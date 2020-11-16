Почему не сыграл Соболев? Кто выйдет против Сербии? Вы спрашивали — мы отвечаем

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сегодня, 11:49

«Соккер.ру» — об удивительно везучей сборной России.

При чем здесь везение, если мы проиграли Турции? Да, удача не сопутствовала сборной России вчера в Стамбуле, зато другие интересующие нас матчи сложились исключительно в нашу пользу. Во-первых, Сербия сыграла вничью с Венгрией, в результате чего венгры догнали нас по очкам, но остались на второй строчке в турнирной таблице благодаря преимуществу сборной России по очным встречам. Таким образом, судьба путевки в дивизион сильнейших Лиги Наций по-прежнему в наших руках: нужно обыгрывать Сербию в последнем туре, чтобы в следующем розыгрыше попасть в компанию грандов и получить шанс побороться за главный приз.

Во-вторых, Ирландия не смогла обойти нашу команду в рейтинге ФИФА , так как проиграла Уэльсу. Сборная России осталась на 20-й строчке среди европейских команд, что позволяет попасть во вторую корзину при жеребьевке отборочных групп ЧМ -2022. Опять же, победа в Сербии гарантирует, что мы останемся в топ-20. Если в Белграде команда Станислава Черчесова сумеет прервать насчитывающую уже пять матчей безвыигрышную серию, то это перечеркнет все плохое и поспособствует достижению всех поставленных на этот год целей. Это ли не везение при таком обилии осечек? Об этом тоже хотелось бы спросить Черчесова, и несложно догадаться, с каких слов начнется ответ: «Мы не называем это везением…»

Сборная России действительно провела хороший матч против Турции?

Не вполне согласен с хором восторженных голосов относительно игры сборной России в Стамбуле, да и главный тренер просто выбирает удобный ракурс, когда подчеркивает «достойную игру в меньшинстве». А если бы сыграли из рук вон плохо, но одержали победу благодаря случайному автоголу, сказали бы, что игра забудется, а результат останется и вообще он самый главный.

Сборная России была хороша во всем только в первой четверти матча. Индивидуальные ошибки — это часть футбола, и тренерский штаб не имеет права открещиваться от них, подчеркивая только свою качественную работу над тактикой, настроем и системой прессинга, которая поставила турок в тупик. Да и сложно искать абсолютные достоинства в матче, где у обеих команд был проходной двор в защите.

От фразы Черчесова потянуло временами подготовки сборной России к чемпионату мира, когда наша команда проводила товарищеские (простите, контрольные) игры сериями, а «достойная игра» вполне себе была мерилом успеха. Сейчас все проще в плане оценки: есть результат — хорошо, нет результата — плохо. Вчера сборная России впервые за пять последних матчей была живой, но все равно проиграла. Значит, оценка остается неудовлетворительной.

Так ли не хватало Артема Дзюбы?

Вип-болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что главная причина поражения от Турции — отсутствие Дзюбы. Отчасти с этим можно согласиться, да и то с оговоркой: не хватило Дзюбы в отличной форме. Вспомните Артема из октябрьских матчей против той же Турции и Венгрии. Сильно бы он помог? Да и вообще, почему такой акцент на Дзюбе?

На позиции центрального нападающего в сборной России есть конкуренция, а вот на правом фланге нет близкого по классу к Марио Фернандесу футболиста. На мой взгляд, это более ощутимая потеря. Не хватает и Головина на позиции распасовщика, с ним игра сборной России в атаке более управляема. Вчера на поле не было нескольких основных игроков, с ними могло получиться не только достойно по игре, но и по результату.

Почему не сыграл Соболев?

Это загадка футбольной осени, если только дело не в травме. В октябре Александра беспокоил мениск, в «Спартаке» его игровое время было лимитировано, потом пришлось взять полноценную паузу, но форвард не лег на операцию, лечение было консервативным, то есть проблема могла обостриться. Это только теория, ведь в последнем перед международной паузой в матче «Спартака» Соболев отыграл 90 минут и оформил дубль в ворота «Урала».

Все указывало, что именно Александр будет основным форвардом сборной России в отсутствие Дзюбы, однако Черчесов категорически отказывается выпускать его в стартовом составе: против Молдавии с первых минут играл Чалов, а спартаковец вышел во втором тайме. Все еще казалось, что Соболева берегут под матчи Лиги Наций.

Однако в Стамбуле неожиданно вышел вернувшийся в сборную после продолжительного отсутствия Заболотный, которого во втором тайме заменил Ерохин. И это в концовке, где победу можно было добыть только навалом. Удивительная замена, как и решение сделать ставку на Заболотного, который ничем не оправдал такой выбор Черчесова за 70 минут на поле. Игнорировать потенциально сильнейшего форварда в этом составе — весьма оригинальная стратегия.

Кто сыграет в Сербии?

Повторить «достойную игру» и даже схему из матча с Турцией будет проблематично из-за дисквалификаций Семенова, Зобнина и Кудряшова. В принципе, можно найти трех центральных защитников, если окружить Джикию молодыми Дивеевым и Евгеньевым, но скорее Станислав Саламович вернется к схеме 4-2-3-1, а в центре обороны будет наигранная в Молдавии пара Джикия-Дивеев. Слева в обороне ждем Жиркова, а Зобнина по позиции могут заменить Кузяев или Фомин. Возможно, увидим и Соболева на острие атаки и связку братьев Миранчуков с первых минут, но это не точно.