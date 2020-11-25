«Локомотив» устоял против «Атлетико» в Москве. Набрать очки в Мадриде будет гораздо сложнее

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25 ноября 2020, 17:29

Первая российская победа в Лиге чемпионов? Не сегодня.

Чем запомнился первый матч?

- У «Локомотива» в центре обороны играла связка Мурило-Райкович, Чорлука пропускал домашнюю игру с «матрасниками» из-за травмы. Бразилец и серб справились с Суаресом, Фелишем и Корреа, Гильерме помог шестью сэйвами. Пропустили «железнодорожники» от центрбека Хименеса, который пришел в штрафную «Локо» на розыгрыш стандарта и немного задержался там.

- Игра команды Марко Николича в атаке не впечатлила: 4 удара и только одно попадание в створ. В ворота попал Антон Миранчук с пенальти, так «Локомотив» забил свой гол, но больше никто Яна Облака не беспокоил. Москвичи вырвали ничью в обороне, не в атаке.

- В Москве Диего Симеоне выстроил свою команду «елочкой» — 4-3-2-1. Аргентинец вообще в этом сезоне много экспериментирует со схемами, теперь в распоряжении «матрасников» не только прикипевшая к ним расстановка 4-4-2, но и другие тактические решения. Например, накануне игры с «Локо» была одержана победа над «Барселоной» (1:0), и против каталонцев «Атлетико» играл с тремя центральными защитниками (5-3-2).

Каково турнирное положение команд в группе Лиги чемпионов?

- Таблица группы «A» после трех туров: «Бавария» — 9 очков, «Атлетико» — 4 очка, «Локомотив» — 2 очка, «Зальцбург» — 1 очко.

- В случае победы над «Локомотивом» испанский клуб сделает серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов, если «Бавария» снова обыграет «Зальцбург».

- При этому и у «Локомотива» есть шансы включиться в борьбу за выход из группы: если команда Марко Николича сотворит сенсацию и обыграет «Атлетико» сегодня, то завершит четвертый тур на второй строчке в турнирной таблице группы.

В какой форме «Локомотив» и «Атлетико» подходят к очному матчу?

- Одержав победу над «Барселоной» в субботнем матче, «Атлетико» закрепился в роли потенциального лидера Ла Лиги (фактически «матрасники» идут на втором месте с отставанием в три очка от лидера, но у них два матча в запасе).

- В последних шести матчах у «Атлетико» 5 побед и 1 ничья — собственно, против «Локомотива» в Москве. В последний раз «кольчонерос» проигрывали 21 октября, когда пропустили от «Баварии» четыре безответных мяча.

- В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» с минимальным счетом 1:0 обыграл тульский «Арсенал», единственный мяч в середине второго тайма с пенальти забил Антон Миранчук. Интересно, что весь второй тайм «Локо» провел в меньшинстве после удаления Ведрана Чорлуки перед самым перерывом.

- Победой над «Арсеналом» команда Марко Николича прервала серию из шести матчей без побед (2 ничьи и 4 поражения).

Кто сегодня выйдет на поле, а кто не сможет сыграть?

- «Атлетико» не может рассчитывать на Луиса Суареса и Лукаса Торрейру, которые находятся на карантине после положительных тестов на коронавирус, они заболели в расположении своей сборной. Уругвайцы пропустили матч с «Барселоной», особенно принципиальный для Суареса, а теперь будут смотреть по телевизору игру с «Локо». В московском матче Луис играл в стартовом составе, а Лукас вышел на замену.

- Не пошла на пользу поездка в сборную и Эктору Эррере: мексиканец вернулся с травмой бедра, теперь вынужден будет провести ближайший месяц в лазарете. Эктор — игрок стартового состава «Атлетико» в этом сезоне, в первом матче с «Локомотивом» он был на виду: отдал голевую передачу на Хименеса, а потом подарил Миранчуку возможность сравнять счет с пенальти — на VAR рассмотрели, что мексиканец сыграл рукой в своей штрафной.

- Симеоне впервые за 9 лет у руля «Атлетико» выиграл у «Барселоны» в рамках чемпионата Испании (победы в Лиге чемпионов были), применив схему 5-3-2. Уверен, это была специальная тактика под «Барсу», в игре с «Локомотивом» Эль Чоло вернет свою команду к схеме 4-4-2.

- Испанская газета Marca предполагает, что Диего Симеоне проведет ротацию состава, в частности, они ждут с первых минут в атаке Диего Косту и Лемара. Думаю, это было бы слишком самонадеянно со стороны «Атлетико», учитывая, как хорош Фелиш, и насколько важную роль он играет в этом сезоне.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Фелиш, Корреа.

- Дмитрий Баринов продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, еще одна потеря в центре поля — Станислав Магкеев. Таким образом, у Марко Николича практически не остается альтернатив паре Крыховяк-Куликов в опорной зоне.

- «Локомотив» при Николиче и после формирования пула из четырех форвардов стал использовать на постоянной основе схему 4-4-2. Ведущая связка нападающих — Смолов и Зе Луиш, но так как Федор травмирован, компанию Зе составит Эдер.

- За последние 7 таймов Гильерме пропустил 12 голов: 5 мячей от «Динамо», 3 от сборной Турции и 4 от сборной Сербии за первый тайм. В матче с «Арсеналом» место в воротах «Локо» занял Антон Коченков. Готов ли Маринато сыграть против «Атлетико»?

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус — Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Антон Миранчук — Зе Луиш, Эдер.