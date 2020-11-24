«Краснодар» снова подарил «Севилье» 3 очка. Команде Мусаева дисциплина помогла бы больше, чем старание

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24 ноября 2020, 23:58

«Горожане» упустили ничью, а «Соккер.ру» разбирает странную попытку.

5 выводов по игре «Краснодара»

В конце забыли сыграть в футбол. Это уже был не спорт, а уличный бой. В середине второго тайма и «Севилья» пошла на поводу у порыва «Краснодара», но испанцы после подсказок Лопетеги собрались. А вот игроки «горожан» не уважали установку своего тренера. К стараниям ноль вопросов, но где тактика, где защита, где дисциплина? «Краснодар» отдал «Севилье» инициативу и поплатился на 95-й минуте.

«Быки» — заложники «4-2-3-1». Даже когда пытаются видоизменить схему и перейти на игру с двумя форвардами, пускай один из них – прирожденный атакующий хавбек, получается старая тактика. Следовательно, соперник готов к стилю «горожан». Дело не в том, что «Краснодар» играет плохо. Проблема, что 99% их ходов читаются и в РПЛ , и в ЛЧ этого сезона. С чем справлялся «Тамбов» — справилась «Севилья».

Робели при подходе к воротам. Повезло с рикошетами в голевой атаке. Но Кабелла, которому не хватает уверенности на хорошей позиции – иллюстрация психологической готовности «Краснодара». Причем Реми имел не один момент! Все увидели, что хозяева достаточно крутые, чтобы атаковать против «Севильи». Но когда начинаем считать удары – получаем одну точную попытку за весь первый тайм, а еще три за второй. Не хватило уверенности и наглости у владений Вацлика.

Кайо и Газинский сломали игру. А не важно, кто виноват. Бразилец и россиянин начали выяснять отношения прямо по ходу атаки соперника. Такая невнимательность к результату прощается в любительском поединке, и то не всегда. А «Севилья» увидела, что хозяева не живут по принципу «один за все, все – за одного», и переломила ход матча, в котором «Краснодар» заставил фаворита нервничать на старте второго тайма.

Мусаев порадовал лишь в перерыве. Готовы ли тренеры клубов РПЛ к матчам Лиги чемпионов? Сегодня «Севилья» могла не забить – удар Ракитича не был десятым в поединке, могла пропустить дважды – хватало хлесткого удара Кабеллы. Следовательно, у Мусаева было все не для ничьей даже, а для победы 1:0 или 2:1. Но был ли тренер прямым участником матча после стычки Кайо и Газинского? В перерыве поработал шикарно – вышли с настроем. Но затем развалилась тактика, а наставник смотрел, как выгорают шансы на успех.

5 выводов по игре «Севильи»

Испанцы действовали строго по счету. Не собирались выигрывать, хватало мировой. Получили тот противный тип матча, когда более сильный соперник быстро забил и специально закрылся. А потом «Севилья» убедилась, что «Краснодар» не готов безошибочно играть в обороне. Лопетеги выбрал работу на результат, а не риск нарваться на контратаку «быков».

Лопетеги использовал «5-3-2». Сюрприз от Хулена – добавил центрального защитника. «Севилья» ни разу в Ла Лиге и Лиге чемпионов так не играла. И по факту Мусаев не был готов к подобному. «Краснодар» не перестроился на «4-2-2-2», чтобы разрушить схему испанцев, заставив Ракитича и Фернандо ошибаться без мяча, а третьего хавбека не успевать страховать правого латераля Окампоса. Хитрый Лопетеги поймал «Краснодар» в ловушку до перерыва.

Старт второго тайма не удался. Но три четверти матча за ними. Визуально казалось, что «Краснодар» чаще атакует в первом тайме, а по факту разница была 40 на 60% в пользу испанцев. Все из-за промедлений в игре, которые разбили игру на отрезки, в которых гости убивали время в центре поля. Но показывали, что в любой момент могут как перестроиться на «4-3-3», так и просто пойти в атаку по схеме «3-5-2». И хотя «Севилья» провалила старт второго тайма, видели концовку – фаворит забрал мяч себе вместе с тремя пунктами.

Выездная модель работает. Обратите внимание, что «Севилья» готова играть на выезде скучно, лишь бы выйти в плей-офф. Это дома против «Ренна» было 23 удара, против «Краснодара» в меньшинстве – 22. А в гостях в Лондоне увидели ноли на табло. Всего 5 выстрелов испанцев за целый матч. Сегодня история повторилась бы, будь у Мусаева сильные центральные защитники и опорники. А так «Севилья» начала осторожно, а потом докинула ударов. Получилось идеально, но с помощью соперника.

Испанцев выручил класс игроков. И дисциплина. Никто между собой не дрался – для начала. А поскольку на выезде «Севилья» объективно хуже в новом сезоне, чем дома, то выбрали тот футбол, который им подошел полностью. Пришлось нервничать, когда «Краснодар» сравнял счет, но не было у Вацлика 10 сэйвов. Тогда как второй гол гости могли забить раньше – если бы не плечо Городова. Получается, что «Севилья» поставила на исполнительское мастерство – сначала удар Ракитича, а потом Мунир проскочил Кайо. Везучие, но хитрые и классные.

Общие выводы по игре

Атака «Краснодара» недоработала. По точным ударам счет 4:8 в пользу испанцев, общая разница – 11:23. То есть заявить, что «быки» прямо разорвали соперника, точно нельзя. «Севилья» затаилась, но знали, что делают. Им повезло на 95-й минуте, но свой статус фаворит обозначил. Да и «горожанам» улыбнулась удача, гола Вандерсона тоже могло не быть. А при счете 0:1 «Севилья» могла докатать мяч до минимальной победы.

Поплатились за невнимательность. Плыть по течению у хозяев удавалось – «Севилья» не была готова к высокому прессингу, прижимались к воротам в схеме с тремя центральными. Но есть ведь еще оборона «Краснодара», которая снова озадачила. Это мягко говоря. Допустили те самые 23 удара, Городов взял 6 точных, но дважды пропустил. У «Севильи» не было десять реально опасных моментов, но им хватило 3-4.

Без тактики в ЛЧ победу не заполучить. «Краснодар» пытался подменить старанием и беготней тактику и стратегию футбола. Результат – на табло. Да, это обидное поражение, поскольку удара Ракитича могло не существовать в природе – хорошо попал в угол. Это обидное поражение, поскольку Кабелла мог забить в начале второго тайма, российская команда старалась. Но за попытки очки не дают.

Только одна команда услышала тренера. Лопетеги заставил гостей собраться, а у Мусаева получилось настроить на старт второго тайма, но без осмысленного продолжения. Тут уже виноваты игроки, наставника надо уважать и слышать. Жаль, что отдельные футболисты «Краснодара» такие несерьезные в столь сложном турнире. К самоотдаче нет вопросов, есть серьезный вопрос к рисунку игры в защите, вернее, его полному отсутствию. Уже и в РПЛ не работает голая ставка на безумные атаки без обороны, и в Лиге чемпионов та же печальная история.

Обидно, досадно, но и сами виноваты. «Севилья» снова не выиграла легко и чисто, им второй раз предоставил три очка соперник. Дважды претендовали на успех с победителем Лиги Европы, но оба раза подвела оборона.