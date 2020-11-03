«Локомотиву» светит четвертое поражение кряду. «Атлетико» устроит краш-тест команде Николича

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сегодня, 14:32

«Соккер.ру» уверен, что против «Атлетико» «железнодорожникам» придется даже сложнее, чем против «Баварии» неделю назад.

Почему матч с «Атлетико» будет сложнее, чем с «Баварией»?

1. «Локомотив» не привык играть в таком плотном графике, усталость накапливается, в каждом следующем матче приходится все сложнее, несмотря на ротацию состава, которую проводит Марко Николич. Игра против «Атлетико» станет шестой за 17 дней для «железнодорожников».

2. «Бавария» невероятно сильна, но команда Флика сама играет и другим дает, к тому же иногда включает эконом-режим, как было и на « РЖД Арене». «Атлетико» не такой: команда Диего Симеоне всегда включается на 100%, а первоочередная задача «матрасников» — разрушить игру и испортить настроение соперников.

3. Диего Симеоне смотрел игру «Локомотива» и «Баварии», он видел моменты москвичей и их смелую игру. Сам этот факт заставит «Атлетико» действовать более бдительно, расслабленная «Бавария» показала испанцам, что «Локо» может быть опасен, если предоставить ему пространство.

4. Сегодня «Локомотив» и «Атлетико» сыграют пятый матч за два с половиной года. Все четыре предыдущие встречи «матрасники» выиграли, общий счет — 12:1.

5. Турнирная мотивация «Атлетико» на пределе. После поражения со счетом 0:4 от «Баварии» в первом туре мадридцам нужно брать максимум очков в матчах с «Зальцбургом» и «Локомотивом», чтобы не осложнять себе выход из группы. На прошлой неделе «матрасники» вырвали победу у австрийцев только на 85-й минуте, сегодня Диего Симеоне постарается выиграть спокойнее и увереннее.

В какой форме команды подходят к очной схватке?

«Локомотив» накануне матча с «Атлетико» проиграл три игры подряд с одинаковым счетом 1:2. Не зазорно и даже чуточку досадно, исходя из событий второго тайма, было уступить с таким счетом «Баварии», но поражения от «Сочи» и особенно от «Ротора» в РПЛ стали звонкими оплеухами и ухудшили турнирное положение «железнодорожников» во внутреннем чемпионате.

«Атлетико», напротив, одержал победы в трех матчах перед поездкой в Москву. «Матрасники» одержали уверенные победы в Ла Лиге над «Бетисом» (2:0) и «Осасуной» (3:1), а между ними обыграли Зальцбург в Лиге чемпионов (3:2). Единственное поражение в сезоне команда Диего Симеоне потерпела от «Баварии», а в чемпионате Испании «матрасники» идут без поражений (4 победы, 2 ничьи) и являются лидерами по набранным очкам.

Очное противостояние: подавляющее превосходство «Атлетико»

1. Первый официальный матч между «Локомотивом» и «Атлетико» был сыгран в рамках группового этапа Кубка УЕФА -2007/08. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:3. За российский клуб забивали Динияр Билялетдинов и Питер Одемвингие (дубль), а за испанцев — Диего Форлан и Серхио Агуэро (дубль).

2. Следующие четыре матча в очном противостоянии остались за «Атлетико». Результаты — 3:0, 5:1, 2:0, 2:0.

3. Диего Симеоне выиграл все четыре матча у «Локомотива» в качестве тренера.

4. Шесть футболистов из текущего состава «Атлетико» забивали в ворота «Локомотива»: Жоау Фелиш (дважды), Сауль Ньигес (дважды), Анхель Корреа, Диего Коста, Коке и Фелипе. В «Локомотиве» подобный опыт есть только у Мацея Рыбуса.

5. «Локомотив» проиграл 7 из 8 последних еврокубковых матчей на своем поле. Исключением стала лишь победа над «Галатасараем» на групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19 со счетом 2:0.

Отдел кадров

«Локомотив». Дмитрий Баринов продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, Станислав Магкеев повредил мышцы задней поверхности бедра на разминке перед матчем с «Баварией», а Ведран Чорлука в игре с мюнхенцами получил травму икроножной мышцы. Если хорватский защитник не выйдет на поле, в стартовом составе, видимо, появится Райкович по прозвищу «Рэмбо». С первых минут сыграют Антон Миранчук и Зе Луиш, которые начали матч с «Сочи» на скамейке запасных, не исключаю выход с первых минут Виталия Лисаковича, ведь Смолов с Эдером совсем не впечатляют.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус — Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Антон Миранчук — Лисакович (Смолов), Зе Луиш.

«Атлетико». Янник Феррейра-Карраско, Диего Коста и Шиме Врсалько не сыграют против «Локомотива». Пропустивший из-за травмы последний месяц Сауль Ньигес прилетел в Москву, но вряд ли Симеоне выпустит его в стартовом составе, а вот отдохнувшие на выходных Луис Суарес, Лукас Торрейра и Ренан Лоди должны выйти с первых минут.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Корреа, Торрейра, Льоренте, Коке — Фелиш, Суарес.

Реплики

В последней игре с «Баварией» мы оставили хорошее впечатление, но не набрали очков. Во вторник на поле мы сделаем все, чтобы набрать очки. Мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для результата.

Видели последние 14 матчей этой команды. Точно знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Даже в проигранных матчах видно, как они заряжены на борьбу. И эта команда никогда много не пропускает, «Локо» ни разу не проиграл больше, чем в один мяч.

Гжегож Крыховяк:

Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться.

Стефан Савич:

«Локомотив» — хорошая команда. Они уже два последних года играют в Лиге чемпионов. Это значит, что у них сбалансированный состав. Я немного знаю их нового тренера, Марко Николича. Следил за ним, когда выступал за «Партизан». Я немного понимаю то, как он строит игру. Он привнес свежие идеи.

Николай Наумов:

Не думаю, что команда ударит в грязь лицом с «Атлетико», но вряд ли ей хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью. Слишком уж силён нынешний «Атлетико», который к тому же, скорее всего, будет играть в полную силу, в отличие от «Баварии».

Прогноз «Соккер.ру»: согласимся с бывшим президентом «Локомотива», шансы «железнодорожников» разжиться очками стремятся к нулю. И да, впервые в сезоне «Локо» проиграет с разницей больше, чем в один мяч.