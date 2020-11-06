«Ростов» снова попытается огорчить лидера, первое дерби Шварца и битва участников Лиги чемпионов

1604686956

сегодня, 21:22

14-й тур РПЛ богат на сюжеты. «Соккер.ру» советует приготовиться к поглощению футбольной пищи.

«Урал» — «Спартак»

1. Проиграв «Ростову» в прошлом туре, «Спартак» утратил лидерство в РПЛ и прервал пятиматчевую серию без поражений, в рамках которой одержал четыре гостевых победы и сыграл вничью с «Зенитом» на «Открытие Арене».

2. «Урал» — один из самых неудобных соперников «Спартака». «Красно-белые» одержали только одну победу в семи последних официальных матчах с командой из Екатеринбурга, потерпев 4 поражения и 2 раза сыграв вничью.

3. В матче с «Ростовом» прервалась 14-матчевая результативная серия «Спартака» в РПЛ , начавшаяся еще в концовке прошлого сезона. До прошлого тура «красно-белые» были единственной командой в текущем чемпионате, забивавшей в каждом матче.

«Арсенал» — «Ротор»

1. «Арсенал» проведет первый матч под руководством Дмитрия Парфенова, который заменил на тренерском мостике Сергея Подпалого.

2. Последние два матча под руководством Подпалого «Арсенал» проиграл с общим счетом 2:8, в соперниках были ЦСКА и «Рубин». «Ротор», напротив, может занести себе в актив две последние встречи: победа над «Локомотивом» в Москве 2:1 и домашнее поражение от ЦСКА 0:1 с шансами на ничью.

3. Эти команды никогда не встречались в рамках Премьер-Лиги, но в одном сезоне пересекались в ФНЛ . Тогда игра в Туле закончилась победой хозяев 4:0, причем один из голов забил популярный ныне видеоблогер Евгений Савин — КраСава. В Волгограде была зафиксирована ничья 1:1.

«Тамбов» — «Ахмат»

1. Накануне матча стало известно о тяжелой финансовой ситуации, в которой оказался «Тамбов». Ходят слухи, что «Тамбов» может объединиться с «Кубанью» и переехать в Краснодар. Этой команде не привыкать скитаться, ведь после выхода в РПЛ «волки» ни разу не сыграли при своих болельщиках: проводили домашние матчи в Нижнем Новгороде или Саранске.

2. В составе «Тамбова» сразу три дисквалифицированных: удаленные в матче с «Динамо» Тетрашвили и Килин, а также перебравший желтых карточек Каплиенко. Тетрашвили пропустит ближайшие четыре игры из-за хамского приема против Шиманьски. Из-за перебора предупреждений пропустит игру и полузащитник «Ахмата» Исмаэль.

3. Один из лучших бомбардиров «Тамбова» в прошлом сезоне — Георгий Мелкадзе (7 голов в 18 матчах), теперь выступает за «Ахмат», которому забивал за «Тамбов» с пенальти.

«Химки» — «Рубин»

1. «Рубин» мечтает впервые в сезоне выиграть три матча подряд в РПЛ . В предыдущих турах команда Леонида Слуцкого обыграла «Зенит» на выезде и «Арсенал» дома.

2. В пяти турах под руководством Игоря Черевченко «Химки» набрали 6 очков: «красно-черные» выиграли у «Динамо» и «Ростова», а уступили «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту».

3. Игорь Черевченко ни разу не выиграл у Леонида Слуцкого в четырех матчах: 2 ничьи (в обоих случаях 1:1) и 2 поражения (дважды по 0:1).

ЦСКА — «Ростов»

1. Дежавю для «Ростова»: на прошлых выходных команда Валерия Карпина тоже играла в Москве и тоже против лидера РПЛ . Выиграв у «Спартака» со счетом 1:0, «желто-синие» позволили взойти на первое место ЦСКА , с которым незамедлительно сразятся.

2. «Ростов» выиграл у ЦСКА три из четырех предыдущих матчей в РПЛ и один раз сыграл вничью. Последняя победа «армейцев» в этом противостоянии датирована 1 апреля 2018 года.

3. Бактиор Зайнутдинов, который летом сменил «Ростов» на ЦСКА , сыграет против своего бывшего клуба, причем займет позицию слева в защите. Валерию Карпину предстоит придумать, кто заменит в центре обороны удаленного в матче со «Спартаком» Денниса Хаджикадунича.

«Динамо» — «Локомотив»

1. Новый тренер «Динамо» Сандро Шварц начал в России с двух побед — над «Сочи» (3:1) и над «Тамбовом» (2:1). Матч против «Локомотива» станет первым московским дерби для немецкого специалиста, а Марко Николич впервые встретится с «Динамо».

2. «Динамо» выиграло у «Локомотива» только один из последних 12 матчей: в декабре прошлого года «бело-голубые» победили со счетом 2:1 благодаря дублю Максимилиана Филиппа и прервали шестилетнюю безвыигрышную серию в матчах с «Локо».

3. Скорее всего, «Динамо» и «Локомотив» вынуждены будут выступить в дерби без своих основных капитанов: у Ведрана Чорлуки травма икроножной мышцы, а тест Антона Шунина на коронавирус накануне матча оказался сомнительным.

«Зенит» — «Краснодар»

1. «Зенит» и «Краснодар» представляют Россию в Лиге чемпионов и пока с одинаковым успехом: у команд по одному очку после трех сыгранных туров.



2. «Быки» проиграли четыре последних матча во всех турнирах: «Спартаку», «Челси», «Ахмату» и «Севилье». У «Зенита» недавно была серию из трех поражений кряду: от «Брюгге», «Рубина» и дортмундской «Боруссии».

3. Сергей Семак никогда не проигрывал Мураду Мусаеву: тренер «Зенита» выиграл три из четырех матчей в рамках этой тренерской дуэли, еще одна встреча завершилась вничью.