Сульшер обживается на троне, но из-за спины разгоняется старый «друг». Окунаемся в чемпионскую гонку АПЛ

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сегодня, 11:35

Нынешний сезон в европейских чемпионатах отличается повышенной интригой в чемпионской борьбе. «Соккер.ру» — о том, каким расклад в чемпионате Англии видится на Туманном Альбионе.

В Англии очень популярна тема чемпионской интриги, которая в нынешнем сезоне особенно остра. В частности, в интервью ВВС легендарный бомбардир Алан Ширер выразил свое мнение о том, как смотрятся сейчас главные претенденты на титул и кого вообще можно ими считать. Мы проанализировали обстановку вместе с ним.

«Ливерпуль» потерял азарт

В прошлом сезоне «Ливерпуль» всецело доминировал, но в нынешней кампании команда Юргена Клоппа выглядит совершенно иначе. По ряду причин. Конечно, в первую очередь в глаза бросается череда травм в защите, из-за чего пару центральных в обороне занимают номинальные хавбеки Фабиньо и Хендерсон. При всей их универсальности и старательности это – запасной вариант, а он не может быть лучше основного.

Но важно, что «Ливерпуль» утратил и искру в атаке. Первый тайм игры с «Манчестер Юнайтед», по мнению Алана Ширера, как раз олицетворяет нынешние проблемы команды Клоппа в атаке. «Ливерпуль» занимал неплохие позиции у штрафной «Юнайтед», хорошо расставлялся, но принятие решений на финальной стадии было не лучшим.

Линия атаки «Ливерпуля» в последние годы была блестяще эффективной, но на «Энфилде» в игре с МЮ «красные» оказались беззубыми. На последней трети поля команда была слишком медленной, что значительно снизило ее остроту. Беспроигрышная домашняя серия «красных» продолжилась, но во многом благодаря Алиссону, который дважды спас после ударов Фернандеша и Погба.

Клоппа наверняка беспокоит эта ситуация, но из положительного можно отметить, что «Ливерпуль» всего в трех очках от вершины. И вовсе не кажется, что команда закрепится на спаде формы. Она еще сможет прибавить и вернуться к пику. Серия «Ливерпуля» из четырех матчей без побед могла перечеркнуть все шансы, но в этом и прелесть нынешнего сезона – все команды проходят через подобные серии.

Сульшер нашел дзен

Тот же МЮ , когда 1 ноября проиграл дома «Арсеналу», занимал 15-е место с семью очками в шести матчах. Два месяца спустя МЮ занимает верхнюю строчку в таблице с отрывом, а Оле-Гуннар Сульшер рассуждает о ничьей на «Энфилде» как об упущенной возможности. Это показывает, насколько МЮ продвинулся в качестве и эффективности игры, раз может сказать о разочаровании таким результатом.

Большую роль в возрождении МЮ сыграл Фернандеш, но не стоит считать, что все зациклено на его форме. Он во многом является точкой выхода командных усилий «Юнайтед», поэтому кажется, что именно от его действий зависит весь коллектив. МЮ показал на «Энфилде» организованность и сплоченность, потерпел спокойно там, где нужно, потрудился и мог добывать победу за счет качества исполнителей.

Но вот Ширера больше всего поразила игра МЮ в обороне. То, за что совсем недавно команду нещадно критиковали, а над тем же Магуайром насмехались. Конкретно в игре на «Энфилде» отметили же игру Шоу, который не позволил разбежаться Салаху. После перерыва МЮ передвинул игру вперед, обострил ее и шел к победе.

«Лестер» и «Тоттенхэм» подобрали ключи

«Юнайтед» лидирует, но в непосредственной близости есть помимо «Ливерпуля» опасные соседи. В том числе «Лестер», который опять удивляет. В конце прошлого сезона команде Роджерса не хватило темпа, и она выпала из первой четверки. Но выводы сделаны, на этот раз «лисы» могут растянуть форму, сохранить ее. Появилась глубина в составе и игре. Перед рождественской серией игр «Лестер» страдал от травм, но перенес отрезок благополучно, показав хорошую способность искать варианты в составе. Это обнадеживает сторонников «лис» перед финальным отрезком сезона.

Качество «Тоттенхэма» тоже не вызывает вопросов. На протяжении всего сезона «шпор» тащат вперед Сон и Кейн. Впрочем, получение статуса лучшего игрока Ндомбеле в матче с «Шеффилд Юнайтед» показало, что не только кореец и англичанин определяют игру «шпор». Было бы наивно полагать, что все зациклено на них так же, как у «Лестера» на Варди и Мэдисоне, к примеру. Проблемы «Тоттенхэма» заключались в другом.

В последние недели «шпоры» теряли очки в «выигрышных» матчах. При комфортном счете команда Моуриньо позволяет себе проводить небольшие отрезки небрежной игры, за что есть риск поплатиться. Так было и в том самом матче с «Шеффилд Юнайтед». Следующей целью «шпор» будет обретение стабильности и проведение серии удачных матчей, когда это станет нормой. Перед Рождеством такая серия была – 12 матчей чемпионата без поражений.

«Манчестер Сити» получил импульс

Но есть и более опасный конкурент, который разгоняется из-за спины. В чемпионской гонке, в каждой конкретной ее точке, важен импульс, который имеет команда. И сейчас у «Манчестер Сити» этот импульс – максимальный. Пять побед подряд в чемпионате Англии и восемь – во всех турнирах. «Горожане» последними в минувшем игровом уик-энде выходили на поле из первой пятерки, но ожидание оправдалось: «Сити» провел еще один отличный матч с «Кристал Пэлас», не дав даже усомниться в своей форме.