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«Лацио» — «Брюгге»: прогноз и ставки БК Pinnacle

07 декабря 2020, 16:21

8 декабря в Лиге Чемпионов сыграют «Лацио» и «Брюгге». Прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу, вы найдете в данном анонсе.

«Лацио»

«Лацио» набрал девять очков в пяти матчах Лиги Чемпионов. С этим показателем римская команда занимает второе место в группе F. Для гарантии прохода в раунд плей-офф подопечным Симоне Индзаги достаточно не проиграть в предстоящей встрече.

В прошлом туре «орлы» сыграли вничью с лидером «Боруссией» в Дортмунде, после чего, одержали победу над «Специей» в чемпионате Италии (2:1).

«Брюгге»

У бельгийской команды семь баллов и третья позиция в квартете. Чтобы пройти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, «Брюгге» нужно побеждать в грядущем противостоянии. В прошлом туре соревнований команда легко обыграла дома «Зенит» (3:0), а перед этим два раза кряду уступила «Боруссии» (0:3 и 0:3).

В чемпионате Бельгии «Брюгге» отметился минимальной победой над «Синт-Трейденом» в домашней встрече (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» — 1.704
  • Ничья – 4.020
  • Победит «Брюгге» — 4.980

Статистика

  • В 5 из 6 последних матчах «Брюгге» в ЛЧ сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Лацио» не проигрывал в пяти последних поединках Лиги Чемпионов
  • Ставка на ТБ(2,5) выиграла в четырех из пяти прошлых поединках с участием «Лацио»
  • В первом матче команды сыграли вничью 1:1 в Бельгии

Прогноз

«Лацио» и «Брюгге» предпочитают играть с акцентом на атаку. Надежной защитой не может похвастаться ни одна из команд, а учитывая мотивацию гостей побеждать, стоит ожидать результативной встречи.

Предлагаем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.791 по линии букмекерской конторы Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
07 декабря в 17:32
Думаю, что Лацио своего не упустит
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