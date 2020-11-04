«Зенит» проиграл 5 из 6 игр ЛЧ, «Лацио» потерял Иммобиле. Не пропустите решающий матч для Семака

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сегодня, 09:59

Без победы завершат борьбу за плей-офф ЛЧ . На «Соккер.ру» — о футбольной кульминации.

Важно знать о «Зените»

- домашняя победа над «Лионом» была последней для петербуржцев в Лиге чемпионов. До этого дважды проиграли «Лейпцигу», после уступали «Бенфике», «Брюгге» и «Боруссии» Д, получается 1 победа и 5 поражений, прискорбная серия;

- Семак снова не может рассчитывать на Малкома. Дриусси не готов. Черчесов сказал, что Дзюба ни разу не заявлял об усталости, но специально отдыхал. Азмун с «Химками» не играл и Семак заявил, что не выйдет сегодня. Мусаев травмирован, Чистяков не заявлен – у «Зенита» пять потерь;

- не исключено, что сегодня, как и в Химках, Сергей Богданович остановится на своей традиционной схеме – «4-4-2». Причина простая – «Лацио» играет с тремя центральными, а против такого соперника нужно или выставить «4-3-1-2», или «4-2-2-2», и для обеих моделей у Семака хватает исполнителей, даже если вместо Азмуна с Дзюбой в атаке сыграет Ерохин;

- с «Химками» в нападении увидели Мостового, Ерохина и Сутормина. На замену вышли Прохин, Чистяков и Круговой. У Семака явно в идеальном плане на игру с «Лацио» высокий, агрессивный и классически домашний прессинг. Подобный подход видели в некоторых матчах с «Краснодаром». «Лацио» играет довольно низко, выскакивая, поэтому важно, чтобы некоторые основные игроки Семака отдохнули;

- сегодня многое зависит от людей, что отдают последние передачи. Караваев и Сантос со своими навесами, а Вендел, Оздоев или Кузяев с пасами из центра поля. Ракицкий и Ловрен с забросами вперед. Не исключено, что универсальность Ерохина приведет к появлению Александра справа. Остается также вариант с переходом на одного форварда и схему «4-1-4-1» с Дзюбой на острие, но это риск.

Важно знать о «Лацио»

- в «Лацио» долго молчали, не говорили, кто не сыграет, но это связано с УЕФА . Чиновники не разрешают тренировки и игры даже тем, кто сдал серию негативных тестов после позитивного. Фактически лишают прав всех, у кого ошибочный диагноз и нет симптомов. Индзаги оставил в Риме даже здоровых игроков, а поскольку тот же Иммобиле занимался с командой – начали формальное расследование из-за нестыковки протоколов;

- Стракоша сидел на скамейке в Турине. Иммобиле вышел на замену, значит, тоже имеет негативные тесты, как и Лейва. Но в УЕФА иной протокол – важно количество дней от сдачи позитивного ПЦР, поэтому сегодня ключевые футболисты соперника не сыграют. Также «Лацио» теряет Луиса Альберто, одного з лучших плеймейкеров прошлого сезона, сам сообщил о положительном тесте. Добавляем Раду, Лаццарри и Лулича – получаем минус семь «орлов»;

- структурно у «Лацио» схема «3-5-2», а вот гадать по составу сложнее, когда речь об эпидемии тестов – болезнь может проявить себя чуть позже. Но желаем соперникам здоровья и ждем Ачерби, Худта и Патрика. Справа – Марушича, а слева – Фареса, пускай и тренировался отдельно. В центре можем увидеть Перейру и Пароло с Милинковичем-Савичем, а Корреа будет напарником Кайседо. Впрочем, есть и более осторожный вариант с Перейрой в атаке;

- невзирая на пандемию, «Лацио» не проигрывает. Был эксцесс с «Сампдорией», когда сгорели 0:3 в гостях, но потом обыграли дома «Боруссию» Д и «Болонью». А после ничьей в Бельгии успели устроить победную перестрелку с «Торино» — 4:3. Но очевидно, что перестановки влияют. Например, на количество пропущенных мячей – 10 в последних шести играх. Последний раз брали «сухарь» в конце сентября;

- без замен играют только защитники Ачерби и Патрик, но достаточно времени на поле провел Милинкович-Савич – забивал и отдавал ассисты в Серии А, ведь его трансфер перенесся из-за пандемии, есть смысл быть на пике формы для покупателей. Корреа и Кайседо меняют друг друга, помогая Иммобиле, у которого 4 гола и 1 ассист в ЛЧ и Серии А. Чиро – серьезная потеря. Но «Лацио» морально собрался, невзирая на график и потери;

Важно знать о противостоянии

- встречаются структурно монолитные команды – и «Зениту», и «Лацио» сложно перестраиваться. Но есть большая разница. Римляне очевидно тренерский коллектив, тактика настолько четко выбрана, что удается приспособиться. В Брюгге был эксперимент со схемой, но в Санкт-Петербурге он маловероятен. «4-4-2» против «3-5-2» — скорее всего, именно это и увидим;

- для «Зенита» это первая встреча с «Лацио» в истории. Когда непонятно, как команды будут вливаться на поле стилистически, становится еще интереснее. Но если говорить в целом о принятии северянами итальянского футбола, то клубы «кальчо» ведут – 5 поражений, 2 ничьих и 3 победы «Зенита». Статистика средняя, а сегодня нужны только три очка;

- «Лацио», оставляя себе возможность для дикой перестрелки, обычно подстраивается под соперника. Если «Зенит» будет медленным и закрытым – римляне могут надавить. А если петербуржцы взвинтят темп – не сомневайтесь, будет повторение истории в Риме, когда «Лацио» переиграл «Боруссию» Д ее же оружием, на встречных курсах и пользуясь контратаками;

- важно понять психологическое состояние «Лацио». Чувствуют себя несправедливо обделенными. Иммобиле, Лейва и Стракоша готовы играть физически, у них есть негативные тесты. Но справедливо опасливые дядьки из УЕФА запретили Симоне Индзаги выставить в Санкт-Петербурге оптимальный состав;

- в таблице группы «Лацио» на первой строчке, а «Зенит» на последней после двух поражений. Но Индзаги прав – с «Брюгге» могла быть ничья, в Дортмунде держались до пенальти. Получается, что ничья сегодня уже мало что даст Семаку. «Зенит» сегодня или победит, или завершит борьбу за второе место –упрощенный, но справедливый расклад именно такой;

- «Зенит» в ЛЧ – домашний клуб. В родных стенах переиграли и «Лион» (дважды в разных сезонах), и «Бенфику», и «Гент», и «Валенсию». В гостях ситуация куда хуже, нет надежды на легкие 6 пунктов в Риме и Брюгге, поэтому сегодня кульминация похода. И обстоятельства во время сложнейшего года для всех футбольных команд сложились для «Зенита» благоприятно.

Лучшей возможности переиграть «Лацио», где нет Иммобиле, Альберто, Лейвы и Стракоши, не будет – все вернутся к ответному матчу. Не будет Азмуна, Дриусси и Малкома, но надо давить, собраться и выдать лучший матч года. «Зенит» рвался в Лигу чемпионов не ради серии поражений, пора футболистам и тренерам отбросить оговорки и выполнить приятную работу на «отлично».

Когда начинаются жалобы на требовательность фанатов, то фактически игроки упрекают людей, что им желают успеха, испытать радость победы. А что может быть приятнее?