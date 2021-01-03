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Почеттино – в ПСЖ. Вдумчивый выбор

03 января 2021, 10:03
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ПСЖ объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером. «Соккер.ру» — об ожидаемом и интригующем сотрудничестве.

Долгий поиск

Когда Почеттино 13 месяцев назад указали на дверь в «Тоттенхэме», казалось, что он найдет работу очень быстро. Ведь еще во время его работы в «шпорах» им интересовались другие топ-клубы, но вырвать аргентинца из лап Даниэля Леви было очень сложно. А тут Леви сам разжал пальцы и отпустил Почеттино восвояси. Но спешить связывать себя узами новых отношений тренер не стал. Было очевидно, что ему нужен только топ-клуб – он как раз вышел на такой уровень.

Однако просто так в топ-клубах тренера не меняют. Во время своего вынужденного отпуска Почеттино контактировал с боссами разных команд, например, «Бенфики» и «Монако», были контакты с «Реалом» и «Барселоной», но без конкретных предложений. И вот наступило подходящее время, чтобы приступить к делу.

ПСЖ оказался выбором Почеттино, что довольно логично. Парижане были недовольны Томасом Тухелем, они амбициозны, у них огромные ресурсы, а у Маурисио – большие перспективы, к тому же он провел два с половиной сезона в ПСЖ в качестве игрока. Все складывается. Но будет ли Почеттино в Париже легко?

Проблема Тухеля

Тухель бы так не сказал. Сам Томас относится к тому типу тренеров, для которых футбол важен в первую очередь как коллективная игра, где команда важнее отдельной персоны. Но в ПСЖ важность звезды имеет первостепенное значение, поскольку такие игроки, как Неймар или Мбаппе, имеют выходы напрямую к руководству.

Поэтому неудивительно, что Тухель чувствовал, как постепенно его авторитет подрывается. И это сказывается на эффективности игры. Да, ПСЖ с ним добился невероятного – дошел до финала прошлой Лиги чемпионов. Но на зимний перерыв в Лиге 1 парижане ушли лишь третьими. Пусть они и отстают от лидера на одно очко, пусть их шансы снова стать чемпионами крайне и крайне велики, это их худшая позиция на данном отрезке чемпионата с сезона-2013/14. И это – формальный повод, чтобы расстаться с тренером.

Тухель проиграл четыре из 17 матчей, тогда как в прошлом сезоне после 27 туров, на которых Лига 1 закрылась досрочно, ПСЖ всего проиграл три раза. И это при том, что тогда в фокусе команды была только Лига чемпионов – все в Париже шли к одной цели. Можно вспомнить, как команда объединилась в период противостояния с дортмундской «Боруссией», которой сначала ПСЖ проиграл, но потом одержал победу с необходимым счетом.

Сама цель – победа в Лиге чемпионов – сплачивала команду и нивелировала те вероятные проблемы, которые могли возникнуть из-за недостаточного совпадения подхода Тухеля с требованиями такой команды, как ПСЖ. Но в нынешнем сезоне снова собрать настрой в кулак не получилось, а отвлечение и рассредоточение концентрации выявили иные проблемы, как во взаимоотношениях между Тухелем и лидерами команды, так и между тренером и спортивным директором Леонардо.

Подготовка почвы

А Почеттино тем временем выжидал, наверняка понимая, что рано или поздно хорошая возможность для него подвернется. Причем в этом своеобразном отпуске Почеттино не терял времени даром, участвуя в различных конференциях, общаясь с другими тренерами, игроками, руководителями клубов. Он не выпадал из сообщества, несмотря на такой изоляционный период.

Каких-то агентов или суровых адвокатов за Почеттино нет, поэтому доступ к нему всегда открыт, и это тоже добавляло привлекательности имиджу Маурисио, в том числе в СМИ. В то же время Почеттино отклонял любые рекламные предложения. Потому что хотел быть как можно менее ангажированным при переходе в любой новый клуб, ведь у любого топ-клуба есть свои традиционные спонсоры, рекламные партнеры – он хотел быть свободен даже от таких минимально возможных конфликтов интересов. Ему не хотелось тратить энергию и время на то, что не связано непосредственно с футболом.

Перспективы работы

Переговоры с ПСЖ у Почеттино активизировались пару недель назад. В Париже у него будут как бонусы, так и проблемы. К бонусам можно отнести знание языка. Он играл в ПСЖ, поэтому французский знает, пусть и не идеально. Его французский все равно лучше, чем был английский, когда он перешел в «Саутгемптон» в 2013 году.

Но Почеттино в прошлом сам создавал команды и в процессе строительства повышал их уровень. Он работал с игроками, которые стремились расти, и подпитывал их рост, сплачивая в коллектив. Почеттино заработал репутацию, когда его команды играли в энергичный привлекательный футбол, завоевывая уважение со стороны наблюдателей.

Во многом это происходило в условиях ограниченности ресурсов, когда Маурисио сам отыскивал алмазы и огранял их. Теперь ему придется работать с очень разными типажами игроков, которые уже состоявшиеся звезды. Он столкнется с игроками, которые предпочитают решать свои «хотелки» и вопросы напрямую с президентом, которые могут игнорировать в угоду своему видению то, что им говорит тренер, которые воспринимают информацию и ведут себя далеко не так, как это делают футболисты «Саутгемптона» или «Тоттенхэма».

Но наверняка Почеттино прекрасно понимает, с чем ему предстоит столкнуться. А руководство ПСЖ должно представлять, какого тренера нанимает. Что это не очередной специалист, которому просто нужен набор звездных исполнителей и куча денег. Почеттино нужно доверие и возможность строить. Для ПСЖ это важно, если клуб хочет не продолжать заваливать рынок деньгами, а закрепиться на определенном топовом уровне в Европе и держаться на нем в любом состоянии.

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Все комментарии
Samuilovich
Samuilovich
04 января в 09:32
Получается вполне себе интересный для Парижа коктейль. Если импульсивное руководство клуба его не расплескает ,в очередной битве Барселона будет повержена.
Bom Bom
Bom Bom
03 января в 16:00
Теперь интересно, с каким клубом Тухель подпишет контракт. Тренер очень толковый
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 января в 13:07
Я не уверен в Почеттино . Поставил бы на то, что он провалится.
MaxRnD
MaxRnD
03 января в 10:10
Надо было в ПСЖ не кровати переставлять
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