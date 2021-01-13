Фанат Месси перешел в МЮ. Вундеркинд из «Аталанты» намерен покорить АПЛ

1610553611

13 января 2021, 19:00

В Манчестере не сомневаются – выиграли джек-пот.

Поклонник Лионеля и «новый Криштиану»

Сразу видно, что Амад Диалло Траоре смотрит нарезки действий Месси. Да и сам об этом говорил, ведь аргентинец – его кумир. Скауты же подметили, что новичок «Манчестер Юнайтед» из второй команды «Аталанты» — за основу играл мало, похож на аргентинца благодаря низкому центру тяжести. Но за юношеский состав побегал знатно:

Амад не крепыш, просто невысокий – 169 сантиметров, а его стиль позволяет вернуться в прошлое. Не столько в Аргентину 80-х, все-таки великие футболисты из этой страны играли иначе, а в Бразилию 60-х. В действиях Диалло есть отсылки к Гарринче.

Всегда круто, когда цикличность футбольной истории выбрасывает наверх ребят, чей подход отличается от популярного в конкретную эпоху. Например, у Диалло есть одна запоминающаяся фишка. Обыгрывая соперников, он делает вид, что сейчас коснется мяча, не делает этого. И круглый, словно по взмаху волшебной палочки, проходит дальше.

Скорость, техника, правильная игра левой по правому флангу – Диалло логично сравнивать с юным Месси, когда Лионель тащил мяч флангом и упрямо ставил на слалом. В МЮ уверены, что заполучили новичка, сопоставимого по таланту с Роналду. Громкое заявление, но его поддержал Рио Фердинанд:

Если вы посмотрите нарезки с ним и поговорите с людьми из клуба, которые принимали участие в трансфере, то увидите, что потенциально этот парень может стать игроком мирового класса. Я не хочу оказывать на него давление, сравнивая с Роналду. Но когда мы покупали Роналду, никто о нём не слышал за пределами Португалии.

В Италии решили не рисковать, а заработать

В Бергамо сомневались, что Диалло всенепременно заиграет на взрослом уровне именно в составе «Аталанты». Грамотный скептицизм, ведь комплименты Папу Гомеса не значат, что Амад будет пахать со всех сил годами, выдержит нагрузки АПЛ или что ему повезет пройти карьеру почти без травм, как Месси или Роналду.

Факторов риска привычно слишком много. Поэтому «Аталанта» правильно сделала, что устроила аукцион без задержек. Быстро отпугнули «Ювентус» и «Манчестер Сити» большим ценником, но убедили представителей МЮ , что ивуариец, сыгравший 35 минут в этом сезоне в основе первой команды, стоит 25 млн евро плюс 15 млн бонусами.

Забавно, что в современном мире футболист может подходить по стилю МЮ , но не вписываться в сложный футбол «Аталанты». Диалло – правый вингер или инсайд, ему попросту не было места в моделях Гасперини. Да и в прессинге 18-летний щуплый мальчик не помощник в схеме с тремя в центре.

Но «Манчестер Юнайтед» не допустил ошибку, ведь играют иначе. На новичка рассчитывают, ведь выдали номер для первого состава – 19-й. Диалло не мог попасть в Англию в сентябре, поскольку пришлось доказывать право на рабочую визу, но теперь у Амада номер, под которым играли Батт, Йорк, Ван Дер Сар, Пике и Рэшфорд.

Зимние новички бывают полезными для МЮ

У «Манчестер Юнайтед» получается. Но правильно бурчат бывшие футболисты из Англии – без Бруну Фернандеша и Рэшфорда текущий лидер АПЛ мог оказаться на 5-6-й позиции. Но радуются, что одержали еще одну победу и впервые с января 2013-го года после 17 сыгранных матчей вышли на первое место.

Это локальное достижение Сульшера, которого едва не уволили. Но трофеи по весне считают, так что самые сложные испытания «Манчестер Юнайтед» ждут впереди. Зато, как показал опыт Фати в «Барселоне», если у команды есть проблемы в атаке, то даже очень юный футболист способен себя показать.

Амад Диалло благодаря скорости и технике может выдать яркий отрезок. И важно, чтобы не остановился. Вспомните, как хвалили испанца Адама Траоре, а где он сейчас? У вингера «Вулверхэмптона» ни одного гола или ассиста в АПЛ в новом сезоне, хотя провел на поле больше 1 000 минут.

Зато рывок Бруну Фернандеша в МЮ показывает, что именно в команде есть место для героев. Диалло, поскольку его подход универсален – тащит мяч вперед, может выручить «дьяволов» в нескольких важных матчах. Не стоит забывать, что два года назад именно Амад стал первым игроком 2002-го года рождения, что отличился в Серии А.

Пускай это был гол в погроме 7:1, но вы знаете Гасперини. Этот тренер может держать на лавке даже очень сильного зрелого футболиста. Амад Диалло оставляет прекрасное впечатление, и хотя у него пока больше налажены промежуточные ходы в атаке – дриблинг и проходы на скорости, чем решающие – пасы и удары.

Сульшер может наиграть юного Диалло весной

В основу «Ювентуса» или «Манчестер Сити» влиться сложнее. А в команде Сульшера, невзирая на наличие Рэшфорда, Марсьяля, Гринвуда и Джеймса, есть потребность в атакующих сюрпризах. И Кавани нужны качественные передачи от парня, что понимает итальянский, как и сам Эдинсон.

Диалло взяли на перспективу, иначе с 18-летними бывает редко. Но что-то необычное в нем есть. Не такое атомное, как в Мбаппе в том же возрасте – по Килиану сразу было видно, что растет феноменально мощный футболист. Впрочем, МЮ и не ставит на мгновенное появление нового Роналду в основе.

Им хватит от Диалло парочки удачных выходов на замену этой весной. Зато аппетит пришел во время еды. Недавно прикидывали, кто заменит Сульшера, но турбулентность в современном футболе такая, что сейчас Оле-Гуннар вышел на первое место. Амад Диалло выбрал команду с серьезной конкуренцией, но ему не привыкать.

В «Аталанте» была похожая история. Но тут как с Холандом – важно верить. Боссы МЮ не видели в нем спасение и отдали Дортмунду. Теперь в Манчестере верят в Диалло, а в Бергамо посчитали, что лучше взять деньги, чем рисковать. Через пару лет узнаем, кто оказался прав, но игрока этого стоит запомнить.

Амад Диалло вошел в свежий список 50 молодых талантов, за которыми предложили следить эксперты УЕФА . Там сразу три разрушителя из РПЛ – Дивеев, Евгеньев и Магкеев, что приятно, но понятно, что главные звезды из топ-5 и чаще из атаки.

На дворе 2021-й год, поэтому набирают в цене ребята, которым пока лишь 18. Камавинга заинтересовал «Реал», у Диалло тоже случился дебют в турнире. Фабио Силва забил за «Вулверхэмптон» в АПЛ . Фати вернется из лазарета. Рейна – основной игрок «Боруссии» Д. Педри из «Барселоны» и Юнус Муса из «Валенсии» 2002-го года рождения.