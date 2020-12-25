Нападающий «Айнтрахта» Дост перешёл в «Брюгге»

Нападающий Бас Дост перешёл из «Айнтрахта» в «Брюгге». Об этом сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.
«Брюгге» достиг принципиальной договорённости о трансфере голландца в январе.
Напомним, что Дост выступал за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В общей сложности голландец провёл за клуб из Франкфурта 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ну а если серьезно, то все у него должно получиться в Бельгии
он и в Нидерландах много забивал, и в Вольфсбурге, и в Спотринге...в Айнтрахте немного не задалось...бывает....удачи в Брюгге
Ну а если серьезно, то все у него должно получиться в Бельгии
он и в Нидерландах много забивал, и в Вольфсбурге, и в Спотринге...в Айнтрахте немного не задалось...бывает....удачи в Брюгге