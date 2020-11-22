Шварц объяснил Тедеско минусы «Спартака». Нужны сюрпризы и новые роли для Кокорина и Зобнина

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22 ноября 2020, 12:46

Карпин и Матвеев тоже помогли. «Соккер.ру» — о новых задачах недавнего лидера.

Как и «Динамо», «Спартак» хочет финишировать высоко и оказаться в еврокубках. И не стоит забывать, что в прошлом сезоне Тедеско был ниже в таблице, чем соседи. Закономерно, что ничья в бодром дерби стала третьей подряд осечкой «Спартака».

И когда Аршавин говорит, что «Динамо» было ближе к победе, то не считает сэйвы Шунина или опасные удары в створ Максименко, а обозначает тенденцию, делится впечатлениями. У Шварца был план, озадачивший «Спартак» в первом тайме и концовке, а Тедеско отработал предсказуемо.

Вот смотрите, что сделал тренер «Динамо». Его рисунок игры был логичным, но мог похвастаться неожиданными поворотами:

- Сандро спрятал между линиями Моро и Лесового. У них на двоих 8 созданных моментов и 4 удара по воротам. Если бы Н'Жи включился – вряд ли Максименко пропустил бы лишь раз;

- поставив Варелу справа, Шварц заставил Айртона обороняться – у бразильца 6 отборов, но лишь 1 удар и 1 ключевая передача. Мозес нестабилен (0 созданных моментов, 1 удар), так что «Динамо» лишило «Спартака» крыльев;

- Шварц разрешил Скопинцеву рисковать. Латераль господствовал на фланге и смещался в центр, откуда и забил. У Дмитрия 4 удара и 1 ключевой пас. Без малого в два раза больше пользы, чем от Айртона и Мозеса вместе взятых;

- тренер выпустил на замену Тюкавина, который высоким прессингом несколько раз озадачил «Спартак». А появление Грулева окончательно закрыло Айртону выход в атаку. Лишь выход Каборе запоздал – Шарль мог поймать проход Зобнина. Но у Шварца точно был план действий с учетом «Спартака»;

- первый тайм «Динамо» провело с акцентом на удары – 1:4 по точным выстрелам, во втором Шунин подстраховал после всплеска активности «Спартака», но в целом получили поединок, где Шварц и «Динамо» сыграли как команда лучше, а Тедеско выручил Зобнин.

Но Роман не обыграет всех соперников во втором круге, нужны перемены. Что же может сделать Доменико, вооруженный опытом поражения от Карпина и двух ничьих против «Урала» и «Динамо»? Нужны свежие идеи, старый план не работает и не приносит победы.

Зобнин должен играть «десятку»

Очередная смена позиции. По ключевым передачам Роман уже лучший в команде, хотя играл на правом фланге и в центре, а не под нападающими. Но поскольку Кокорин, Ларссон и Бакаев на позиции плеймекера не заиграли, то пора методом перебора выйти на человека, чье созидательное естество в «Спартаке» благополучно подавляют. Зобнин где только не играл, но видно, что хочется атаковать, забивать, раздавать передачи. Если бы Зелимхан был в шикарной форме – вопросов нет, из Романа отличный второй центральный рядом с Кралом. Но раз обстоятельства сложились так, что «Спартак» теряет очки без последнего паса – хавбек пригодится ближе к атаке.

Кралу нужен неожиданный напарник

Если Зобнин передвигается ближе к дуэту форвардов, то в центре логично поставить Умярова? Не совсем. Если бы молодой хавбек успевал закрывать дыры в защите и одновременно радовал качественным последним пасом, то чаще появлялся на поле. Он и так прописался в основе из-за перевода Зобнина на правый фланг. Теперь Наиль играет реже, и не только из-за небольших повреждений. Кралу нужен напарник, который сможет удивить. Странно, что настолько плох Урунов – в «Уфе» играл увереннее и заметно качественнее. Но есть также оригинальные варианты, вроде перевода Маслова в центр. Зачем так делать? Павел и Крал могут поделить опорную зону пополам, ведь «Спартак» пропускает многовато контратак. Молодой игрок с пасом подстрахует Мозеса справа, а Кутепов сыграет правого центрального. Тедеско нужно удивлять, а он выпускает предсказуемый состав, делая одну замену за весь матч, и ждет новый результат.

Кокорин – центральный нападающий

Уже не раз проходили в различных клубах. Как только из Александра пробуют сделать «десятку», оттянутого форварда или пытаются вспомнить давние времена, когда здоровье позволяло Кокорину играть слева в атаке – начинаются проблемы. В «Зените» он лучший отрезок выдал в центре атаки, а вот со своим другом Дзюбой никогда не играл в паре хорошо. Есть дуэт Артема и Азмуна, но не было чемпионской связки двух друзей. И в «Спартаке» Кокорин будет приносить пользу, только если его выпускать в штрафную. А голы ветерана нужны с учетом проблем Соболева, который отправился в Рим к врачам (Тедеско сказал, что форвард пропустит 4 ближайших тура). Старший Александр засияет словно огни на новогодней елке, только если его ставить на удобную позицию. Пока Кокорин – Гризманн и Дембеле из «Спартака». В том смысле, что опытный игрок не приносит максимальную пользу, а по ночам рубится в видеоигры (как Усман).

Схема «3-5-2» больше не работает

Тедеско при переезде в Россию подавали под соусом тактика – мол, любит эксперименты. Но получили одного из самых консервативных тренеров РПЛ наряду с Семаком. У Сергея Богдановича мания «4-4-2», а Доменико обожает «3-5-2». Но ведь есть соперники, с которыми лучше играть в четыре защитника – а переход на такую схему может помочь, если нужно насытить центр поля и удвоить фланги. Да и в рамках «3-5-2» можно менять подход. Вчера была попытка использовать «3-4-3», но провалилась, поскольку Ларссон, Понсе и Кокорин наступали друг другу на пятки на полуфлангах. Джордан три раза коснулся мяча в штрафной «Динамо», Понсе – ни разу, у Кокорина и Ларссона суммарно 0 ударов по воротам. Скверная игра в атаке, только Зобнин (3 раза) и Мозес (1) наносили удары из пределов штрафной площади.

У «Спартака» однозначно мини-кризис, прежде всего тактический и стратегический. Не могут контролировать игру по ходу всего поединка. Раньше это чаще касалось обороны, когда соперники прижимали, а Максименко тащил, когда мог. Сейчас же речь и о фазе атаки, ведь разница с прошлым сезоном понятная – выпал главный ассистент Бакаев, сломался переход из обороны в атаку естественным путем. Но это мини-кризис, а не глобальный, поскольку команда хочет и может из него выбраться. Нет ни обреченности, ни плохой физической формы, ни серии жестких ошибок в обороне. Есть только принятие ничьих.

«Динамо» оставило лучшее впечатление как команда, но если бы Скопинцев не попал, а Шунин не творил чудеса, то проход Зобнина мог стать победным в матче, где никто не заслуживал поражения. Но «Спартаку» ведь нужны именно победы, поэтому против «Ротора», «Тамбова» и «Сочи» внимательно следите за Тедеско. Если Доменико не прочувствует момент и не внесет тактические коррективы, то в Санкт-Петербурге в середине декабря не увидим матч претендентов на чемпионство. И не только потому, что «Зенит» тоже теряет очки.