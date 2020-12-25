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Нападающий «Айнтрахта» Дост перешёл в «Брюгге»

сегодня, 09:30

Нападающий Бас Дост перешёл из «Айнтрахта» в «Брюгге». Об этом сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.

«Брюгге» достиг принципиальной договорённости о трансфере голландца в январе.

Нападающий «Айнтрахта» Дост перешёл в «Брюгге»

Напомним, что Дост выступал за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В общей сложности голландец провёл за клуб из Франкфурта 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:19
В Спортинге пачками клал, да и в Брюгге думаю тоже будет!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:44
Главное чтоб не "залег на дно" в Брюгге
Ну а если серьезно, то все у него должно получиться в Бельгии
он и в Нидерландах много забивал, и в Вольфсбурге, и в Спотринге...в Айнтрахте немного не задалось...бывает....удачи в Брюгге
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:32
Удачи ему в Брюге!
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