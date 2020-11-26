У ЦСКА одна победа в 9 матчах Лиги Европы. Момент истины для лидера РПЛ

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26 ноября 2020, 15:25

А еще говорили, что это «наш турнир».

Что нужно для выхода из группы?

После трех туров, то есть половины турнирной дистанции, ЦСКА замыкает турнирную таблицу группы «K». У «армейцев» только 2 очка, выше располагаются «Фейеноорд» и «Вольфсберг», набравшие по 4 балла, а возглавляет квартет загребское «Динамо» с 5 очками и удивительной для лидера разницей забитых и пропущенных мячей — 1:0. Именно с таким скромным счетом хорватский клуб одолел «Вольфсберг», в то время как матчи с «Фейеноордом» и ЦСКА завершились нулевыми ничьими.

У команды Виктора Ганчаренко тоже две ничьи в активе (1:1 с «Вольфсбергом» в гостях и 0:0 с «Динамо» дома), вот только третий результат — поражение. «Фейеноорд» в третьем туре выиграл у ЦСКА 3:1, оставив российский клуб в хвосте турнирной таблицы. Сегодня «армейцам» снова предстоит матч с голландцами. Учитывая, что очки теряют все соперники, даже поражение не лишит лидеров РПЛ математических шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Понятно, что надежда на благоприятный исход борьбы в группе в случае поражения в сегодняшнем матче окажется очень слабой, ничья — чуть лучше, но нужны будут победы в двух оставшихся матчах. Конечно, ЦСКА нужна победа, чтобы полноценно включиться в борьбу за путевки в плей-офф. Три очка в игре с «Фейеноордом» позволят уйти с последнего места и полностью контролировать свою судьбу накануне решающих туров.

ЦСКА серьезно относится к Лиге Европы?

Если у кого-то вдруг закралась крамольная мысль о том, что ЦСКА пренебрегает Лигой Европы в угоду результатам в РПЛ , где «армейцы» лидируют и намерены побороться за чемпионство, то спешу разочаровать вас, юные любители конспирологических теорий. В принципе, достаточно взглянуть на стартовые составы «армейцев» в матчах против «Вольфсберга», загребского «Динамо» и «Фейеноорда».

Виктор Ганчаренко в 100% случаев выбирал оптимальные сочетания, никто из лидеров не получал отдых в матчах Лиги Европы. Нет претензий к ЦСКА по настрою и самоотдаче. Везде бились, старались, играли на победу. Увы, это приводит нас к неутешительному выводу: лидер РПЛ набрал 2 очка в матчах с не самими грозными соперниками, хотя на поле были сильнейшие футболисты, чья мотивация не подвергается сомнениям.

У «армейцев» 1 победа в 9 последних матчах Лиги Европы. Серьезно?

Вообще, Лига Европы превратилась в неприступный бастион для ЦСКА , уже во втором сезоне подряд «армейцы» мучаются на групповой стадии. Прошлой осенью было последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем», а единственную победу «армейцы» одержали в последнем туре в Испании.

С турнирной точки зрения те три очка ничего не изменили: еще до матча «Эспаньол» обеспечил себе первое место, а ЦСКА забронировал последнее. Так или иначе, эта победа в Барселоне остается единственной для ЦСКА в девяти (!) последних матчах Лиги Европы. Общая разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах — 5:13. Удручающая картина.

«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1

ЦСКА — «Эспаньол» — 0:2

ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1

«Ференцварош» — ЦСКА — 0:0

ЦСКА — «Лудогорец» — 1:1

«Эспаньол» — ЦСКА — 0:1

«Вольфсберг» — ЦСКА — 1:1

ЦСКА — «Динамо Загреб» — 0:0

«Фейеноорд» — ЦСКА — 3:1

Чем запомнился первый матч против «Фейеноорда»?

- Результат встречи предопределил отрезок с 63-й по 72-ю минуту, за который «армейцы» умудрились пропустить три мяча.

- Редкий матч, в котором соперник заметно превзошел ЦСКА по количеству ударов: 20 (9) — 10 (4).

- На острие атаки Виктор Ганчаренко выставил не Чалова и не Гайча, а исландца Сигурдссона.

- Марио Фернандес сыграл в Роттердаме только полчаса, после чего был вынужден покинуть поле с травмой бедра, из-за которой не играет уже три недели.

- Хорошо знакомый нам главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат после матча признался, что «иногда с „Валвейком“ играть сложнее, чем с ЦСКА ».

- Кстати, Адвокат одержал всего лишь вторую победу над ЦСКА в семи матчах. В качестве тренера «Зенита» голландец не преуспел в соперничестве с «армейцами»: 1 победа в 6 матчах (а еще 4 поражения и ничья).

Кто сегодня сыграет на « ВЭБ -Арене»?

- Марио Фернандеса не было в заявке на игру против «Сочи», нет точных данных относительно его участия в сегодняшней встрече. Виктор Ганчаренко сказал, что состояние Фернандеса будет оценено в день игры. То же самое с Виктором Васиным. У Кучаева обострилась старая болячка, Карпов испытывает последствия пропущенного от Грулева удара в лицо, состояние Дзагоева вызывает вопросы у тренерского штаба.

- «Фейеноорду» не сможет помочь основной вратарь Джастин Бейлоу, который выбыл до конца года. По-прежнему травмирован колумбийский вингер Луис Синистерра, пропустит игру один из лучших бомбардиров «Фейеноорда» Хапс. Под вопросом участие в матче талантливого турецкого полузащитника Оркуна Кокчу, опытного Лероя Фера, а также нападающего Роберта Боженика.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев — Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Марадишвили, Обляков — Сигурдссон, Тикнизян, Влашич — Гайч.

Ориентировочный состав «Фейеноорда» (4-3-3): Марсман — Геертруида, Спайич, Сенеси, Маласиа — Торнстра, Димерс, Тейшейра (Кокчу) — Йоргенсен, Бергейс, Линссен.