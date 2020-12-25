Нападающий «Айнтрахта» Дост перешёл в «Брюгге»

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сегодня, 09:30

Нападающий перешёл из «Айнтрахта» в «Брюгге». Об этом сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.

«Брюгге» достиг принципиальной договорённости о трансфере голландца в январе.

Напомним, что Дост выступал за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В общей сложности голландец провёл за клуб из Франкфурта 43 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.