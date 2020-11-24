Семака загнали в угол: у «Лацио» вернулись лидеры, «Зенит» 5 лет не побеждает в ЛЧ в гостях

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24 ноября 2020, 10:22

«Соккер.ру» понимает, что для успеха в Риме нужно чудо и неожиданные ошибки «орлов».

Важно знать о римлянах

- на этот раз даже строгие лаборанты, нанятые УЕФА , не оспаривают право Иммобиле сыграть в Лиге чемпионов. Чиро, как и Луис Альберто, пропустил матч в Санкт-Петербурге, но теперь два ключевых игрока Индзаги могут выйти на поле. Существенное приобретение для «Лацио» и заметная опасность для защиты «Зенита», ведь речь о ключевых созидателе и завершителе атак римлян;

- на фоне пандемии и травм «орлам» не удалось резко стартовать в Серии А. Результаты предсказуемые, появились осечки. Но учтите, что после возвращения из России не проиграли «Ювентусу», а затем победили на выезде «Кротоне». Тренер заставил команду собраться, последний раз римляне уступали еще в середине октября в Генуе. После этого 7 матчей – 4 победы, 3 мировые;

- Семак встретит агрессивного соперника. «Зенит» в Лиге чемпионов тоже старается вступать в отборы и перехватывать мячи чаще, чем в РПЛ , но «Лацио» идет наравне. А поскольку у соперника победа над Дортмундом дома, а еще ничьи в Брюгге и Санкт-Петербурге, то «орлам» остается удачно провести два поединка в Риме с изначальными аутсайдерами группы – путевка в плей-офф от них никуда не денется;

- как корабль назови – так и поплывет. «Орлы» атакуют как птицы с неба. У них есть контратаки, могут похвастаться грамотными перестроениями и выходом на решающий удар через Альберто. Испанец невероятно важен для схем Индзаги, без него в Санкт-Петербурге было сложно. И хотя в матче с «Кротоне» хавбек приходил в себя, уже создал три момента. Добавьте гол и ассист от Иммобиле – поймете, что соперник «Зенита» не сбавляет. Наоборот, состав ближе к оптимальному, чем раньше;

- «Лацио» играет «3-5-2», под «Зенит» ничего менять не станут. Одновременно появление Лейвы улучшает игру в опорной зоне, выход Лаццари справа – задачка для Жиркова, который заметно устал после невероятного марафона последнего месяца. А возвращение Альберто и Иммобиле нагоняет тоску на защиту «Зенита». Кадровых проблем, пускай Милинковича-Савича и Стракошу вряд ли пустят на поле врачи, у «Лацио» намного меньше. Причем учтите, что результаты тестов приходят поздно. Тот же Луис Фелипе сначала получил запрет, а позже — разрешение играть.

Ориентировочный состав (3-5-2): Рейна – Патрик, Ачерби, Худт (Фелипе) – Лаццари, Пароло, Лейва, Луис Альберто, Фарес – Корреа (Кайседо), Иммобиле.

Важно знать о петербуржцах

- после неудач против «Рубина» и «Боруссии» Д сыграли четыре матча. Дважды были ничьи – против «Лацио» и «Ахмата», дважды выигрывали – с «Химками» и еще одним клубом из ЛЧ , «Краснодаром». Серия не из тех, которой хвастаются, но как минимум упрямство выделяет команду Семака. Невзирая на усталость и кадровые потери, не сдаются;

- петербуржцы стабильно пропускают. В 9 последних играх лишь раз взяли «сухарь». Получается, выходить на поле «Олимпико» стоит с мыслью, что «Лацио» уже ведет. Сразу надо перекрывать все подходы к воротам Кержакова, пытаться виртуально «отыграться» — забить минимум дважды, ведь один гол Альберто и Иммобиле, скорее всего, придумают;



- лишь 1 из 10 последних голов в пользу «Зенита» забил номинальный нападающий – Дзюба. Ерохин и Кузяев стараются, но это хавбеки в атаке. С другой стороны, в 11 из последних 12 поединков команда Семака отличается. Разок забил в свои ворота игрок «Брюгге», но это тоже считается. Не огорчили лишь Дортмунд, но в Риме надо настроиться так же, но не совершать ошибок у своих ворот;

- у Семака есть выбор из-за его отсутствия. Например, поставить «3-5-2». Для этого есть универсальный Сантос, что может играть левого центрального, а заодно страховать фланг Жиркова в защите. Но для эксперимента нужна тренерская уверенность Семака в подопечных. Сутормин и Жирков могут закрыть фланги, а пару форвардов выберут из четверки с Дзюбой, Азмуном, Ерохиным и Дриусси;

- возвращение в строй Дриусси и Малкома может означать, что Семак может ставить на «4-4-2». Причем отсутствие Вендела и Оздоева наталкивает как раз на пару Сантоса и Барриоса в центре. Тогда Ерохин и Кузяев перейдут в разряд джокеров. Или же Далер сыграет левее, а правее появится Малком. Пора бы бразильцу проявить себя в ЛЧ , трансферы за 40 млн евро делают не ради гола «Тамбову» в день разгрома соперника.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Кержаков – Сутормин (Сантос), Ловрен, Ракицкий, Сантос (Жирков) – Ерохин (Малком), Барриос, Кузяев (Сантос), Малком (Дриусси) – Азмун, Дзюба.

Важно знать о противостоянии

- без победы «Зениту» не светит второе место, более того – выход в плей-офф Лиги Европы будет под вопросом, если соперники начнут отбирать друг у друга очки в оставшихся поединках. Стартовали плохо – две неудачи и обидная ничья с «Лацио». Но «орлы» не сыграли основой, первый матч можно выбросить из памяти. Сегодня все будет иначе;



- «Лацио» не является чисто домашней командой, спокойно набирают очки на выезде. А вот «Зенит», особенно в ЛЧ , обзавелся выездной фобией. Последняя выездная победа в ЛЧ случилась у «Зенита» более 5 лет назад, когда обыграли «Лион» 2:0. Во Франции дубль сделал Дзюба – сегодня от него такой подвиг не помешал бы;

- итальянские клубы нанесли петербуржцам 5 поражений в 11 матчах, было 3 мировые и трижды выигрывали. Переигрывали «Милан», «Торино» и «Удинезе», причем «россонери» именно в гостях. Вот только есть разница – играли тогда в последнем туре ЛЧ , соперник уже решил задачи и не был мотивирован. А сегодня «Лацио» нужны три очка для улучшения положения в группе;

- можно жаловаться на календарь. Можно обсуждать не самую качественную игру «Зенита». Можно вспомнить матч в Белграде, где на поле хватало футболистов Семака, а результат видели. Также нужно помнить о прекрасных Иммобиле и Альберто, что пока против чемпионов России не играли. Но какое это все имеет значение, если петербуржцев собирали как раз ради Лиги чемпионов?

Чемпионства в России важны, чтобы попасть сразу в группу, но какой смысл тратить на клуб столько денег, если не получить плей-офф в ключевом турнире? Семак и футболисты все понимают, финиш на четвертом месте никто не примет и не поймет. В идеале надо ставить на победу, играя самый осторожный и эффективный матч осени. А для начала надо не проиграть «Лацио» благодаря собственным ошибкам.

Соперник сложный, поскольку подстраивается под оппонентов и агрессивен в контратаках – «Зенит» таких боится. Особенно на выезде в еврокубках (в гостях собрали десяток свежих поражений с ужасной разницей мячей), но отступать некуда. В Риме устроит только победа.