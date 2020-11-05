Ждём от ЦСКА первую победу в евросезоне! Адвоката и «Фейеноорд» можно обхитрить

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сегодня, 13:02

Голландцы проиграли 1:4 в ЛЕ и стали опаснее. «Соккер.ру» предлагает лидеру РПЛ взять свое с третьей попытки.

У Дика пять травмированных и три человека «под вопросом». У Ганчаренко в лазарете четверо игроков защиты. Но как раз в обороне ЦСКА собрался – всего три пропущенных мяча в последних шести встречах. На этом же отрезке нет ни единого поражения.

Нужна первая победа в Лиге Европы, выездная в Роттердаме над забуксовавшим «Фейеноордом», у которого всего 2 победы, 3 ничьи и поражение 1:4 от «Вольфсберга» в последних играх. А у австрийцев, как и загребского «Динамо», вспышка коронавируса.

ЦСКА встречает соперников, которые теряют ресурсы и очки. Все крепкие, но каждый – проблемный. «Армейцы» же вышли в лидеры РПЛ . Влашич и Ганчаренко выиграли личные награды по итогам октября. Не стоит сгребать всех в одну кучу в Европе, все-таки ЛЕ – не ЛЧ , соперники слабее.

И чтобы это доказать, сравним футболистов вероятных стартовых составов Адвоката и Ганчаренко. Проверим, есть ли повод кивать на «класс грозного европейского соперника»?

Вратари

Джастин Бейлоу – Игорь Акинфеев

Ждем основного голкипера Бейлоу – пропустил последний тур Ере из-за небольшой травмы, но в этом баттле так или иначе есть однозначный победитель. 22-летнего Джастина оценивают на рынке почти так же, как 34-летнего Акинфеева. И статистика за Игоря – 82 % сэйвов против 78. Для этого параметра четыре процента – огромная разница. А если выйдет 30-летний Марсман, то еще лучше, пропустил половину ударов в створ в 2 матчах Ере.

Результат: победа ЦСКА .

Защитники

Лутшарел Геертруида – Марио Фернандес

Даже с учетом, что в 2020-м трансферная стоимость Марио упала – и рынок просел, и игрок становится старше, Фернандеса смешно сравнивать с 20-летним голландцем. Особенно с учетом, что в основу Геертруида отправит разве что травма Барта Ньюкупа – основного правого бека Адвоката. В любом случае здесь снова победа ЦСКА , Марио – игрок уровня Лиги чемпионов.

Результат: победа ЦСКА .

Урош Спаич – Игорь Дивеев

Старые знакомые, не только Адвоката помнят в России. «Краснодар» отдал Уроша в аренду в «Фейеноорд» из-за лимита. Сделали ставку на Кайо, что вчера подпортил настроение после ударного первого тайма в Севилье. Но не подумайте, что Спаич играет в Голландии сильно. «Фейеноорд» пропускал в 6 из 7 матчах Ере, скушал 4 гола от «Вольфсберга». Спаич основной, но не такой перспективный, как Дивеев. Игорь набрал форму – сейчас лучше.

Результат: победа ЦСКА .

Маркос Сенеси – Хердур Магнуссон

Против «Вольфсберга» чудили бразилец Боттегин и серб Спаич, но сегодня ждем появление в центре аргентинца Сенеси. У него неплохие показатели в Ере, но поскольку Магнуссон старше, опытнее, универсальнее, а Маркос недавно играл за «Сан Лоренсо» в Аргентине, то поставим на исландца. Тем более, Сенеси с «Динамо» из Загреба был удален за две желтые – группе атаки ЦСКА на заметку.

Результат: победа ЦСКА .

Ригесиано Хапс – Зайнутдинов

Наконец-то нашли футболиста «Фейеноорда», что для своей команды еще важнее, чем его коллега по позиции из ЦСКА . Причем Зайнутдинов – лучший новичок команды Ганчаренко, его универсализм выручает после травм Щенникова и Набабкина. Но Хапс забивает мячи, хуже смотрится в защите, но и Бахтиера толком никто не проверял. А прямо сейчас 27-летний голландец выше классом, чем перспективный 22-летний казах.

Результат: победа «Фейеноорда».

Полузащитники

Йенс Торнстра – Константин Марадишвили

Адвокат играет «4-3-3», но потерял единственного опытного опорника – у Лероя Фера травма. Следовательно, Марадишвили будет главным по разрушению среди всех хавбеков на поле. Хотя учтите молодость игрока ЦСКА . Универсальный центральный хавбек Торнстра – один из лидеров «Фейеноорда» в последнее время, так что в этой паре побеждает опыт.

Результат: победа «Фейеноорда».

Оркун Кончу — Иван Обляков

А вот здесь два молодых игрока. Есть 19-летний турок против 22-летнего россиянина. И в этой войне победу нельзя отдать хавбеку «Фейеноорда». Еще учтем успехи Дзагоева — возможно, Алан сегодня сыграет в основе, но все-таки Ганчаренко может учесть фактор физики и выпустить Ивана. Впрочем, на результат баттла фамилия «армейца» не влияет, Кончу пока слабее, чем Дзагоев или Обляков.

Результат: победа ЦСКА .

Жоуа Тейшейра – Никола Влашич

Кого звали в «Интер» и «Наполи» — тот и победитель в этой паре. Португалец в 27 лет уже не может прогрессировать так, как молодой хорват, а поскольку лидер ЦСКА еще и в лучшей форме – не случайно получил звание «Игрок месяца» в РПЛ , то и говорить особо не о чем. Влашич тащит, но просит от напарников реализовывать созданные им моменты.

Результат: победа ЦСКА .

Нападающие

Стевен Бергейс — Константин Кучаев

Некоторые голландские источники ставят в основу опытного Нарсинга, но желаем «Фейеноорду» использовать лучшего в их составе. Бергейс забил в Ере 6 мячей, отдал 3 голевые передачи, 28-летний хавбек ведет игру. Кучаев стартовал сказочно, но важно состояние на текущий момент – в 9 последних матчах забил 1 гол и отдал 1 голевую. У Стевена 5 голов и 3 ассиста на таком же отрезке.

Результат: победа «Фейеноорда».

Брайан Линссен – Федор Чалов

У Адвоката две потери в атаке – травмированы форварды Боженик и Йоргенсен. Но 18-летний Баннис неплох, и 30-летний Линссен выходит. Если сравнивать их с Чаловым или Гаичем, то получается, что рывок дебютанта, забившего на выходных, или средняя игра его конкурента позволяют поставить знак равенства на позиции. Проблемы в центре атаки и у ЦСКА , и у соперника.

Результат: ничья.

Марк Димерс – Арнор Сигурдссон

Эджуке может выйти на замену, но против «Ротора» Сигурдссон хорошо смотрелся. В любом случае Димерс (или Нарсинг – тоже вариант слева в атаке для голландцев) не является футболистом настолько сильным и успешным, чтобы ставить его заведомо выше левофланговых вингеров Ганчаренко. С другой стороны, Чидера и Арнор – нестабильные, так что мировая.

Результат: ничья.

Общий счет. «Фейеноорд» — ЦСКА – 5:8

Зачем врать, приписывая сопернику состав из звезд, если такого у Адвоката нет? «Фейеноорд» неплохо смотрелся в прошлом прерванном сезоне, отставали от «Аякса» и АЗ на шесть пунктов, попали в Лигу Европы. Но чемпионат Нидерландов не стоит путать с еврокубками. Дома пока не проигрывали – а даже «Аякс» уже уступал, но много ничьих, есть проблемы в защите.

Зато познакомились с соперником ближе. И раз Ганчаренко заявил, что знают о «Фейеноорде» всё, но пусть подтверждают расклад по составу и на поле, побеждают. Голландцы – раненная свежими результатами команда. А ЦСКА на пике эмоционального подъема, впервые за полтора года на вершине в РПЛ . Заочная оценка обнадеживающая, подтвержденная фактами – состав «армейцев» дороже, они успешнее, их футбол благополучнее.

Но важно реализовывать моменты в Лиге Европы так, как в чемпионате. И пора надежно сыграть в защите на выезде, ведь атака «Фейеноорда» лучше, чем их оборона.