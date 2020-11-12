Грузия без Хвичи, Тадич против Робертсона. Последние участники Евро-2020 на подходе

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сегодня, 12:53

«Соккер.ру» обращает внимание на четыре стыковых матча, в которых решится судьба последних путевок на чемпионат Европы.

Кто уже завоевал путевки на Евро-2020?

Название турнира не поменялось, хотя его и сдвинули на 2021 год. А ведь 20 участников чемпионата Европы были известны еще в конце 2019-го. Освежим память? Вот эти 20 сборных доблестно прошли классический отбор и даже получили соперников по финальной части в ходе жеребьевки: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина, Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия, Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс и Финляндия.

Какие команды пытаются пробиться на Евро-2020 через стыки?

16 команд начали борьбу за 4 оставшиеся путевки на Евро-2020. Половина из них уже лишилась шансов по итогам октябрьских полуфиналов. Победители полуфинальных матчей на каждом из путей сходятся в финале, победа в котором гарантирует поездку на чемпионат Европы. Напомним результаты октябрьских встреч:

Путь A. Исландия — Румыния (2:1); Болгария — Венгрия (1:3).

Путь B. Босния и Герцеговина — Северная Ирландия (1:1; 3:4 по пенальти); Словакия — Ирландия (0:0; 4:2 по пенальти).

Путь C. Шотландия — Израиль (0:0; 5:3 по пенальти); Норвегия — Сербия (1:2 в овертайме)

Путь D. Грузия — Беларусь (1:0); Северная Македония — Косово (2:1).

Все встречи получились крайне напряженными: в трех случаях победителей удалось выявить только в сериях пенальти, еще в одной игре решающий гол был забит в дополнительное время. Три из четырех матчей, где выяснение отношений закончилось в основное время, победители выиграли в один мяч, и только венгры одержали уверенную победу над болгарами, причем в гостях.

По итогам октябрьских матчей лишились возможности выступить на чемпионате Европы Эдин Джеко и Миралем Пьянич, Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд, Ведат Мурики, Манор Саломон, Матиас Норманн, Мэтт Дохерти и еще много-много наших хороших знакомых. Впрочем, среди победителей тоже достаточно известных и даже близких нам по выступлениям в РПЛ футболистов. Всем им нужна еще одна победа.

Кто оспорит оставшиеся четыре путевки на Евро-2020 сегодня?

Путь A

Венгрия — Исландия

- Евро-2016 стал первым крупным турниром для сборной Исландии. Сейчас «викинги» в шаге от второго кряду попадания на чемпионат Европы и от участия в третьем крупном футбольном форуме подряд. На ЧМ -2018 в России они тоже выступали.

- Сейчас Венгрия и Исландия сражаются за право сыграть на чемпионате Европы, а на предыдущем континентальном первенстве они были в одной группе, где сумели набрать по 5 очков и опередить Португалию и Австрию. Очный матч завершился со счетом 1:1. В концовке первого тайма Гильфи Сигурдссон забил с пенальти, а на 88-й минуте автогол Севарссона спас венгров от поражения.

- Исландия и Венгрия вышли из группы на Евро-2016, причем в турнирной таблице опередили будущих чемпионов Европы португальцев. Обе сборные закончили свои выступления на турнире крупными поражениями в плей-офф. Мадьяры были разгромлены сборной Бельгии в 1/8 финала (0:4), а исландцы уступили в четвертьфинале хозяевам турнира французам (2:5).

Прогноз «Соккер.ру»: у Венгрии хорошая команда, в чем мы могли убедиться по матчам против сборной России. На этот раз удача отвернется от исландцев.

Путь B

Северная Ирландия — Словакия

- Еще одна пара, состоящая не просто из участников прошлого чемпионата Европы, а из команд, отметившихся в плей-офф Евро-2016. Обе сборные вылетели в 1/8 финала: Словакия крупно уступила Германии (0:3), а северные ирландцы с минимальным счетом проиграли соседям из Уэльса (0:1).

- Несколько неожиданно, что у Словакии после победы над Ирландией по пенальти в октябрьском полуфинале стыков сменился главный тренер: Павел Гапал уступил мостик Штефану Тарковичу. Это связано с неубедительными результатами словаков на дистанции: только одна победа в основное время в 9 последних матчах при Гапале и вечная неразбериха в обороне.

- Впрочем, Северная Ирландия тоже не блещет: безвыигрышная серия островитян накануне матча со Словакией насчитывает 7 матчей и 13 месяцев. В последний раз обыгрывали Чехию в октябре 2019-го.

- Словакия выиграла оба официальных матча у Северной Ирландии: команды встречались в отборочном турнире ЧМ -2010. В Братиславе хозяева выиграли 2:1, а из Белфаста словаки увезли победу со счетом 2:0.

Прогноз «Соккер.ру»: смена тренера не поможет словакам, северные ирландцы проявят характер и вырвут путевку на Евро-2020.

Путь C

Сербия — Шотландия

- Самая статусная из сегодняшних встреч: Эндрю Робертсон, Киран Тирни, Скотт МакТоминэй оспорят путевку на Евро-2020 с Сергеем Милинковичем-Савичем, Душаном Тадичем и Александаром Коларовым.

- Сборная Шотландии в последний раз была представлена на чемпионате Европы в 1996 году, а команда под названием Сербия вообще не играла на континентальных первенствах. В последний раз сербы принимали участие в чемпионате Европы в 2000 году в составе сборной Югославии.

- Шотландцы не проигрывают в последних 8 матчах. Это лучшая беспроигрышная серия «Тартановой армии» с середины 80-х.

- Команды встречались в отборе ЧМ -2014, сборная Шотландии не смогла распечатать ворота сербов ни в одном из матчей: нулевая ничья в Глазго и поражение 0:2 в Сербии.

Прогноз «Соккер.ру»: сербам вечно что-то мешает, хотя по именам у них завидный состав. Обыгранные в полуфинале норвежцы выглядели даже более серьезным оппонентом, «белые орлы» должны справляться с шотландцами.

Путь D

Грузия — Северная Македония

- Эти команды никогда не выступали на крупных футбольных турнирах. Сегодня кто-то из них сделает исторический шаг.

- Македония и Грузия являются соперниками по группе Лиги Наций, и этой осенью они встречались уже дважды. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

- Грузия не проигрывала на своем поле в пяти последних матчах, в соперниках были Беларусь, Македония, Ирландия, Дания и Гибралтар. В 4 из 5 матчей грузины оставляли свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол пропустили как раз от македонцев в сентябре (1:1).

- К сожалению, не сможет помочь сборной Грузии полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который сдал положительный тест на коронавирус накануне битвы за право сыграть на Евро-2020.

Прогноз «Соккер.ру»: верим в Грузию, которая никогда еще не подбиралась так близко к крупному турниру. Нельзя упускать такой шанс.