«Рома» — «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1610192626

09 января 2021, 14:43

«Рома» и «Интер» 10 января сыграют в 17-м туре чемпионата Италии. В нашем анонсе прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Рома»

У «Ромы» уже три победы подряд в чемпионате Италии. Команда из Рима поочередно обыграла «Кальяри» (3:2), «Сампдорию» (1:0) и «Кротоне» (3:2). Этот успех позволил «волкам» подняться на второе место в турнирной таблице Серии A.

«Рома» — одна из самых результативных команд лиги, забившая за 35 туров 41 гол. При этом, пропускают «волки» тоже не мало – 24 мяч.

«Интер»

Победная серия «Интера», которая длилась восемь туров, прервалась 6 января. Миланский клуб уступил в гостях «Сампдории» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне.

Так подопечные Антонио Конте упустили возможность скинуть с первого места «Милан», который остался в лидерах. У «Интера» лучшая атака чемпионата – 41 гол, при 21 пропущенном мяче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» — 3.050

Ничья – 3.610

Победит «Интер» — 2.400

Статистика

Пять прошлых очных встреч команд завершились вничью

В трех из пяти предыдущих матчах «Ромы» в Риме забивалось минимум три гола

В четырех последних матчах «Интера» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В четырех предыдущих очных встречах команд в Риме сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Рома» и «Интер» — две самых атакующих команды чемпионата Италии. Вероятней всего, в этом матче команды сыграют с акцентом на атаку. Предлагаем взять ставку на тотал больше 3 голов с коэффициентом 1.85 в букмекерской конторе Pinnacle.