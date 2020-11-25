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«Локомотив» устоял против «Атлетико» в Москве. Набрать очки в Мадриде будет гораздо сложнее

25 ноября 2020, 17:29
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Первая российская победа в Лиге чемпионов? Не сегодня.

Чем запомнился первый матч?

- У «Локомотива» в центре обороны играла связка Мурило-Райкович, Чорлука пропускал домашнюю игру с «матрасниками» из-за травмы. Бразилец и серб справились с Суаресом, Фелишем и Корреа, Гильерме помог шестью сэйвами. Пропустили «железнодорожники» от центрбека Хименеса, который пришел в штрафную «Локо» на розыгрыш стандарта и немного задержался там.

- Игра команды Марко Николича в атаке не впечатлила: 4 удара и только одно попадание в створ. В ворота попал Антон Миранчук с пенальти, так «Локомотив» забил свой гол, но больше никто Яна Облака не беспокоил. Москвичи вырвали ничью в обороне, не в атаке.

- В Москве Диего Симеоне выстроил свою команду «елочкой» — 4-3-2-1. Аргентинец вообще в этом сезоне много экспериментирует со схемами, теперь в распоряжении «матрасников» не только прикипевшая к ним расстановка 4-4-2, но и другие тактические решения. Например, накануне игры с «Локо» была одержана победа над «Барселоной» (1:0), и против каталонцев «Атлетико» играл с тремя центральными защитниками (5-3-2).

Каково турнирное положение команд в группе Лиги чемпионов?

- Таблица группы «A» после трех туров: «Бавария» — 9 очков, «Атлетико» — 4 очка, «Локомотив» — 2 очка, «Зальцбург» — 1 очко.

- В случае победы над «Локомотивом» испанский клуб сделает серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов, если «Бавария» снова обыграет «Зальцбург».

- При этому и у «Локомотива» есть шансы включиться в борьбу за выход из группы: если команда Марко Николича сотворит сенсацию и обыграет «Атлетико» сегодня, то завершит четвертый тур на второй строчке в турнирной таблице группы.

В какой форме «Локомотив» и «Атлетико» подходят к очному матчу?

- Одержав победу над «Барселоной» в субботнем матче, «Атлетико» закрепился в роли потенциального лидера Ла Лиги (фактически «матрасники» идут на втором месте с отставанием в три очка от лидера, но у них два матча в запасе).

- В последних шести матчах у «Атлетико» 5 побед и 1 ничья — собственно, против «Локомотива» в Москве. В последний раз «кольчонерос» проигрывали 21 октября, когда пропустили от «Баварии» четыре безответных мяча.

- В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» с минимальным счетом 1:0 обыграл тульский «Арсенал», единственный мяч в середине второго тайма с пенальти забил Антон Миранчук. Интересно, что весь второй тайм «Локо» провел в меньшинстве после удаления Ведрана Чорлуки перед самым перерывом.

- Победой над «Арсеналом» команда Марко Николича прервала серию из шести матчей без побед (2 ничьи и 4 поражения).

Кто сегодня выйдет на поле, а кто не сможет сыграть?

- «Атлетико» не может рассчитывать на Луиса Суареса и Лукаса Торрейру, которые находятся на карантине после положительных тестов на коронавирус, они заболели в расположении своей сборной. Уругвайцы пропустили матч с «Барселоной», особенно принципиальный для Суареса, а теперь будут смотреть по телевизору игру с «Локо». В московском матче Луис играл в стартовом составе, а Лукас вышел на замену.

- Не пошла на пользу поездка в сборную и Эктору Эррере: мексиканец вернулся с травмой бедра, теперь вынужден будет провести ближайший месяц в лазарете. Эктор — игрок стартового состава «Атлетико» в этом сезоне, в первом матче с «Локомотивом» он был на виду: отдал голевую передачу на Хименеса, а потом подарил Миранчуку возможность сравнять счет с пенальти — на VAR рассмотрели, что мексиканец сыграл рукой в своей штрафной.

- Симеоне впервые за 9 лет у руля «Атлетико» выиграл у «Барселоны» в рамках чемпионата Испании (победы в Лиге чемпионов были), применив схему 5-3-2. Уверен, это была специальная тактика под «Барсу», в игре с «Локомотивом» Эль Чоло вернет свою команду к схеме 4-4-2.

- Испанская газета Marca предполагает, что Диего Симеоне проведет ротацию состава, в частности, они ждут с первых минут в атаке Диего Косту и Лемара. Думаю, это было бы слишком самонадеянно со стороны «Атлетико», учитывая, как хорош Фелиш, и насколько важную роль он играет в этом сезоне.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Фелиш, Корреа.

- Дмитрий Баринов продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, еще одна потеря в центре поля — Станислав Магкеев. Таким образом, у Марко Николича практически не остается альтернатив паре Крыховяк-Куликов в опорной зоне.

- «Локомотив» при Николиче и после формирования пула из четырех форвардов стал использовать на постоянной основе схему 4-4-2. Ведущая связка нападающих — Смолов и Зе Луиш, но так как Федор травмирован, компанию Зе составит Эдер.

- За последние 7 таймов Гильерме пропустил 12 голов: 5 мячей от «Динамо», 3 от сборной Турции и 4 от сборной Сербии за первый тайм. В матче с «Арсеналом» место в воротах «Локо» занял Антон Коченков. Готов ли Маринато сыграть против «Атлетико»?

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус — Крыховяк, Куликов, Игнатьев, Антон Миранчук — Зе Луиш, Эдер.

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» приятно удивляет в Лиге чемпионов, ведь и против «Баварии» была хорошая игра, с «Атлетико» удалось сыграть вничью на «РЖД Арене». «Железнодорожники» делом подтверждают, что для них Лига чемпионов — турнир №1, поэтому не должны развалиться и в Мадриде. Однако добиться положительного результата будет очень сложно. Наша ставка — поражение со счетом 0:2.

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
03 декабря в 00:57
Фаааантазер...
Roger Young
Roger Young ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
02 декабря в 17:15
Мне есть чем заняться.

Твоя проблема в том, что думаешь, будто злорадствую по поводу твоей любимой команды, а суть в том, что я просто пишу, что вижу в российском футболе и абсолютно также описываю выступление всех команд...

Смотри на аватар.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
02 декабря в 16:41
Мечтал вчера о проигрыше Локо?))
Roger Young
Roger Young ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
02 декабря в 11:45, ред.
И даже при всей этой серости в атаке, Локо мог победить, ударь Зе в касание на последних секундах.
Худо-бедно, но Локо выбежал 4 раза в атаку, из которых 3-были очень опасные
----
Оказывается Локо мог победить Атлетико. Вчера играли с командой из Австрии, которая на 10 месте в рейтинге УЕФА.

Ну что, победили?

Может хватит врать самому себе и признать, что игра всех команд России в том числе Локомотива - это не игра.

Локомотив получил слишком много добрых слов после матчей с Атлетико, которые не заслужил и вчера показал свой настоящий уровень, о котором я писал с первого тура
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 13:34
И даже при всей этой серости в атаке, Локо мог победить, ударь Зе в касание на последних секундах.
Худо-бедно, но Локо выбежал 4 раза в атаку, из которых 3-были очень опасные
Кто сыграл бы лучше?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 13:30, ред.
Локо сыграл 4 матча в ЛЧ и проиграл один раз.
О чем ты говоришь???
Или в Фифе живешь, где с Уфой ЛЧ можно выиграть???
Где Локо обо*рался?
Ни один клуб Мира не будет играть с Атлетико в атакующий футбол. А если будет-вылетит. Ливерпуль, ранее Барса уже пытались поиграть в атаку. И все дружненько поехали домой, смотреть ЛЧ по телеку.
Если таких банальных вещей не понимаешь...ну я тогда даже не знаю. Смотри биатлон. Там все проще-бежишь, стреляешь, бежишь, стреляешь.
Roger Young
Roger Young ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
27 ноября в 11:05, ред.
Ты матч смотрел? Игру Локо в атаке увидел? Или вообще хоть что-то внятное? Очко зацепить это что радость и триумф?

Какая разница какие итоговые цифры, если по игре обо(рались и продолжаем это делать из матча в матч.

Чуть сильнее напор соперника или чуть меньше везения и получаем 0-3 и 1-5 как в 2018. Это убожество и позор. Отсюда и такие прогнозы.

И пока в игре ничего не изменилось.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
26 ноября в 17:21
Локо подфартило в прошлой игре, сейчас все будет иначе...
Только поражение и ничего другого...

Ничего этого я не увидел вчера. У Атлетико было 2-3 момента за всю игру! 2 или 3 момента. У команды, вратарь которой дороже всего состава Локо.

Не стоит ли думать, прежде чем свои голословные прогнозы кидать?
На данный момент, Локо в ЛЧ проиграл только один матч (Баварии, выдав шикарный футбол), забивая каждому своему сопернику.
Roger Young
Roger Young ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
26 ноября в 16:33
а ты сам не видел?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 ноября в 07:39
Ну так, у усатого в поражении от Сербии виноваты Миранчуки и Гильерме.
Зато прекрасный Оздоев молодец. Капитан Джикия-просто прекрасен.
Локо будет счастлив, если в сборной этого Гения не будет их игроков. Пусть с Джанаевыми и Ионовыми своими играет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
26 ноября в 07:24
Я уже отписался, что Маринато справился. Боялся, что его в психологическом плане замена в перерыве от Чабана подломит, но то что не убивает нас делает нас сильнее - правило иногда работает. А замена от Стаса в перерыве была просто подлой.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 ноября в 07:20
Что-то Маринато не заметил своей «плохой» формы.
Может Стасика научите с командой работать, а не все на Гилю валить?
У Гильерме 4 пропущенных гола в 4 матчах ЛЧ (имея в группе Баварию и Атлетико) и 1 матч на 0.
Давайте посмотрим достижение ваших хваленных звёзд Сафонова, Максименко и прочих?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Roger Young (раскрыть)
26 ноября в 07:17
Ну и?
Roger Young
Roger Young
25 ноября в 20:17
только поражение и ничего другого. Последние игры Локо - одна другой краше. Одни вымученные победы с пенальти против аутсайдеров РПЛ.

Локо подфартило в прошлой игре, потому что Атлетико не захотел выкладываться на выезде. Сейчас все будет иначе
rubin kazzzan
rubin kazzzan
25 ноября в 19:56
Локо не дрогните!!!!
A.S.A
A.S.A
25 ноября в 19:27
Как говорится Мяч круглый, поле – квадратное, так что все в руках игроков Локо, а имена в футбол не играют. Удачи Локо
ARMENIAN
ARMENIAN
25 ноября в 19:10
дело не в Мадриде. А в том, что тот результат, в какой-то степени, это везение, а везти всё время не может...
shlomo
shlomo
25 ноября в 18:29
Спасибо за статью....сложнейшая игра ждет Локо.....понятно, что он сейчас не в оптимальной форме находится.... он героически вымучил ничью в первой встрече с испанским клубом, но там железнодорожникам очень сильно повезло.....на выезде вряд ли стоит надеяться на что-то положительное.....одного везения уже не хватит....во первых, Атлетико практически не пропускает (всего два мяча в 8 матчах чемпионата), во-вторых, наиграет на победу и забьет свои мячи, но вряд ли будет "прибивать" соперника.....тяжелый коронавирусный календарь наверняка заставит Диего Симеоне беречь силы своих игроков уже по ходу матча против Локо...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
25 ноября в 18:10
Пора бы уже в группе ЛЧ хотя бы Атлетико обыграть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 ноября в 17:40
Спасибо за статью. Отсутствие Суареса и прочих вышеуказанных вряд ли сильно облегчит задачу "Локомотива". Форма Маринато после сборной вызывает опасения. Возможно крупное поражение. Если удастся увезти из Мадрида хотя бы очко - это будет даже не удача, а маленькое чудо.
STVA 1
STVA 1
25 ноября в 17:39
Шансов очень мало
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