«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разделят титул в АПЛ. 12-е место Гвардиолы – недоразумение

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сегодня, 12:51

Осталась фирменная игра, «Соккер.ру» предрекает возвращение павшего футбольного чемпиона.

Гвардиола ближе к вершине, чем кажется?

Игра дома против «Ливерпуля», когда по потерянным пунктам и с учетом игры в запасе разница в таблице составляет всего два очка – ключевая. Обыграв «красных», «Манчестер Сити» может рассчитывать на первое место через несколько туров. Особенно с учетом, что Гвардиола снова получает паузу для анализа.

Не стоит забывать, что на 12-й строчке оказалась команда с двумя ничьими и поражением в шести турах. Но у «Ливерпуля» уже есть 1 ничья и 1 поражение. Добавив еще одну осечку конкуренту, Гвардиоле останется обыграть «Астон Виллу», и это тоже будет символично, учитывая победу бирмингемцев над Клоппом 7:2.

Вот так смотришь на таблицу – там «Манчестер Сити» на 12-й строчке, а добавляешь фактов – за счет двух побед Хосеп может собрать 17 пунктов, а это означает возвращение в группу лидеров. «Лестер» может набрать восемнадцать, если обыграет сегодня «Вулвз», но у Роджерса эпидемия травм.

У «Манчестер Сити» есть проблемы с составом?

Важный вопрос накануне матча против «Ливерпуля», ведь сегодня матч уровня финала Лиги чемпионов. И если у Клоппа проблемы – травмы Тьяго, Ван Дейка и Фабиньо, а еще не успел набрать форму Матип, то у Гвардиолы ключевых потерь меньше. У Менди слева сразу два сменщика, что могут соревноваться в резкости с Салахом – Зинченко и Канселу.

Фернандиньо и не должен был остаться основным в центре защиты – его травма не меняет планы Гвардиолы, Диаш, Ляпорт или Аке могут сыграть. Наконец, травма Агуэро заставила Хосепа вернуться к экспериментам в атаке, но Жезус вернулся – сыграл против «Олимпиакоса», забил гол. Да и аргентинский ветеран «Манчестер Сити» уже тренируется, после паузы на игры сборных будет готов.

Как видите, если у Клоппа потеря двух человек существенно меняет игры – Алькантара добавил элегантности, а Ван Дейк был опорой в защите, пускай и допускал ошибки чаще, чем раньше, то у Гвардиолы прямой зависимости от одного человека нет. «Ливерпуль» тоже старается раскидать ответственность – Александер-Арнольд, Салах, Мане, теперь вот Жота важны, но в этом соперники равны.

Упало ли качество футбола «Сити» в АПЛ ?

Любопытно сравнить, ведь есть прошлый сезон – второе место с отставанием на 17 пунктов от «Ливерпуля», и позапрошлый – первое с небольшим перевесом снова над «красными». Анализ показывает, что «Манчестер Сити» в «золотом» сезоне ставил на тотальное доминирование и шикарно оборонялся, в прошлом сезоне попробовал зайти с позиции моментов и голов – не получилось:

Сейчас же видим, что на старте сезона в себя не пришли. Удар по амбициям случился в матче против «Лиона» — Де Брюйне уже видел себя в финале Лиги чемпионов. Летом Гвардиола улетел в Испанию, поскольку вел переговоры с Месси. Поскольку сборов не было, а сразу начался новый сезон, то без главного тренера в составе «горожане» не успели толком подготовиться к старту АПЛ .

В Лиге чемпионов они побеждают – состав группы скромный, на классе забирают свои победы, забив всем соперникам по три мяча, а вот в АПЛ , как видно из таблицы, начались проблемы. Не смотрите на средний показатель пропущенных мячей – у «горожан» есть провал против «Лестера» с 5 голами, но в последних четырех матчах пропустили лишь дважды.

А вот показатели атаки просели. Это можно объяснить. Во-первых, «Манчестер Сити» хуже готов физически – «Лидс» и «Вест Хэм» забирали у них минимальные победы. Отражено в показатели прессинга – команда Гвардиолы позволяет соперникам делать больше перед воротами, прежде чем отберет мяч. Во-вторых, банально ищут оптимальное сочетание в защите. Уокер и Канселу не являются великими мастерами игры без ошибок, а в центре новички.

Добавляем травмы Агуэро и Жезуса – двух центральных форвардов, усталость Де Брюйне – создал меньше качественных моментов, чем Стерлинг, и получаем вывод. «Манчестер Сити» на старте сезона в АПЛ показал более пресный, вялый и менее результативный футбол, чем обычно. С другой стороны, даже нынешние показатели команды – космические. Вторые в лиге по ударам, первые по владению и точности передач. В июле обыграли «Ливерпуль» 4:0, и дома с «красными» неплохо справлялись – до этого было две победы в АПЛ , 2:1 и 5:0. Это сложный соперник для Клоппа.

Можно ли найти более достойных фаворитов?

Команды, вроде «Астон Виллы», «Лидса» или «Саутгемптона», обязательно получат свою минуту славы в необычном сезоне. Вернее, уже получили. Последние сейчас временно на первом месте, но не так давно их дела шли куда хуже. Вот только нынешние «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не как «Тоттенхэм» и «Арсенал» в сезоне с триумфом Раньери.

Сейчас «Лестер» увлечется Лигой Европы. Анчелотти не сможет заставить «Эвертон» всегда набирать по три очка, хотя «ириски» — симпатичные, у них есть и человек с пасом, и человек с голевым чутьем. В Англии много крутых команд, это не считая падших ангелов АПЛ девяностых – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Но вряд ли они, или «Тоттенхэм» тролля Моуриньо пройдут сезон четче, чем Гвардиола и Клопп.

Вчера по ходу немецкой трансляции матча «Боруссии» Д и «Баварии» слева на экране появилась плашка с жуткой рекламой – Юрген Клопп стоял и широко улыбался с кружкой чая в руке. Тренеру отбелили на картинке и без того его белые зубы, и все это смотрелось, как кадр из ужастика, особенно в сочетании с тем, что «Бавария» держалась и не пускала Дортмунд к победе. В АПЛ и Юрген, и депрессивно-меланхоличный Хосеп будут такими же героями ужастика.

От них на длинной дистанции не убежать, и хотя становится интереснее – у «Ливерпуля» проблемы в защите, «Манчестер Сити» перестали проигрывать до выхода на поле, в сухом остатке получаем две великолепные команды. Сегодня непонятно кто победит – еще один повод посмотреть матч. Но не спешите недооценивать «горожан» из Манчестера, их место в таблице не отражает возможности команды Де Брюйне, Мареза и Стерлинга.

Возможно, «Челси», если Лэмпард наладит игру в защите с помощью Менди и Силвы, вмешается в борьбу. Но все-таки «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» понимают себя лучше. Будет интересно. Но сложно спорить с экспертом Каррагером, которому за оценки на ТВ платят по миллиону фунтов стерлингов в год. Есть два основных претендента на титул, и сегодня они сыграют между собой.