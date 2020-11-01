Скучный футбол, контратаки МЮ и фактор Обамеянга. 5 вопросов о большой игре МЮ и «Арсенала»

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сегодня, 17:08

«Соккер.ру» говорит о тактике и личностях в ожидании главного события футбольного уикенда.

1. Артета и Сульшер предпочтут закрытый футбол?

В турнирной таблице АПЛ , пусть сыграно и не так много матчей, «Арсенал» занимает 12-е место, а «Манчестер Юнайтед» — 15-е. Результаты начинают довлеть над грандами, которые выдали хмурый старт в чемпионате. Есть и общая тенденция падения результативности в АПЛ : тренеры прикрутили гайки после хаотичных первых туров чемпионата, средний показатель голов за игру упал с 3.5 до 1.9 в прошлый уикенд. В матчах с участием «Арсенала» и МЮ неделю назад был забит всего один гол: «канониры» уступили «Лестеру» 0:1, а «красные дьяволы» сыграли 0:0 с «Челси».



Усиливает предположение, что в очередном топ-матче АПЛ будет мало атак, неспособность «Арсенала» создавать голевые шансы. Это становится серьезной проблемой для Микеля Артеты, чья схема 3-4-3 не работает без настоящего плеймейкера, который мог бы обеспечить связь между полузащитой и атакой. В свою очередь, Сульшер в каждом матче с командами из «Большой шестерки» предпочитает играть на контратаках, то есть ждать инициативы от МЮ не приходится. И не забываем об усталости команд после еврокубков — еще один фактор, который нельзя не учитывать. Неужели шансы увидеть зрелищный футбол стремятся к нулю?

2. Или владение «Арсенала» позволит «Манчестер Юнайтед» остро контратаковать?

Несомненно, Микель Артета хочет играть в контроль, но пока игровая система в «Арсенале» не выстроена, поэтому часто приходится мириться с тем, что позволяет противник. «Манчестер Юнайтед» сегодня может осознанно отдать мяч «канонирам», чтобы заманить их в свою ловушку. Дело в том, что контроль у «Арсенала» достаточно медленный, а в распоряжении Сульшера есть быстрые ноги, которые способны систематически превращать отборы в опасные моменты.

На первый план выходит правильная организация прессинга со стороны манкунианцев, и здесь Сульшеру есть над чем поразмыслить. «Арсенал» попробует вытягивать МЮ на свою половину поля, но вряд ли Оле-Гуннар поставит на высокий прессинг, по крайней мере, при счете 0:0. Тут ведь важно не увлечься и не оголить зоны на своей половине поля. Скорее всего, до центра «канониры» будут доходить спокойно, им придется растягиваться, чтобы контролировать мяч и находить зоны между линиями МЮ .

Тут-то и поджидает опасность: задача Сульшера и его команды заключается в том, чтобы резко включаться в прессинг, когда «Арсенал» находится в самой уязвимой фазе контроля — с мячом на бровке. Здесь нужны отборы за счет командных действий и готовые адреса для продольных передач впереди. Рэшфорд и Гринвуд способны убежать от защитников «Арсенала», которые далеко небезупречны.

3. Сульшер снова сыграет по схеме 4-4-2 с «ромбом» в центре поля?

Эта схема помогла разгромить «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов со счетом 5:0. Гринвуд, Марсьяль и вышедший на замену Рэшфорд сыграли в атаке и разделили между собой пять голов, ван де Бек и Фернадеш подносили снаряды с позиции «десятки», Погба нашел себя левее центра, в зеркальной позиции играл Фред, а опорного полузащитника исполнил Матич. Кадровые изменения неизбежны: так как Марсьяль не сыграет из-за дисквалификации, в атаке выступит пара Гринвуд-Рэшфорд. Фернандеш — атакующий, МакТоминей — опорный, Погба и Фред, видимо, останутся при своих позициях из игры с «Лейпцигом».

За счет «ромба» в полузащите «Манчестер Юнайтед» может получить численное преимущество над «Арсеналом» в центре поля, хотя здесь многое зависит от дуэли между Томасом Партеем и Бруну Фернандешем, причем речь не только и даже не столько о разрушительной деятельности новичка «канониров», как о его работе с мячом. Мы же предполагаем, что «Арсенал» сыграет в контроль. Для португальца это будет необычный матч, в МЮ он прославился другими вещами, а тут от Бруну нужен качественный и постоянный прессинг конкретного противника. Справится?

4. Насколько уязвим «Арсенал» в свете травм защитников?

Роб Холдинг вернется в строй не раньше конца ноября, Пабло Мари не играет с июня, а накануне матча с МЮ Микель Артета заявил, что серьезно сомневается в том, что Давид Луис будет готов сыграть на «Олд Траффорд». Все настолько плохо, что придется доставать из запасников Шкодрана Мустафи, который в этом сезоне впервые сыграл против «Лестера», когда травму получил Давид Луис.

Мустафи ждут на позиции правого центрального защитника, потенциально уязвимая зона «Арсенала» совпадает с самой плодотворной зоной созидания МЮ , который проводит 44% атак через свой левый фланг, по которому бодро бежит Люк Шоку, и куда любят смещаться Рэшфорд и Гринвуд. Контроль мяча «Арсеналом» предполагает высокую позицию Эктора Бельерина, следовательно, у футболистов МЮ будут возникать ситуации «один в один» против Мустафи. И в них может решиться судьба матча.

5. Сможет ли Обамеянг воспользоваться усталостью Аарона Ван-Биссаки?

У «Арсенала» тоже наиболее продуктивен в атаке левый фланг, куда вернется отдохнувший в середине недели Обамеянг, ведь Виллиан готов сыграть справа. И здесь кроется одна из основных надежд «Арсенала». Пьер-Эмерик сыграет против Ван-Биссаки, которому нет альтернативы на правом фланге МЮ . Для Аарона сегодняшний матч станет пятым за 16 дней, он точно устал, но отдыхать некогда, да и кто еще может сдержать Обамеянга и Тирни? Ван-Биссака — отличный защитник, но он в каждом матче делает большой объем и играет без замен. У «Арсенала» нет футбола, с которым можно не оглядываться на соперников, Артета обязан учитывать такие факторы и строить игру своей команды и на основании необходимых «перегрузов».