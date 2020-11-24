У «Севильи» одна гостевая победа в сезоне. «Краснодару» пора насладиться Лигой чемпионов

1606221271

24 ноября 2020, 15:34

В гостях едва не поймали испанцев, и «Соккер.ру» предлагает продолжить охоту.

Плевая ведь задача – сыграть против Лопетеги лучше, чем МЮ , «Интер» и «Барселона». Встретят команду, где пара центральных защитников вдвое дороже предполагаемой основы российского клуба на нынешний матч.

Кунде подтвердил факт переговоров с Гвардиолой, а к Диего Карлосу присматривались многие гранды – МЮ , МС , «Реал» и «Барселона». Контракт каждого оценивают в 50-60 млн евро. Француз и бразилец пока в «Севилье», но «Краснодару» не стоит стесняться чужих звезд.

В чемпионате все плохо – шансы попасть в квартет Лиги чемпионов следующего сезона минимальные. Но есть и позитивные моменты. Сократилось количество травмированных игроков. А поражения от «Севильи» и «Зенита» разозлили вялый по подходу к матчам коллектив.

Стиль-то у Мусаева атакующий, а чемпионов по характеру, вроде Ибрагимовича, воскресившего «Милан», в составе нет. При этом у «быков» впереди 7 матчей за 24 дня. Если не смотреть на серию с оптимизмом – нагрузки убьют морально раньше. Но что сделать, чтобы «Краснодар» дома обыграл «Севилью» второй раз в истории?

Шаг 1. Осознать, что соперник удобный

Испанцам никто не запрещает считать, что это «Севилья» обыграла «Краснодар». Но правильнее сказать, что «быки» сами себе уступили. Вели 2:0, позже Навас получил красную карточку. Но гости допустили за второй тайм столько же ударов соперников в меньшинстве, как сами нанесли за весь матч. И все-таки, если бы «Краснодар» грамотно закрылся, то мог бы реализовать контратаку и победить 3:2. Ведь «Севилья» — их клиент. Склонный к таким же эмоциональным порывам и недооценке середняков, коим в глазах гостей из Андалусии является «Краснодар».

Шаг 2. Получать удовольствие от футбола

«Краснодару» нужно выдохнуть, вдохнуть полной грудью и понять, что сегодня домашний матч Лиги чемпионов. Нужен праздник, а не комок нервов, который соперник наматывает на свой кулак, как это уже сделал «Челси». «Севилья» из другого теста, удобнее для «быков». С этим матадором «горожанам» нужно сыграть ярко, а не пытаться найти лазейку к ничьей, как это безуспешно дважды делал в ЛЧ «Зенит». В третий раз петербуржцы шли к победе, как и «Краснодар», но соперник не дрогнул.

Шаг 3. Лучше изучить тактику «Севильи»

В гостях Мусаев не был готов к действиям Ракитича и Окампоса – двух звезд в чужом составе. Это не понравилось, нельзя огорчить победителя Лиги Европы, что прошел «Манчестер Юнайтед» и «Интер», если не изучить его до молекул. Мурад Олегович имеет в послужном списке несколько классных европейских матчей, когда знания о сопернике отскакивали от бутс игроков «быков» в чужие ворота. А поскольку «Севилья» Лопетеги — испанская классика, «4-3-3», то пора действовать. И перевес в центре можно обеспечить, и контратаки, и фланги прикрыть надежнее.

Шаг 4. Создавать моменты через Кабелла

Джокер. Реми не играл в Севилье, и его отсутствие сказалось, поскольку француз – создатель 6 голов в РПЛ . Но в ЛЧ корсиканец за «быков» в группе пока не играл. Причем учтите, что против Кабелла, скорее всего, выйдет Эскудеро – 31-летний испанец, которому привычнее играть слева. Если француз победит, то Берг получит моменты, а «Краснодар» — уверенность, что как минимум один их игрок готов обыграть «Севилью». Кабелла был активен против «Тамбова», но силы сохранил, ведь это Лига чемпионов.

Шаг 5. Угадать с составом обороны

Жаль, что Петров не совсем готов – Сергей вписывается в успешный план на матч против «Севильи», добавляет интенсивности, которая против испанского соперника важна. Но Чернов и Рамирес тоже бегунки. Есть также многоопытный Смольников, но Мусаеву нужно смотреть на физические кондиции. Самые свежие из трио выйдут в основе. А дальше к Мартыновичу и Городову, что подменяет Сафонова, важно добавить правильного бека. Это или Кайо, что допустил ошибку в Севилье, или Сорокин, что неприятно удивил с «Тамбовом». Защита – слабое место. Рискнем поставить на появление Кайо, допустил жесткий ляп – пусть отрабатывает.

Шаг 6. Не проиграть испанцам в центре

Ракитич, Гудель и Фернандо – солидные соперники. Но Вильена, Газинский и Уткин набираются опыта в прямом эфире. А это значит, что «Краснодар» дома может отрезками навязать свой футбол даже «Севилье». Тем более что их оборона чаще ошибается. Огорчают те самые центрбеки, что получали хорошую прессу в прошлом сезоне. Наваса, который бы озадачил Кабелла скоростью, не будет. У соперника полностью не готов к матчу левый латераль Акунья. Их тройка атаки и без Сусо опасна, но если «горожане» справятся с центральными хавбеками Лопетеги – сломается смысл схемы «4-3-3». «Севилья» не любит черновую работу и удивляет количеством промахов в новом сезоне, особенно в Ла Лиге. Важно заставить их нервничать и пропускать. И начинается моральный и физический перевес именно в центре. Кстати, там способны сыграть не только Газинский и Вильена, но и Олссон, если Классон выйдет на фланге в атаке.

Шаг 7. Учесть гостевые фобии «Севильи»

Испанцы получили еврокубок, ведь Лопетеги взял безумную команду и попытался ее облагородить тактически. Видим мощного домашнего бойца – три победы в четырех матчах в родных стенах. Но с выездными поединками у «Севильи» огромные проблемы. С учетом Суперкубка УЕФА против «Баварии» и матча против «Челси» в Лондоне, получается шесть поединков в гостях, но всего одна победа – еще в конце сентября над «Кадисом». В Англии была ничья 0:0, Суперкубок проиграли 1:2, хотя и завели немцев в овертайм. А в Ла Лиге на выезде уступили «Атлетику» 1:2, проиграли «Гранаде» 0:1, а до этого была ничья с «Барселоной» 1:1. «Краснодару» важно настраиваться на матч с небольшим количеством мячей – на выезде «Севилье» забивать 3-4 мяча сложнее, и ставить на свои атаки.

«Атлетик» и «Барселона» собрали по 5 точных ударов по воротам команды Лопетеги, «Гранада» — три. Но есть еще выездной пример «Эйбара», что выиграл у фаворита 1:0, имея один меткий выстрел по воротам Вацлика. «Севилья», как и «Краснодар», умеет глупо терять очки. И раз встречают похожего соперника, только с куда более солидным центром защиты, то надо мстить сербу Гуделю за матч сборной в Белграде, а остальным – за камбэк в Испании. Пора одержать первую для клубов РПЛ победу на групповом этапе евросезона. А что «Краснодару» терять? Надо играть резко, технично, задорно и оправдывать ожидания.