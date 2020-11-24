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Семака загнали в угол: у «Лацио» вернулись лидеры, «Зенит» 5 лет не побеждает в ЛЧ в гостях

24 ноября 2020, 10:22
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«Соккер.ру» понимает, что для успеха в Риме нужно чудо и неожиданные ошибки «орлов».

Важно знать о римлянах

- на этот раз даже строгие лаборанты, нанятые УЕФА, не оспаривают право Иммобиле сыграть в Лиге чемпионов. Чиро, как и Луис Альберто, пропустил матч в Санкт-Петербурге, но теперь два ключевых игрока Индзаги могут выйти на поле. Существенное приобретение для «Лацио» и заметная опасность для защиты «Зенита», ведь речь о ключевых созидателе и завершителе атак римлян;

- на фоне пандемии и травм «орлам» не удалось резко стартовать в Серии А. Результаты предсказуемые, появились осечки. Но учтите, что после возвращения из России не проиграли «Ювентусу», а затем победили на выезде «Кротоне». Тренер заставил команду собраться, последний раз римляне уступали еще в середине октября в Генуе. После этого 7 матчей – 4 победы, 3 мировые;

- Семак встретит агрессивного соперника. «Зенит» в Лиге чемпионов тоже старается вступать в отборы и перехватывать мячи чаще, чем в РПЛ, но «Лацио» идет наравне. А поскольку у соперника победа над Дортмундом дома, а еще ничьи в Брюгге и Санкт-Петербурге, то «орлам» остается удачно провести два поединка в Риме с изначальными аутсайдерами группы – путевка в плей-офф от них никуда не денется;

- как корабль назови – так и поплывет. «Орлы» атакуют как птицы с неба. У них есть контратаки, могут похвастаться грамотными перестроениями и выходом на решающий удар через Альберто. Испанец невероятно важен для схем Индзаги, без него в Санкт-Петербурге было сложно. И хотя в матче с «Кротоне» хавбек приходил в себя, уже создал три момента. Добавьте гол и ассист от Иммобиле – поймете, что соперник «Зенита» не сбавляет. Наоборот, состав ближе к оптимальному, чем раньше;

- «Лацио» играет «3-5-2», под «Зенит» ничего менять не станут. Одновременно появление Лейвы улучшает игру в опорной зоне, выход Лаццари справа – задачка для Жиркова, который заметно устал после невероятного марафона последнего месяца. А возвращение Альберто и Иммобиле нагоняет тоску на защиту «Зенита». Кадровых проблем, пускай Милинковича-Савича и Стракошу вряд ли пустят на поле врачи, у «Лацио» намного меньше. Причем учтите, что результаты тестов приходят поздно. Тот же Луис Фелипе сначала получил запрет, а позже — разрешение играть.

Ориентировочный состав (3-5-2): Рейна – Патрик, Ачерби, Худт (Фелипе) – Лаццари, Пароло, Лейва, Луис Альберто, Фарес – Корреа (Кайседо), Иммобиле.

Важно знать о петербуржцах

- после неудач против «Рубина» и «Боруссии» Д сыграли четыре матча. Дважды были ничьи – против «Лацио» и «Ахмата», дважды выигрывали – с «Химками» и еще одним клубом из ЛЧ, «Краснодаром». Серия не из тех, которой хвастаются, но как минимум упрямство выделяет команду Семака. Невзирая на усталость и кадровые потери, не сдаются;

- петербуржцы стабильно пропускают. В 9 последних играх лишь раз взяли «сухарь». Получается, выходить на поле «Олимпико» стоит с мыслью, что «Лацио» уже ведет. Сразу надо перекрывать все подходы к воротам Кержакова, пытаться виртуально «отыграться» — забить минимум дважды, ведь один гол Альберто и Иммобиле, скорее всего, придумают;

- лишь 1 из 10 последних голов в пользу «Зенита» забил номинальный нападающий – Дзюба. Ерохин и Кузяев стараются, но это хавбеки в атаке. С другой стороны, в 11 из последних 12 поединков команда Семака отличается. Разок забил в свои ворота игрок «Брюгге», но это тоже считается. Не огорчили лишь Дортмунд, но в Риме надо настроиться так же, но не совершать ошибок у своих ворот;

- у Семака есть выбор из-за его отсутствия. Например, поставить «3-5-2». Для этого есть универсальный Сантос, что может играть левого центрального, а заодно страховать фланг Жиркова в защите. Но для эксперимента нужна тренерская уверенность Семака в подопечных. Сутормин и Жирков могут закрыть фланги, а пару форвардов выберут из четверки с Дзюбой, Азмуном, Ерохиным и Дриусси;

- возвращение в строй Дриусси и Малкома может означать, что Семак может ставить на «4-4-2». Причем отсутствие Вендела и Оздоева наталкивает как раз на пару Сантоса и Барриоса в центре. Тогда Ерохин и Кузяев перейдут в разряд джокеров. Или же Далер сыграет левее, а правее появится Малком. Пора бы бразильцу проявить себя в ЛЧ, трансферы за 40 млн евро делают не ради гола «Тамбову» в день разгрома соперника.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Кержаков – Сутормин (Сантос), Ловрен, Ракицкий, Сантос (Жирков) – Ерохин (Малком), Барриос, Кузяев (Сантос), Малком (Дриусси) – Азмун, Дзюба.

Важно знать о противостоянии

- без победы «Зениту» не светит второе место, более того – выход в плей-офф Лиги Европы будет под вопросом, если соперники начнут отбирать друг у друга очки в оставшихся поединках. Стартовали плохо – две неудачи и обидная ничья с «Лацио». Но «орлы» не сыграли основой, первый матч можно выбросить из памяти. Сегодня все будет иначе;

- «Лацио» не является чисто домашней командой, спокойно набирают очки на выезде. А вот «Зенит», особенно в ЛЧ, обзавелся выездной фобией. Последняя выездная победа в ЛЧ случилась у «Зенита» более 5 лет назад, когда обыграли «Лион» 2:0. Во Франции дубль сделал Дзюба – сегодня от него такой подвиг не помешал бы;

- итальянские клубы нанесли петербуржцам 5 поражений в 11 матчах, было 3 мировые и трижды выигрывали. Переигрывали «Милан», «Торино» и «Удинезе», причем «россонери» именно в гостях. Вот только есть разница – играли тогда в последнем туре ЛЧ, соперник уже решил задачи и не был мотивирован. А сегодня «Лацио» нужны три очка для улучшения положения в группе;

- можно жаловаться на календарь. Можно обсуждать не самую качественную игру «Зенита». Можно вспомнить матч в Белграде, где на поле хватало футболистов Семака, а результат видели. Также нужно помнить о прекрасных Иммобиле и Альберто, что пока против чемпионов России не играли. Но какое это все имеет значение, если петербуржцев собирали как раз ради Лиги чемпионов?

Чемпионства в России важны, чтобы попасть сразу в группу, но какой смысл тратить на клуб столько денег, если не получить плей-офф в ключевом турнире? Семак и футболисты все понимают, финиш на четвертом месте никто не примет и не поймет. В идеале надо ставить на победу, играя самый осторожный и эффективный матч осени. А для начала надо не проиграть «Лацио» благодаря собственным ошибкам.

Соперник сложный, поскольку подстраивается под оппонентов и агрессивен в контратаках – «Зенит» таких боится. Особенно на выезде в еврокубках (в гостях собрали десяток свежих поражений с ужасной разницей мячей), но отступать некуда. В Риме устроит только победа.

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roniker_
roniker_
26 ноября в 12:59
"...«Зенит» 5 лет не побеждает в ЛЧ в гостях..." - питерские поклонники "рекорда Акинфеева" призадумались...
roniker_
roniker_ ответ nik27040 (раскрыть)
26 ноября в 12:56
некоторые комментарии интереснее читать после игры)
nik27040
nik27040
24 ноября в 21:54
Ура Зенит!Он сегодня Победит!
112910415
112910415
24 ноября в 19:49
удастся ли остановить Дзюбу ? - вот в чем вопрос
kts
kts
24 ноября в 19:01
За Лацио. Зенит будет в 63.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
24 ноября в 18:45
Плохо, что не будет играть Вендел - надежда на осмысленную игру в атаке. А так, по-моему, Семак сам себя загнал в угол. Ведь именно он не может настроить команду под меняющиеся обстоятельства, да и бездарного тренера по физ. подготовке пригласил он.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
24 ноября в 18:14
Пора бы Зениту хотя бы Лацио обыграть в ЛЧ.
viv
viv
24 ноября в 18:08
Последняя выездная победа в ЛЧ случилась у Зенита более 5 лет назад - срамота.
valt134
valt134
24 ноября в 17:56
Какая там победа??? Всё тухло!!! Бегущий Лацио порвёт ползающую по полю защиту Зенита. Сегодня воочию увидим «Великих и Ужасных» Ракитского и Ловрена. Сегодняшний матч-лакмусовая бумажка для них, Зенита и всего нашего чемпионата. Будем посмотреть... Удачи Зениту и всем нашим!!!
Gloomy59
Gloomy59 ответ Roger Young (раскрыть)
24 ноября в 17:56
благодарю!
Roger Young
Roger Young ответ Gloomy59 (раскрыть)
24 ноября в 17:19
+1 Все правильно написал
Roger Young
Roger Young
24 ноября в 17:18
Ну какая победа Зенита, вы о чем? Даже ничья немыслима. Сегодня получим полную авоську в ворота.

Gloomy59
Gloomy59
24 ноября в 14:48, ред.
О мужчине судят по его поступкам!
Если у мужчины ноет палец или уже нарыв, то он просто берет и начинает доставать занозу, которая является источником боли!
Укусила змея, нажми на это место, скрепи зубы и сделай надрез, а после прижги!
Семак не может этого делать, БОЯЗНЬ.
Уже все устали писать, говорить и кричать о действиях руководства, тренерского штаба и скопища игрочишек!
НАДОЕЛО, ИБО ОНИ НЕ СЛЫШАТ И НЕ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ!
А ЗЕНИТ МЕДЛЕННО, НО ГЛАВНОЕ ОЧЕНЬ УВЕРЕННО НАЧИНАЕТ ПОГРУЖЕНИЕ ПОД ВОДУ!
НА ЗДОРОВЬЕ!
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ И ТРУД МНОГИХ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ВСЕГО ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!
ПОЭТОМУ, СМОТРИМ СЕГОДНЯ ФУТБОЛ В ИСПОЛНЕНИИ ЛАЦИО, ПЬЕМ ПИВО (КОМУ МОЖНО), А ПОСЛЕ ПРИДАЕМСЯ ВОСПОМИНАНИЯМ О ЗЕНИТЕ ВРЕМЕН ........., кому какое нравится!!!!!
An Jo
An Jo
24 ноября в 14:39
надежд никаких.
d_fincher
d_fincher
24 ноября в 13:33, ред.
Какая наглая ложь! Зенит, как утверждает матч тв и эксперты, это доминатор нашего футбола. Дзюба, как утверждает матч тв, является одним из лучших игроков в нашей истории. Семак - тренер новой формации, мастер и новатор.

Лацио крупно не повезло с таким соперником. Я понимаю, если бы речь шла о клубе, который купил себе чемпионство, а сам ничего не может. Но речь-то о Зените. Так что римляне обречены.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ JackNorz (раскрыть)
24 ноября в 13:09
Дзюба на своих заготовках вот!!!!!!
Bom Bom
Bom Bom
24 ноября в 13:07
Зенит свою норму набора очков выполнил, можно через ЛЧ наигрывать сочетания и ставить победную игру для чемпионата)
yasukuni
yasukuni
24 ноября в 13:06
обидная ничья с «Лацио»

А, может, обидная ничья ДЛЯ "Лацио"?
JackNorz
JackNorz
24 ноября в 12:55
Посмотрим, может Семак сделал заготовку для Лацио?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
24 ноября в 11:21
В таблице коэффициентов мы так слабо выглядим. Одни провалы!
Hypnoz
Hypnoz
24 ноября в 11:10
Будет автобус от Семака !
Он с Дзюбой, как чемоданы без ручки, и нести тяжело и бросить жалко ( обоим выписаны жирные зарплаты) !
dimagas2
dimagas2
24 ноября в 11:08
Это фото символ зенита,на расслабоне)))
nubom
nubom
24 ноября в 10:59
И все-таки следует пожелать российскому клубу достойной игры. Все может быть...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 ноября в 10:49
До игры шансы всегда есть......
shlomo
shlomo
24 ноября в 10:38
Спасибо за статью....Зенит без шансов на успех....и хоть на стороне Зенита опыт выступлений в Лиге Чемпионов (однако, этот опыт не помог команде в прошлой игре с Лацио в Питере, как и не помогли почти 20 тысяч болельщиков на трибунах)......Лацио, честно говоря, в разы сильнее смотрелся в Санкт-Петербурге, превзойдя соперника во всех компонентах игры....теперь же дружине Семака предстоит проявить себя в гостях....как известно, российские команды на выездах в ЛЧ никогда особенно не блистали (за редким исключением).....на мой взгляд, римляне выше классом (собственно, команда борется за ТОП-4 в Серии А, Зенит же в РПЛ сегодня даже не лидирует)....Зенит подходит к матчу с Лацио не в лучших кондициях, да и не в боевом настрое.....итальянцы же сделают всё возможное, чтобы не потерять очки .
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