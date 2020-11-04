«Зенит» проиграл 5 из 6 игр ЛЧ, «Лацио» потерял Иммобиле. Не пропустите решающий матч для Семака

Без победы завершат борьбу за плей-офф ЛЧ. На «Соккер.ру» — о футбольной кульминации.
Важно знать о «Зените»
- домашняя победа над «Лионом» была последней для петербуржцев в Лиге чемпионов. До этого дважды проиграли «Лейпцигу», после уступали «Бенфике», «Брюгге» и «Боруссии» Д, получается 1 победа и 5 поражений, прискорбная серия;
- Семак снова не может рассчитывать на Малкома. Дриусси не готов. Черчесов сказал, что Дзюба ни разу не заявлял об усталости, но специально отдыхал. Азмун с «Химками» не играл и Семак заявил, что не выйдет сегодня. Мусаев травмирован, Чистяков не заявлен – у «Зенита» пять потерь;
- не исключено, что сегодня, как и в Химках, Сергей Богданович остановится на своей традиционной схеме – «4-4-2». Причина простая – «Лацио» играет с тремя центральными, а против такого соперника нужно или выставить «4-3-1-2», или «4-2-2-2», и для обеих моделей у Семака хватает исполнителей, даже если вместо Азмуна с Дзюбой в атаке сыграет Ерохин;
- с «Химками» в нападении увидели Мостового, Ерохина и Сутормина. На замену вышли Прохин, Чистяков и Круговой. У Семака явно в идеальном плане на игру с «Лацио» высокий, агрессивный и классически домашний прессинг. Подобный подход видели в некоторых матчах с «Краснодаром». «Лацио» играет довольно низко, выскакивая, поэтому важно, чтобы некоторые основные игроки Семака отдохнули;
- сегодня многое зависит от людей, что отдают последние передачи. Караваев и Сантос со своими навесами, а Вендел, Оздоев или Кузяев с пасами из центра поля. Ракицкий и Ловрен с забросами вперед. Не исключено, что универсальность Ерохина приведет к появлению Александра справа. Остается также вариант с переходом на одного форварда и схему «4-1-4-1» с Дзюбой на острие, но это риск.
Важно знать о «Лацио»
- в «Лацио» долго молчали, не говорили, кто не сыграет, но это связано с УЕФА. Чиновники не разрешают тренировки и игры даже тем, кто сдал серию негативных тестов после позитивного. Фактически лишают прав всех, у кого ошибочный диагноз и нет симптомов. Индзаги оставил в Риме даже здоровых игроков, а поскольку тот же Иммобиле занимался с командой – начали формальное расследование из-за нестыковки протоколов;
- Стракоша сидел на скамейке в Турине. Иммобиле вышел на замену, значит, тоже имеет негативные тесты, как и Лейва. Но в УЕФА иной протокол – важно количество дней от сдачи позитивного ПЦР, поэтому сегодня ключевые футболисты соперника не сыграют. Также «Лацио» теряет Луиса Альберто, одного з лучших плеймейкеров прошлого сезона, сам сообщил о положительном тесте. Добавляем Раду, Лаццарри и Лулича – получаем минус семь «орлов»;
- структурно у «Лацио» схема «3-5-2», а вот гадать по составу сложнее, когда речь об эпидемии тестов – болезнь может проявить себя чуть позже. Но желаем соперникам здоровья и ждем Ачерби, Худта и Патрика. Справа – Марушича, а слева – Фареса, пускай и тренировался отдельно. В центре можем увидеть Перейру и Пароло с Милинковичем-Савичем, а Корреа будет напарником Кайседо. Впрочем, есть и более осторожный вариант с Перейрой в атаке;
- невзирая на пандемию, «Лацио» не проигрывает. Был эксцесс с «Сампдорией», когда сгорели 0:3 в гостях, но потом обыграли дома «Боруссию» Д и «Болонью». А после ничьей в Бельгии успели устроить победную перестрелку с «Торино» — 4:3. Но очевидно, что перестановки влияют. Например, на количество пропущенных мячей – 10 в последних шести играх. Последний раз брали «сухарь» в конце сентября;
- без замен играют только защитники Ачерби и Патрик, но достаточно времени на поле провел Милинкович-Савич – забивал и отдавал ассисты в Серии А, ведь его трансфер перенесся из-за пандемии, есть смысл быть на пике формы для покупателей. Корреа и Кайседо меняют друг друга, помогая Иммобиле, у которого 4 гола и 1 ассист в ЛЧ и Серии А. Чиро – серьезная потеря. Но «Лацио» морально собрался, невзирая на график и потери;
Важно знать о противостоянии
- встречаются структурно монолитные команды – и «Зениту», и «Лацио» сложно перестраиваться. Но есть большая разница. Римляне очевидно тренерский коллектив, тактика настолько четко выбрана, что удается приспособиться. В Брюгге был эксперимент со схемой, но в Санкт-Петербурге он маловероятен. «4-4-2» против «3-5-2» — скорее всего, именно это и увидим;
- для «Зенита» это первая встреча с «Лацио» в истории. Когда непонятно, как команды будут вливаться на поле стилистически, становится еще интереснее. Но если говорить в целом о принятии северянами итальянского футбола, то клубы «кальчо» ведут – 5 поражений, 2 ничьих и 3 победы «Зенита». Статистика средняя, а сегодня нужны только три очка;
- «Лацио», оставляя себе возможность для дикой перестрелки, обычно подстраивается под соперника. Если «Зенит» будет медленным и закрытым – римляне могут надавить. А если петербуржцы взвинтят темп – не сомневайтесь, будет повторение истории в Риме, когда «Лацио» переиграл «Боруссию» Д ее же оружием, на встречных курсах и пользуясь контратаками;
- важно понять психологическое состояние «Лацио». Чувствуют себя несправедливо обделенными. Иммобиле, Лейва и Стракоша готовы играть физически, у них есть негативные тесты. Но справедливо опасливые дядьки из УЕФА запретили Симоне Индзаги выставить в Санкт-Петербурге оптимальный состав;
- в таблице группы «Лацио» на первой строчке, а «Зенит» на последней после двух поражений. Но Индзаги прав – с «Брюгге» могла быть ничья, в Дортмунде держались до пенальти. Получается, что ничья сегодня уже мало что даст Семаку. «Зенит» сегодня или победит, или завершит борьбу за второе место –упрощенный, но справедливый расклад именно такой;
- «Зенит» в ЛЧ – домашний клуб. В родных стенах переиграли и «Лион» (дважды в разных сезонах), и «Бенфику», и «Гент», и «Валенсию». В гостях ситуация куда хуже, нет надежды на легкие 6 пунктов в Риме и Брюгге, поэтому сегодня кульминация похода. И обстоятельства во время сложнейшего года для всех футбольных команд сложились для «Зенита» благоприятно.
Лучшей возможности переиграть «Лацио», где нет Иммобиле, Альберто, Лейвы и Стракоши, не будет – все вернутся к ответному матчу. Не будет Азмуна, Дриусси и Малкома, но надо давить, собраться и выдать лучший матч года. «Зенит» рвался в Лигу чемпионов не ради серии поражений, пора футболистам и тренерам отбросить оговорки и выполнить приятную работу на «отлично».
Когда начинаются жалобы на требовательность фанатов, то фактически игроки упрекают людей, что им желают успеха, испытать радость победы. А что может быть приятнее?
Надеемся, верим и ждём победы..
В общем, вперёд, Лацио!
Надеемся, верим и ждём победы..
В общем, вперёд, Лацио!
Есть конечно, но просто такие игроки как Иммобиле, в своих командах добавляют уверенности своим присутствием на поле.
Есть конечно, но просто такие игроки как Иммобиле, в своих командах добавляют уверенности своим присутствием на поле.
пятеру получат!
пятеру получат!
а то в рфпл прям гранды, подкреплённые судьями, своими вторыми командами, админресурсом, а в ЕК нули полные
а то в рфпл прям гранды, подкреплённые судьями, своими вторыми командами, админресурсом, а в ЕК нули полные
У нас в этом году цирка мало было
Хоть семак со своими клоунами радует))))))))))
У нас в этом году цирка мало было
Хоть семак со своими клоунами радует))))))))))
самое главное игры нет, футбола нет
финансовые вливания колоссальные
если нет разницы, то зачем платить больше
самое главное игры нет, футбола нет
финансовые вливания колоссальные
если нет разницы, то зачем платить больше