.

Не забывайте, что в Краснодаре «быки» обыграли «Севилью» 2:1. И хотя соперник поменялся – из состава Пабло Мачина может сыграть разве что вечный Хесус Навас, богатый опыт сражений с испанцами – увидим 11-й поединок «быков» с ними, поможет. Лопетеги думает только о победе, скорее легкой и уверенной, но пусть погром от «Челси» заставит соперника недооценивать «быков». «Краснодар» умеет атаковать, а в еврокубках добавляется еще и концентрация, которой не хватает в чемпионате.

Слабее «Севильи», но это вы знали в день жеребьевки. А что новое и важное по сумме баттла – испанцы в странном состоянии, когда могут нанести то десять ударов в створ, то всего три за матч. Скачки формы невероятные, стабильна только линия защиты. Неслучайно Лопетеги проиграл три из пяти последних матчей, а обыграл только «Ренн», причем французам хватало одного мяча, чтобы увезти домой ничью. «Краснодару» пора освоится в Лиге чемпионов.

Не будет ряда ключевых игроков, но в еврокубках мало кому живется просто, даже «Севилье». Иногда выходишь на поле за победой 2:0 над россиянами, смотря на список потерь соперника, а получается примерно так, как у «Порту» или «Ренна», что рассчитывали обыграть «Краснодар», но не смогли. «Быки» приучили, что часто по игре лучше, чем по результату. Пора эту разницу сокращать.