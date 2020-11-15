Турция проиграла в 2020-м лишь один раз. Но сборная России должна покорить Стамбул

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сегодня, 16:05

Идеальное воплощение футбольного плана Черчесова порадует болельщиков и «Соккер.ру».

Нужны свежие идеи Черчесова в атаке

Прежде всего, при работе с мячом, где брак пока зашкаливает – каждый четвертый пас неточный. Команда России в 4 матчах Лиги Наций забила 7 мячей после 12 ударов в створ. Для сравнения – у Турции 3 гола после 20 метких попыток. Сербы, венгры и турки имеют право называть лидера группы удачливым.

Но как Черчесов получает голы? Пять из семи – после позиционных атак, лишь раз подключили стандарт (у Турции два таких мяча из трех), а еще раз команда России реализовала пенальти. Видно, что спасает индивидуальное мастерство, но дикая реализация – 58 %, не может быть панацеей.

Без Дзюбы ждём от Черчесова свежих идей, а не диагоналей на линию офсайда на Ионова, попыток протащить мяч по левому флангу от Черышева, или скидок Соболева (Чалова) на Миранчука в надежде, что Алексей пробьет, как это было с «Интером». Отсутствие последнего паса делает игру сборной России пресноватой, лишь 29 командных моментов против 47 у Турции. Соперник играет ярче.

Важно уничтожить турецкие фланги

Интересно, кого выберут слева? Жирков может играть по девяносто минут дважды в неделю? Если нет, то ждем Кудряшова. В любом случае остается атакующий правый латераль в лице Караваева. Через фланг Владислава надо разогнать много полезных атак. Тем более что Ионов хорошо страхует, а Зобнин постоянно атакует правым краем в клубе.

Края поля – ключевые. Эркин средне защищается, и его конкуренты не лучше. Важно, чтобы Алексей Миранчук, Кузяев и Черышев (или любые другие футболисты, что могут появиться на их позициях – Ерохин, Фомин и Лесовой, например) постоянно создавали давление и обеспечили ширину атак. И немцы, и хорваты пользовались проблемами Гюнеша на флангах.

Если сборная России зайдет в штрафную площадь через края поля – забьют гол или два. Плохо, что нельзя поставить Фернандеса справа, а Караваева перевести на левый фланг. Смольников и Петров тоже добавили бы вариантов. Впрочем, есть вариант с Кудряшовым в старте и Жирковым в качестве джокера. На фланги важно надавить, там у Турции проблемы.

Соперник боится вертикальных атак

Далеко не каждая сборная, что может так хорошо держать мяч, как турецкая, и хвастается точностью пасов, настолько боится банальных выносов. Сложно назвать оппонента дисциплинированным. Все последние соперники – венгры, сербы, немцы, россияне и хорваты, даже если не получали победу, атаковали по центру.

И нет в группе команды, которая чаще бы допускала удары по своим воротам. Вратари совершили 12 сэйвов, и это не только говорит о проблемах в защите, но и подчеркивает, что турки могли пропустить больше. Оппонент заигрывается в атаке, можно поймать их быстрым выпадом. Если бы сербы и венгры лучше это делали, то могли бы забить больше.

Но и так видим персональные ошибки защитников сборной Турции. Если бы Турция оборонялась так же хорошо, как работает с мячом – сегодня в Стамбуле лидером группы были бы не гости. Но раз России повезло с дерзостью соперника, то надо пользоваться. Первый пас Джикии и Семенова, разрезающие передачи Зобнина и Алексея Миранчука сегодня очень важны.

Россия недолюбливает чужой прессинг

Сербы прижали, хоть и проиграли. Венгры были близки к камбэку, ведь команда России подсела и устала в концовке в Будапеште. Наконец, турки отыгрались, взвинтив темп после неудачного для них первого тайма. У сборной Молдавии получилось не проиграть, когда навязывали высокий прессинг. Если у Турции проблема в том, что даже Туфан – игрок с атакующей природой, все оставляют пустые зоны между линиями, то у России другая беда.

Оздоев, Ионов, Кузяев, Зобнин, Жирков, Караваев и многие другие играют в графике, к которому не привыкли. Раньше сложные матчи не шли так часто, поэтому надежда на более молодых и свежих ребят. Фомин, Лесовой, Кучаев, Обляков или Соболев, если Черчесову хватит смелости выпустить их на поле, должны поменять игру. Знаем о консерватизме главного тренера, может бросить в бой Гильерме и старую гвардию, забыв о перестановках по ходу матча, разве что Ерохина наградит парочкой минут.

Но если Турция готова сыграть на пределе скоростей, то молодежь выдержит, а старики устанут и допустят серию ошибок. Нельзя пропускать первыми – в Стамбуле не каждый соперник может себе позволить серию голов в ворота Турции. Эта команда не такая слабая, как хотелось бы. В прошлом году дома грохнули сборную Франции 2:0, не проигрывали немцам в гостях, пускай в товарищеском поединке. С мячом работают лучше, чем команда России. Хотя это давняя беда, как и реакция на включение высокого прессинга. Вторым номером Черчесов играет, потому что заставляют.

Главные выводы по тактике и стилю перед матчем

- турки не могли измениться за месяц – соперника изучили в Москве, больших перемен в составе не ждем. У них аналогичная схема «4-2-3-1», а замены чаще всего по позициям, есть только две большие, но не критические потери;

- серия ничьих и позиция в таблице вынуждает хозяев пойти за победой и сыграть агрессивно. А вот сборной России нельзя ставить на унылую ничью. Ничего глобально не даст, а риск проиграть растет, поскольку турки умеют огрызаться;

- у Гюнеша проблемы на флангах защиты, просто недостаточно сильные игроки, а вингеры – атакующие, плохо отрабатывают в защите. Края поля остаются ключом к победе над Турцией, но нужны скорости в атаке от России;

- нет первого и последнего пасов в полузащите у сборной. Черчесов должен подумать о рискованных вариантах, вроде связки Зобнина и Облякова, чтобы получить хавбеков с пасом и опытом игры не только в разрушении;

- у Турции нет цербера, как и у сборной России, поэтому важно захватить центр поля. Соперник создает больше командных моментов, нужно отрезать Юндера и Чалханоглу от форварда и хавбеков с двух сторон;

- стакан наполовину полный. Потеря пяти игроков оптимальной основы позволяет России удивить и тактическими нюансами, и сочетаниями на поле. План на игру существует лишь в голове Черчесова. Будет удачным и хватит физических сил – ждет победа;

- турки лишь раз проиграли в этом году, но ведь и ни разу не победили. Последнего соперника обыграли дома в октябре прошлого года, речь о сборной Албании. России нужно отбегать не хуже, чем Венгрия, что создала в Стамбуле 14 моментов и сумела взять три очка. Задача сложная, но реальная.