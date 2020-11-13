«Арсенал» превратился в середняка. Цифры это доказывают

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» проанализировал игру лондонцев в этом сезоне.

У «Арсенала» проблемы в атаке. Это не скрывает даже наставник команды Микель Артета:

Чтобы стать лучшей командой в лиге, нужно забить 90 или 100 голов за сезон.

Если лондонцы продолжат играть на таком же уровне, то они смогут забить лишь половину от требуемого количества голов.

Сложно представить «Арсенал» в такой роли, ведь «пушкари» всегда отличались атакующей игрой, это был их фирменный стиль, но в этом сезоне команда наносит в среднем лишь 9 ударов за игру. Девять! Анри и Бергкампу лучше бы этого не знать... По этому показателю лондонцы находятся на 16-м месте в АПЛ . Сейчас камбэки у «пушкарей» способен делать только Ганнерзавр.

Удивительно, но по данным xG (1,1) «Арсенал» занимает 9 место в турнире. Таким образом, можно сказать, что команда редко создает опасные моменты, но зато эти моменты довольно хорошего качества. Если брать в расчет xG per shot (степень опасности созданного командой момента в среднем), то «канониры» занимают третье место в лиге (0,12).

У подопечных Артеты был трудный и насыщенный календарь, но эти данные не могут не беспокоить болельщиков. Атаки команды отличаются тщательной подготовкой. «Арсенал» можно сравнить со снайпером, который сидит и ждет своего шанса. Но вряд ли это можно назвать путем к успеху в чемпионате Англии, ведь другие команды стреляют гораздо чаще и находятся выше в таблице. Артета срочно должен найти способ забивать больше голов. Конечно, это означает, что нужно делать больше ударов.

Насущные проблемы

Прежде чем переходить к ударам, стоит немного лучше понять, как «Арсенал» владеет мячом. А делает он это очень медленно. Частота пасов «канониров» самая низкая в АПЛ !

Если сравнивать с «Лидсом» (с ним команде предстоит сыграть в следующем туре), то игра «Арсенала» — это легкий джаз, а подопечных Бьелсы – хард-рок.

Среднее время владения мячом «Арсенала» составляет 28 секунд, уступают только «Манчестер Сити» (29 секунд). Соперники лондонцев владеют мячом в среднем по 26 секунд за атаку.

«Арсеналу» явно следует гораздо более интенсивно прессинговать. PPDA (количество передач, которые команда дает сделать сопернику до того момента, как производит первое защитное действие) лондонцев составляет в этом сезоне 16,1, а в прошлом было 12,4.

«Арсенал» показывает медленный футбол, но насколько эффективно они владеют мячом? Насколько эффективно они играют в атаке?

В последней трети поля «Арсеналу» не хватает креативности. Лишь 35% из их владений мячом достигают атакующей трети поля, что является 14-м показателем в лиге. Если сравнить эти данные с «Манчестер Сити» (50%), «Ливерпулем» (48%) и «Манчестер Юнайтед» (43%), то сразу видна разница в качестве атак команд.

Зоны активных действий команд АПЛ в этом сезоне

«Арсеналу» не только сложно довести мяч в опасные зоны, у него даже не так уж и много шансов это сделать. «Канониры» не склонны к риску, они обычно владеют мячом в зонах, которые соперники мало прессингуют.

«Арсенал» всего 29 раз в среднем за матч доставляет мяч в атакующую треть поля. Хуже только «Ньюкасл».

Интересно, что чаще всех в эту зону пасуют Гранит Джака (11,4) и Давид Луис (9,6). Оба игрока отсутствовали в недавней игре против «Астон Виллы», в итоге – поражение 0:3.

Передачи команд в этом сезоне АПЛ

Неспособность «Арсенала» доставить мяч в опасную зону существенно влияет на его атакующих игроков. Виллиан совершал от 38 до 44 касаний в атакующей трети поля в игре за «Челси». В «Арсенале» этот показатель упал до 24. «Пушкари» в среднем перемещают мяч вперед со скоростью 0,95 метра в секунду, это означает, что даже самый слабый соперник «канониров» может оказывать отличный прессинг.

Следует также отметить отсутствие в заявке команды хавбека Месута Озила. В сезоне-2015/16 он делал в среднем 45 касаний за игру в атакующей трети поля. К сезону-2018/19 это число упало до 28. Очевидно, что регрессировала сразу вся команда.

Возможно, что такая скучная игра лондонцев связана с отсутствием дриблеров. Николя Пепе часто сидит на скамейке запасных, поэтому Бакайо Сака и Эктор Бельерин часто оказываются единственными сильными дриблерами в стартовом составе.

Дриблинг команд в этом сезоне АПЛ

Тупой наконечник копья

Недавно клуб продлил контракт с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Именно от него в первую очередь «канониры» ждут высокую результативность.

На данный момент футболист выглядит блеклой тенью самого себя. Сейчас он всего 1,1 раз бьет по воротам в среднем за матч. Это 47-й показатель в лиге. Его текущий xG равен 0,06 за матч – ужасное 65-е место.

Изменение стиля игры — возможное решение проблемы

«Арсеналу» нужно срочно что-то с этим делать, иначе этот сезон может стать провальным. В защиту Артете можно сказать, что под него было сделано очень мало покупок. Микель хотел приобрести игрока «Лиона» Уссема Ауара, но сделка так и не состоялась. Он бы очень пригодился нынешнему «Арсеналу».

Обамеянг, Виллиан, Сака и Пепе – хорошие футболисты, но медленная игра «Арсенала» не позволяет им получить мяч в выгодных позициях. Это вопрос совместимости игроков и стиля. Даже проблемы Александра Ляказетта частично объясняются тем, что он не идеальный центральный нападающий для схемы Артеты. На данный момент Артета пытается ограбить банк, взломав замок, но пытается сделать это с кучей сбежавших водителей.

Со временем кое-что из этого может и будет исправлено на трансферном рынке, но на данный момент Артете, возможно, придется пойти на компромисс с некоторыми тактическими принципами, чтобы достичь результата. У «Арсенала» есть хорошие атакующие игроки, но при этой схеме они просто не могут себя проявить.