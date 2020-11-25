Хет-трик ошибок Барриоса. Как «Зенит» проиграл «Лацио»

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25 ноября 2020, 02:04

Продолжается бесславное путешествие российских клубов в еврокубках. На сей раз «Зенит» уступил «Лацио» и потерял шансы на плей-офф ЛЧ . «Соккер.ру» — о природе поражения.

Комментарии участников

В этот раз начнем размышления о матче немного нестандартно. А именно – со слов, сказанных сразу после игры главным тренером «Зенита» и игроком, благодаря которому петербуржцы не пропустили шесть мячей. Потому что в их словах кроются главные моменты, на которых хотелось бы заострить внимание. Итак, слово Сергею Семаку:

Сказались ли потери? Состав – это важный аспект подготовки. Игра началась неудачно: два удара, после чего «Лацио» смог играть в удобной манере на контратаках. Мы смогли отыграть мяч, но пенальти отдалил нас от желанного результата. А вышедшие игроки находятся в неоптимальных кондициях. Азмун и Дриусси провели по одной тренировке, Малком отработал две тренировки. Ребята старались, но не получилось. Освободили немного Малкома от оборонительной работы, перевели на фланг Ерохина, который готов лучше. Сыграть в три центральных? Ну, у нас мог сыграть только молодой Прохин. Плюс мы знаем, что у Ракицкого есть проблемы при игре в три центральных.

Итак, тренер Семак объяснил, почему для него выбранная схема игры стала оптимальной и единственно возможной. При ней Малком оказался на позиции «десятки», а Ерохин сместился на фланг, где обычно у игрока больше работы. Помог ли такой перевод? Возможно, Малкому было действительно проще жить, но это вылилось только в один его дальний удар в руки Рейне. Больше его видно не было. А Ерохин, который известен по неожиданным появлениям у ворот и даже голам, впереди на этот раз вовсе не отмечался.

Некоторые комментаторы и зрители еще говорят про усталость, про перелеты. Но не нужно врать себе. В таком невыносимом ритме играют все, страдая от травм и множества потерь. Да тот же «Лацио», у которого вернулись в строй некоторые лидеры, четыре из последних пяти матчей проводил на выезде. И ничего, ни в одном не проиграл. Тот же «Лацио» играл в роли «Зенита» в Санкт-Петербурге, когда лишился ряда лидеров, но и «вторым составом» увез из России ничью. Потому что сыграть с нужной концентрацией можно в обороне и с потерями в других линиях. Тут мы подходим к цитате от Михаила Кержакова, который пропустил пару дальних ударов, но трижды как минимум спас в ситуациях, когда римляне обязаны были забивать. Итак:

Обидно проигрывать, но Лига чемпионов не прощает ошибок. Иммобиле — форвард экстра-класса. Если у него есть шанс, он всегда его использует. Нельзя давать простора, нельзя давать времени, чтобы он принимал и исполнял. В первой игре у «Лацио» не было ряда ведущих игроков, они у нас играли вторым номером. А тут сразу пошли в прессинг, что привело к их голу, потом продолжили прессинговать. При 2:1 мы перехватили инициативу, но потом случился пенальти.

Что мы видим на поле, и что подтверждают слова Кержакова? «Зенит» ждал, что «Лацио» будет играть и дома вторым номером? Или как еще объяснить ту пассивность, с которой петербуржцы начали матч, в котором обязаны были побеждать и выкладываться на все сто? Это не «Лацио» бросился с первой секунды в атаку. Это «Зенит» отошел к своим воротам с первой секунды.

Провальный матч Барриоса

Ну, наверное, можно было сыграть и в стиле того же «Лацио» петербургского варианта. Но тогда важно иметь предельную концентрацию, а не Барриоса в опорной зоне. К слову, о потерях. Барриос же наряду с центральными защитниками «Зенита» вроде как относится к игрокам основного состава. И во всех трех голах виноваты именно они. В меньшей степени Ракицкий с Ловреном, и на все сто – Барриос. Не Шамкин, не Мусаев, о вынужденном выходе которых будут вздыхать, говоря, что вообще некому было играть.

Что мешало Барриосу, когда били из его зоны Иммобиле и Пароло, поставить четче ногу и встретить их? Устал так, что не хватило сил ногу задрать и добежать? А ведь именно эти голы потом и позволили «Лацио» сыграть так, как описывал Кержаков, который бы на эти ошибки и указал, не будь одноклубником Барриоса.

Да и третий гол вспомните. В самый ответственный момент, когда «Зенит» вроде как начал оживать при счете 1:2. Случился пенальти самого нелепого рода. Опять Барриос просто не сделал вовремя шаг, не махнул как следует, а попал по ноге сопернику. Скажите, усталость в этих трех мячах виновата? Неосновной состав? Нет, не они. И не надо искать оправданий расхлябанности и отсутствию концентрации.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (7) – 12 (5)

Если посмотреть со стороны только на эту статистику, может показаться, что «Зенит» сыграл вполне себе на равных с «Лацио». По количеству ударов у них равная статистика, только чуть точнее были римляне. Вот это как раз тот случай, когда важнее смотреть на содержание, а чистые цифры ничего не говорят. К примеру, точными будут считаться удары, пришедшиеся аккурат во вратаря и слабо, равно как и влетевшие впритирку со штангой.

«Лацио» мог забивать всеми семью точными попытками. Три удара уже стали голевыми, а еще как минимум в трех случаях «Зенит» спасал Михаил Кержаков. Именно спасал, выручал – как хотите. У «Зенита» его точные удары, если не считать голевого, это попадания в Пепе Рейну, которому нужно было закрыть глаза и убежать к штанге, чтобы пропустить после таких вот точных ударов. Так что точный удар точному удару рознь. Интересно, что даже лидера среди игроков по ударам не было. По три попытки предприняли Иммобиле, Пароло, Дриусси и Дзюба.

Владение мячом (точность передач): 47% (84%) — 53% (85%)

И снова кажется, что будто уже даже не равенство, а преимущество у «Зенита» по показателям. Но и тут нужно глядеть на содержание, а не на цифры. К середине первого тайма «Лацио» вел со счетом 2:0 против «Зенита», который к тому времени вообще особо не шевелился. Понятное дело, что прагматичные римляне, которые устали не меньше петербуржцев от плотного графика, не будут надрываться и настаивать на прессинге и непрерывных атаках.

«Лацио» спокойно позволял «Зениту» контролировать мяч, разыгрывать его, но на безопасной дистанции. О ее безопасности можно судить, исходя из предыдущего абзаца про удары, когда у «Зенита» и не было ничего острого, кроме голевой попытки Дзюбы. При этом «Лацио» пробежал гораздо больше «Зенита» — 113,4 км против 109 км. А передач выполнили примерно поровну: 405 у «Лацио» и 459 у «Зенита». Весьма средний показатель.

Обводки (фолы): 19 (7) – 8 (13)

Игра не вышла грубой, хотя по нарушениям правил «Зенит» чуть ли не в два раза опередил «Лацио». Это вызвано тем, что с ускорениями римляне справлялись лучше, чем петербуржцы, которые вынуждены были чаще нарушать, не успевая за рывками противника. Вспомните причину назначения пенальти в ворота «Зенита». Обводок у «Лацио» больше тоже во многом благодаря стилю, который подразумевал при преимуществе в счете индивидуальные рывки. И зачастую они создавали нешуточное напряжение. Можно вспомнить набеги Корреа, который совершил больше всех обводок на поле – шесть штук. Каждое его приближение к штрафной Кержакова сопровождалось подобием паники.