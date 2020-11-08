«Динамо» без Шунина, «Локомотив» с двумя поражениями. Первый большой матч Шварца в РПЛ

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сегодня, 10:08

Осечки в РПЛ мешают Николичу, а у его коллеги стартовое дерби. Детали – на «Соккер.ру»

Важное о «Динамо»

- у Шунина не подтвержден диагноз COVID-19, как сообщили в московском клубе, но капитан простудился и пропустит важный поединок. Большая потеря, ведь Антон спас на последних секундах с «Тамбовом» — потащил пенальти, и выручает весь сезон;

- из-за перебора желтых карточек не сыграет Ордец, который в прошлом туре заработал пенальти в свои ворота. Но пара Евгеньева и Нойштедтера вряд ли внушит запасному вратарю Лещуку большую уверенность. Впрочем, в прошлый раз сменщик Шунина сыграл ярко;

- сегодня важен акцент на правый фланг «Динамо» — у «Локомотива» у Рыбуса перебор карточек, и Антон Миранчук может сыграть со смещением в зону Паршивлюка. Сергею и Лесовому (если он не выйдет слева) важно навязать борьбу или Игнатьеву, или Живоглядову;

- Шварц стартовал с двух побед, но если против солидного соперника из Сочи игра пошла – забили трижды, 9 раз попали по воротам, то в Саранске с «Тамбовом» был странный матч. Против девятерых соперников москвичи нашли приключения – два пенальти. Сандро точно не понравилось качество футбола в том поединке;

- «Динамо» завершит и первый, и второй круги серией дерби. Сегодня матч с «Локомотивом», после паузы на игры сборных – выездная битва со «Спартаком». В конце сезона будет ответное дерби против команды Николича, а последний тур – схватка с ЦСКА . Жесткий календарь, особенно с учетом, что первое дерби с «армейцами» проиграли 3:1;

- не только Шунин выручал, у защитников «Динамо» были удачные матчи – собрали всего 10 ошибок, на гол меньше пропустил только Кержаков. Также у «Динамо» сильная домашняя игра – первые в домашней таблице, 5 побед, 1 ничья и 1 поражение. Зрители помогали. Семак, Карпин, Федотов и Мусаев уступали на «ВТБ Арене». У Шварца состав, умеющий ломать игру команд с амбициями.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Лещук – Паршивлюк, Нойштедтер, Евгеньев. Скопинцев – Фомин, Каборе (Моро) – Лесовой, Шиманьски, Грулев – Комличенко.

Важное о «Локомотиве»

- на фоне усталости после ЛЧ «железнодорожники» повторили худшую серию в чемпионате – два поражения подряд, как в конце августа. Тогда продолжили ее двумя ничьими. Фактор усталости может сказаться и сегодня, «Динамо» получило время, чтобы переварить матч с «Тамбовом», пока «Локомотив» переваривал атаки «Атлетико» и вырывал ничью;

- кроме Баринова и Лысова, у Николича есть и потери не из-за сложных травм. Чорлука и Магкеев получили мелкие повреждения. Это влияние на центральную зону – для Комличенко и Шиманьски есть работа. Также для Моро, Фомина или Каборе – зависит от выбора Шварца в центре поля;

- кроме травм игроков разрушения, есть дисквалификации Рыбуса и Эдера. Значит, слева у «Локомотива» будет играть не номинальный левый латераль, а в атаке есть шанс увидеть со старта пару Смолова и Зе Луиша. В матче с «Атлетико» так и было. Вот только в дерби с «Динамо» вице-чемпионам нужно больше ударов – вряд ли соседи смогут так прессинговать, как «Атлетико»;

- ничья с мадридцами подняла настроение «Локомотива». А поскольку дальше пауза на матчи сборных, то у Николича козырь на руках – два поражения заставят «красно-зеленых» реагировать. А поскольку в основе неудач скромная результативность – после визита в Зальцбург в четырех матчах забивали по мячу, то на фоне потерь «Динамо» в защите (Шунина и Ордеца) можно включиться в атаке;

- главные кадровые интриги у Николича – на одном фланге нападения и в центре защиты. Действия Лысцова против «Сочи» не убедили наставника, против «Атлетико» сыграл Райкович, у него больше шансов выйти в дерби с Мурило в паре. Также в случае перехода Игнатьева в защиту получает шанс впереди кто-то из тройки Камано, Рыбчинского и Жемалетдинова.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме – Игнатьев, Райкович, Мурило, Живоглядов – Жемалетдинов (Ан. Миранчук), Куликов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Камано) – Смолов, Зе Луиш.

Важное о предстоящей битве

- «Локомотив» — неудобный соперник для «Динамо». В чемпионате России у «железнодорожников» 26 побед против 15 поражений. А если брать самые свежие свидания – лишь раз в последних десяти встречах побеждали «бело-голубые». Важно, что они это сделали год назад, но у Николича первый матч против этого соперника;

- у Шварца тоже большой дебют, ведь все-таки «Сочи» пока не относится к самым грозным и стабильным соперникам, хотя игра у Федотова поставленная. У Новикова тоже многое получалось, причем именно в матчах с соперниками уровня «Локомотива». Сохранит ли «Динамо» отличительную черту последнего года? Посмотрим, их соседи уставшие, но опасные;

- раньше эти дерби были о немалом количестве голов – забивали 3-4 мячей за вечер, потом был период «тотал меньше 2.5», но дважды подряд видели счет 2:1 в пользу двух команд. У «Динамо» дома результативность неплохая – 2-3 мяча забивали частенько, особенно в последних матчах. А про «Локомотив» сказано выше, их результативность не впечатляет, есть дефицит голов и в гостях, и дома;

- встречаются достаточно осторожные коллективы. Шварц может мечтать об атакующей игре, но команду не контролирует – видно по второму тайму с «Тамбовом». Желание есть, но видели экспериментальные замены, а с «Локомотивом» такое не пройдет. Нужен четкий план и готовность к вязкости команды Николича, что чужой футбол разрушает лучше, чем строит свой;

- поскольку «железнодорожники» устали после трех туров ЛЧ за три недели, «Динамо» может поставить на свежесть. Или тех, кого не всегда видели в основе – Грулева, Каборе, Нойштедтера, или на хитрость людей, что вели за собой – Шиманьски, Лесового, а иногда и Скопинцева с проходами и навесами. Плюс Шварц тестирует молодежь «Динамо», ждем любопытные замены;

- схема «4-2-3-1» схлестнется с «4-4-2», и это дерби разночтений. Вроде бы «Локомотив» проиграл и «Ротору», и «Сочи». С другой стороны, с «Баварией» и «Атлетико» неплохо смотрелись. Вроде бы «Динамо» — специалисты именно по элитным соперникам. Но теперь новый тренер, еще не играл против клубов из ЛЧ . Плюс потеря Шунина, капитана и спасителя, может отразиться на защите.

В дерби полно интриг. Начиная с того, что между соперниками в таблице два пункта, и оба не хотят опускать тройку лидеров. И заканчивая пониманием, что в новом формате еврокубков больше шансов остаться без них, так что Николичу нужны три пункта, как и Шварцу, ничья сродни поражению. В 19:00 по Москве сможем оценить, кто сыграет сильнее.