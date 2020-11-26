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У ЦСКА одна победа в 9 матчах Лиги Европы. Момент истины для лидера РПЛ

26 ноября 2020, 15:25
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А еще говорили, что это «наш турнир».

Что нужно для выхода из группы?

После трех туров, то есть половины турнирной дистанции, ЦСКА замыкает турнирную таблицу группы «K». У «армейцев» только 2 очка, выше располагаются «Фейеноорд» и «Вольфсберг», набравшие по 4 балла, а возглавляет квартет загребское «Динамо» с 5 очками и удивительной для лидера разницей забитых и пропущенных мячей — 1:0. Именно с таким скромным счетом хорватский клуб одолел «Вольфсберг», в то время как матчи с «Фейеноордом» и ЦСКА завершились нулевыми ничьими.

У команды Виктора Ганчаренко тоже две ничьи в активе (1:1 с «Вольфсбергом» в гостях и 0:0 с «Динамо» дома), вот только третий результат — поражение. «Фейеноорд» в третьем туре выиграл у ЦСКА 3:1, оставив российский клуб в хвосте турнирной таблицы. Сегодня «армейцам» снова предстоит матч с голландцами. Учитывая, что очки теряют все соперники, даже поражение не лишит лидеров РПЛ математических шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Понятно, что надежда на благоприятный исход борьбы в группе в случае поражения в сегодняшнем матче окажется очень слабой, ничья — чуть лучше, но нужны будут победы в двух оставшихся матчах. Конечно, ЦСКА нужна победа, чтобы полноценно включиться в борьбу за путевки в плей-офф. Три очка в игре с «Фейеноордом» позволят уйти с последнего места и полностью контролировать свою судьбу накануне решающих туров.

ЦСКА серьезно относится к Лиге Европы?

Если у кого-то вдруг закралась крамольная мысль о том, что ЦСКА пренебрегает Лигой Европы в угоду результатам в РПЛ, где «армейцы» лидируют и намерены побороться за чемпионство, то спешу разочаровать вас, юные любители конспирологических теорий. В принципе, достаточно взглянуть на стартовые составы «армейцев» в матчах против «Вольфсберга», загребского «Динамо» и «Фейеноорда».

Виктор Ганчаренко в 100% случаев выбирал оптимальные сочетания, никто из лидеров не получал отдых в матчах Лиги Европы. Нет претензий к ЦСКА по настрою и самоотдаче. Везде бились, старались, играли на победу. Увы, это приводит нас к неутешительному выводу: лидер РПЛ набрал 2 очка в матчах с не самими грозными соперниками, хотя на поле были сильнейшие футболисты, чья мотивация не подвергается сомнениям.

У «армейцев» 1 победа в 9 последних матчах Лиги Европы. Серьезно?

Вообще, Лига Европы превратилась в неприступный бастион для ЦСКА, уже во втором сезоне подряд «армейцы» мучаются на групповой стадии. Прошлой осенью было последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем», а единственную победу «армейцы» одержали в последнем туре в Испании.

С турнирной точки зрения те три очка ничего не изменили: еще до матча «Эспаньол» обеспечил себе первое место, а ЦСКА забронировал последнее. Так или иначе, эта победа в Барселоне остается единственной для ЦСКА в девяти (!) последних матчах Лиги Европы. Общая разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах — 5:13. Удручающая картина.

«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1

ЦСКА — «Эспаньол» — 0:2

ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1

«Ференцварош» — ЦСКА — 0:0

ЦСКА — «Лудогорец» — 1:1

«Эспаньол» — ЦСКА — 0:1

«Вольфсберг» — ЦСКА — 1:1

ЦСКА — «Динамо Загреб» — 0:0

«Фейеноорд» — ЦСКА — 3:1

Чем запомнился первый матч против «Фейеноорда»?

- Результат встречи предопределил отрезок с 63-й по 72-ю минуту, за который «армейцы» умудрились пропустить три мяча.

- Редкий матч, в котором соперник заметно превзошел ЦСКА по количеству ударов: 20 (9) — 10 (4).

- На острие атаки Виктор Ганчаренко выставил не Чалова и не Гайча, а исландца Сигурдссона.

- Марио Фернандес сыграл в Роттердаме только полчаса, после чего был вынужден покинуть поле с травмой бедра, из-за которой не играет уже три недели.

- Хорошо знакомый нам главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат после матча признался, что «иногда с „Валвейком“ играть сложнее, чем с ЦСКА».

- Кстати, Адвокат одержал всего лишь вторую победу над ЦСКА в семи матчах. В качестве тренера «Зенита» голландец не преуспел в соперничестве с «армейцами»: 1 победа в 6 матчах (а еще 4 поражения и ничья).

Кто сегодня сыграет на «ВЭБ-Арене»?

- Марио Фернандеса не было в заявке на игру против «Сочи», нет точных данных относительно его участия в сегодняшней встрече. Виктор Ганчаренко сказал, что состояние Фернандеса будет оценено в день игры. То же самое с Виктором Васиным. У Кучаева обострилась старая болячка, Карпов испытывает последствия пропущенного от Грулева удара в лицо, состояние Дзагоева вызывает вопросы у тренерского штаба.

- «Фейеноорду» не сможет помочь основной вратарь Джастин Бейлоу, который выбыл до конца года. По-прежнему травмирован колумбийский вингер Луис Синистерра, пропустит игру один из лучших бомбардиров «Фейеноорда» Хапс. Под вопросом участие в матче талантливого турецкого полузащитника Оркуна Кокчу, опытного Лероя Фера, а также нападающего Роберта Боженика.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев — Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Марадишвили, Обляков — Сигурдссон, Тикнизян, Влашич — Гайч.

Ориентировочный состав «Фейеноорда» (4-3-3): Марсман — Геертруида, Спайич, Сенеси, Маласиа — Торнстра, Димерс, Тейшейра (Кокчу) — Йоргенсен, Бергейс, Линссен.

Прогноз «Соккер.ру»: если не сегодня, то когда? ЦСКА может одержать первую победу российских клубов на групповых стадиях турниров УЕФА этой мрачной осенью, которая не радует нас результатами в еврокубках. Влашич исправится за не слишком удачный матч с «Сочи» и забьет, «армейцы» выиграют 2:1.

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Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
26 ноября в 20:45
Зачем российским клубам играть в европе. Такую красоту портят, также россию позорят. Играли бы себе в РПЛ, всеравно игроки в европу ехать не хотят, вот научатся играть, пусть потом участвуют
Over 9000
Over 9000
26 ноября в 19:45
кем играть-то? стартовый состав видели. опять без флангов ((
112910415
112910415
26 ноября в 19:34
надо побеждать
valt134
valt134
26 ноября в 19:05
Думаю, ничья.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 ноября в 19:02
ЦСКА одержит победу
VAN ARM
VAN ARM
26 ноября в 18:44
не думаю что стоит ждать чуда))))
доктоР7
доктоР7
26 ноября в 18:13
Без Марио и Кучаева, блекло как-то
Roger Young
Roger Young
26 ноября в 18:04
Не будет победы. Ничем не обоснованный оптимистичный прогноз.

Унылая игра и будет такая же унылая ничья.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
26 ноября в 17:49, ред.
ЦСКА может одержать первую победу российских клубов на групповых стадиях турниров УЕФА, вся надежда осталась только на ЦСКА. Так как Краснодар, Зенит, Локо не порадовали своих болельщиков.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
26 ноября в 15:54
Не стоит зацикливаться на статистике сколько там побед в скольких матчах. Не это главное. Главное - показать хорошую игру. Коллектив в ЦСКА молодой - победы еще будут. Мне как болельщику интереснее смотреть атакующий комбинационный футбол, а не вымученные игрой в "автобус" результаты. ЦСКА сейчас напоминает среднюю европейскую команду. У таких команд одна болезнь - плохая реализация моментов при достаточном количестве моментов создаваемых и в целом веселом темповом футболе. Так играют в Голландии, в Бельгии, в Чехии, в Швейцарии ... Так пытается теперь играть и ЦСКА. Что-то получается, что-то нет. Игра нынешнего ЦСКА выбивается за рамки, привычные для РПЛ. И чем дальше, тем больше.
Причина низкой реализации у таких команд как правило одна - недостаток мастерства нападающих или иными словами отсутствие в составе высококлассных игроков с инстинктом убийцы. То же самое и у ЦСКА. Они пытаются компенсировать это активностью линии полузащиты. С переменным успехом. Получится ли в этот раз увидим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 ноября в 15:29
Сегодня мы всё исправим!
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