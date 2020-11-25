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Хет-трик ошибок Барриоса. Как «Зенит» проиграл «Лацио»

25 ноября 2020, 02:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Иммобиле Чиро
Иммобиле Чиро
Нападающий
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Продолжается бесславное путешествие российских клубов в еврокубках. На сей раз «Зенит» уступил «Лацио» и потерял шансы на плей-офф ЛЧ. «Соккер.ру» — о природе поражения.

Комментарии участников

В этот раз начнем размышления о матче немного нестандартно. А именно – со слов, сказанных сразу после игры главным тренером «Зенита» и игроком, благодаря которому петербуржцы не пропустили шесть мячей. Потому что в их словах кроются главные моменты, на которых хотелось бы заострить внимание. Итак, слово Сергею Семаку:

Сказались ли потери? Состав – это важный аспект подготовки. Игра началась неудачно: два удара, после чего «Лацио» смог играть в удобной манере на контратаках. Мы смогли отыграть мяч, но пенальти отдалил нас от желанного результата. А вышедшие игроки находятся в неоптимальных кондициях. Азмун и Дриусси провели по одной тренировке, Малком отработал две тренировки. Ребята старались, но не получилось.

Освободили немного Малкома от оборонительной работы, перевели на фланг Ерохина, который готов лучше.

Сыграть в три центральных? Ну, у нас мог сыграть только молодой Прохин. Плюс мы знаем, что у Ракицкого есть проблемы при игре в три центральных.

Итак, тренер Семак объяснил, почему для него выбранная схема игры стала оптимальной и единственно возможной. При ней Малком оказался на позиции «десятки», а Ерохин сместился на фланг, где обычно у игрока больше работы. Помог ли такой перевод? Возможно, Малкому было действительно проще жить, но это вылилось только в один его дальний удар в руки Рейне. Больше его видно не было. А Ерохин, который известен по неожиданным появлениям у ворот и даже голам, впереди на этот раз вовсе не отмечался.

Некоторые комментаторы и зрители еще говорят про усталость, про перелеты. Но не нужно врать себе. В таком невыносимом ритме играют все, страдая от травм и множества потерь. Да тот же «Лацио», у которого вернулись в строй некоторые лидеры, четыре из последних пяти матчей проводил на выезде. И ничего, ни в одном не проиграл. Тот же «Лацио» играл в роли «Зенита» в Санкт-Петербурге, когда лишился ряда лидеров, но и «вторым составом» увез из России ничью. Потому что сыграть с нужной концентрацией можно в обороне и с потерями в других линиях. Тут мы подходим к цитате от Михаила Кержакова, который пропустил пару дальних ударов, но трижды как минимум спас в ситуациях, когда римляне обязаны были забивать. Итак:

Обидно проигрывать, но Лига чемпионов не прощает ошибок. Иммобиле — форвард экстра-класса. Если у него есть шанс, он всегда его использует. Нельзя давать простора, нельзя давать времени, чтобы он принимал и исполнял. В первой игре у «Лацио» не было ряда ведущих игроков, они у нас играли вторым номером. А тут сразу пошли в прессинг, что привело к их голу, потом продолжили прессинговать. При 2:1 мы перехватили инициативу, но потом случился пенальти.

Что мы видим на поле, и что подтверждают слова Кержакова? «Зенит» ждал, что «Лацио» будет играть и дома вторым номером? Или как еще объяснить ту пассивность, с которой петербуржцы начали матч, в котором обязаны были побеждать и выкладываться на все сто? Это не «Лацио» бросился с первой секунды в атаку. Это «Зенит» отошел к своим воротам с первой секунды.

Провальный матч Барриоса

Ну, наверное, можно было сыграть и в стиле того же «Лацио» петербургского варианта. Но тогда важно иметь предельную концентрацию, а не Барриоса в опорной зоне. К слову, о потерях. Барриос же наряду с центральными защитниками «Зенита» вроде как относится к игрокам основного состава. И во всех трех голах виноваты именно они. В меньшей степени Ракицкий с Ловреном, и на все сто – Барриос. Не Шамкин, не Мусаев, о вынужденном выходе которых будут вздыхать, говоря, что вообще некому было играть.

Что мешало Барриосу, когда били из его зоны Иммобиле и Пароло, поставить четче ногу и встретить их? Устал так, что не хватило сил ногу задрать и добежать? А ведь именно эти голы потом и позволили «Лацио» сыграть так, как описывал Кержаков, который бы на эти ошибки и указал, не будь одноклубником Барриоса.

Да и третий гол вспомните. В самый ответственный момент, когда «Зенит» вроде как начал оживать при счете 1:2. Случился пенальти самого нелепого рода. Опять Барриос просто не сделал вовремя шаг, не махнул как следует, а попал по ноге сопернику. Скажите, усталость в этих трех мячах виновата? Неосновной состав? Нет, не они. И не надо искать оправданий расхлябанности и отсутствию концентрации.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (7) – 12 (5)

Если посмотреть со стороны только на эту статистику, может показаться, что «Зенит» сыграл вполне себе на равных с «Лацио». По количеству ударов у них равная статистика, только чуть точнее были римляне. Вот это как раз тот случай, когда важнее смотреть на содержание, а чистые цифры ничего не говорят. К примеру, точными будут считаться удары, пришедшиеся аккурат во вратаря и слабо, равно как и влетевшие впритирку со штангой.

«Лацио» мог забивать всеми семью точными попытками. Три удара уже стали голевыми, а еще как минимум в трех случаях «Зенит» спасал Михаил Кержаков. Именно спасал, выручал – как хотите. У «Зенита» его точные удары, если не считать голевого, это попадания в Пепе Рейну, которому нужно было закрыть глаза и убежать к штанге, чтобы пропустить после таких вот точных ударов. Так что точный удар точному удару рознь. Интересно, что даже лидера среди игроков по ударам не было. По три попытки предприняли Иммобиле, Пароло, Дриусси и Дзюба.

Владение мячом (точность передач): 47% (84%) — 53% (85%)

И снова кажется, что будто уже даже не равенство, а преимущество у «Зенита» по показателям. Но и тут нужно глядеть на содержание, а не на цифры. К середине первого тайма «Лацио» вел со счетом 2:0 против «Зенита», который к тому времени вообще особо не шевелился. Понятное дело, что прагматичные римляне, которые устали не меньше петербуржцев от плотного графика, не будут надрываться и настаивать на прессинге и непрерывных атаках.
«Лацио» спокойно позволял «Зениту» контролировать мяч, разыгрывать его, но на безопасной дистанции. О ее безопасности можно судить, исходя из предыдущего абзаца про удары, когда у «Зенита» и не было ничего острого, кроме голевой попытки Дзюбы. При этом «Лацио» пробежал гораздо больше «Зенита» — 113,4 км против 109 км. А передач выполнили примерно поровну: 405 у «Лацио» и 459 у «Зенита». Весьма средний показатель.

Обводки (фолы): 19 (7) – 8 (13)

Игра не вышла грубой, хотя по нарушениям правил «Зенит» чуть ли не в два раза опередил «Лацио». Это вызвано тем, что с ускорениями римляне справлялись лучше, чем петербуржцы, которые вынуждены были чаще нарушать, не успевая за рывками противника. Вспомните причину назначения пенальти в ворота «Зенита». Обводок у «Лацио» больше тоже во многом благодаря стилю, который подразумевал при преимуществе в счете индивидуальные рывки. И зачастую они создавали нешуточное напряжение. Можно вспомнить набеги Корреа, который совершил больше всех обводок на поле – шесть штук. Каждое его приближение к штрафной Кержакова сопровождалось подобием паники.

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Все комментарии
valt134
valt134
26 ноября в 11:15
Как это не прискорбно, но ФУТБОЛА в России нет. Будем констатировать факты. И это касаемо не только футбола, но и всего спорта в частности. Нас бьют ВЕЗДЕ!!! Дюковы, МуДки и им подобные сделали «своё дело...»
Николай Михайлович
Николай Михайлович
25 ноября в 15:34
Мы вот все осуждаем,нашу команду Зенит, но ребят тоже можно понять они не роботы, у них как у любого человека есть то же какой то придел , они же не бес придельные, да и с трансферами тоже не удалось то что хотели, есть много чего,что помешало им показать ту игру в которую они играли жаль только что Ивановича отпустили он бы еще поиграл бы да и приемника после себя бы воспитал
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
25 ноября в 12:34
Даже Лацио в группе ЛЧ не могут обыграть.
112910415
112910415
25 ноября в 11:40
Газпром рулит не туда, короче
nikot
nikot
25 ноября в 11:39
Газпрем вот беда футбола,посмотрите что с комментаторами стало.Они же от страха заикаются,слово Спартак вообще табу!
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
25 ноября в 11:31, ред.
Промгазовцы устали. Рукодзюбие отнимает слишком много сил. Не успевают восстановиться в перерывах между играми. Такие вот дела....
Максим Горелов
Максим Горелов
25 ноября в 10:39
В то время, когда только ленивый не пнет Зенит... я не буду лениться. Я пну.
Roger Young
Roger Young
25 ноября в 10:33
Как и предсказывал, 1-3 и без вариантов.

Сколько еще нужно опозориться, чтобы сменили Семака?
nikot
nikot
25 ноября в 10:27
С судьей еще повезло,за пенальти Барриосу вторая желтая светила и удаление!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 ноября в 10:19, ред.
Конечно весь наш футбол в отверстии находится. Ведь когда брали европейские Кубки цска и тот же зенит , то у них были основные наши Российские игроки. В зените это Аршавин и "К", у армейцев братья Березуцкие , Игнашевич, Акинфеев..., которые могли и личико начистить за плохую игру, любому. Да и боролись они за честь клуба и России.
Сейчас же приезжают к нам за баблом. Где то засветятся , что бы их взяли на карандаш и потом берегут себя и свои ноги с мечтою, о волшебной Европе и ее клубах. И им наплевать на престиж команд за которые они выступают и всего нашего футбола. Вот и результаты. Таких я не помню за более чем пол века нашего футбола.
А дюковым и им подобным пора уже подумать и почесать репу , куда мы можем зайти с таким футболом. Или уже пришли???
25процентный клоун
25процентный клоун
25 ноября в 10:17, ред.
Нет нет, первые два гола на лаврене.
Гол дзюбы шикарный
oFANATo
oFANATo
25 ноября в 10:16
А Петр Жела был прав на все 100%...."Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи."

Кроме того матчи в ЛЧ второй год подряд показывают, что зенит только с админресурсом может в РПЛ получать чемпионства.
Faustello
Faustello ответ за (раскрыть)
25 ноября в 10:01, ред.
Онанюга онанюга
Должен быть видос для всех
Онанюга онанюга
Есть одна мысля - успех

(С) Алла Борисовна Пугачева - Арлекино, Арлекино.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ за (раскрыть)
25 ноября в 09:44
Дадут! И ЕЩЁ ЛУЧШЕ БУДУТ ИГРАТЬ!!!! 😅
yasukuni
yasukuni ответ за (раскрыть)
25 ноября в 09:44
    за
    за
    25 ноября в 09:31, ред.
    Был обычный серый питерский вечер
    Семак бродит весь в дурном настроении:
    Там победа не идет мне навстречу,
    А то ли к Брюгге, то ли к Лацио с немцем.

    (С) Максим Леонидов - Девочка-видение
    за
    за ответ 1asss (раскрыть)
    25 ноября в 09:17
    Дайте Зениту денег, дайте больше!
    Газпром, не скупись!
    за
    за
    25 ноября в 09:16
    А чемпион то липовый...
    ekliziast
    ekliziast
    25 ноября в 09:05
      1asss
      1asss
      25 ноября в 08:56
      Для успеха в лч нужны топовые игроки которые в рпл и за миллиард не поедут
      ttz3jmzcg5yk
      ttz3jmzcg5yk
      25 ноября в 08:52
      Комментаторы ТВ остыли,
      Ищут ну кто же виноват?!
      Это тут в России просто было,
      А в Европе вновь провал, провал, провал.

      И уносит Семак, и уносит Семак
      Ноги, Дзюбину планку задрав,
      Трех новых команд, эх, трех новых команд
      В ЛЧ так и не обыграв.

      Плачут сине-голубые братья,
      Ведь вряд ли до весны дойдут,
      И лишь снова судьи за зарплатой
      В РПЛ навстречу им бегут, бегут, бегут.

      Орловы и Боярские остыли,
      Зенит сказал: "-Еще вернусь"
      Здорово вчера повеселили,
      Над их величием смеюсь, смеюсь, смеюсь.
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      25 ноября в 08:12
      Зенит в России победит!!!! И то может быть)))
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      25 ноября в 07:19
      Ладно и это переживём!!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      25 ноября в 06:20
      Верните Зенит в Ленинградский фотоаппарат. Пользы людям больше было. Память, качество.
      Этот зенит останется в памяти хождениями Аршавина и Ко по кабакам, воспоминаниями Риксена, тренера Спалла на полусогнутых ногах, Луческу, разговаривающего сам с собой и потряхивающего головой, быка Денисова, манекена Манчини, подкоблучника и, как аппогей, на весь мир, "проход" технаря, льва и счастливого сына Персии.
      yasukuni
      yasukuni
      25 ноября в 05:48
      Это вам не в кабинете Дюкова результаты расписывать! В ЛЧ, знаете ли, на поле играть надо. И Вилково-Мешковых там не замечено.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      25 ноября в 02:09
      Проиграл Зенит Красиво.
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