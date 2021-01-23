«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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23 января 2021, 14:34

Компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» — «Сассуоло», который состоится 24 января 2021 года.

«Лацио»

«Лацио» одержал победы в трех прошлых турах чемпионата Италии. Римской команде удалось обыграть таких соперников – «Фиорентина» (2:1), «Парма» (2:0) и «Рома» (3:0). Также «орлы» успешно выступили в кубковом турнире, где они победили вновь «Парму» (2:1).

В турнирной таблице Серии A подопечные Симоне Индзаги занимают седьмое место. Отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет четыре очка.

«Сассуоло»

«Сассуоло» очень уверено начал сезон, но постепенно сбавил обороты. В пяти прошлых турах команда набрала семь баллов, одержав победы над «Сампдорией» (3:2) и «Дженоа» (2:1), а также сыграв ничью с «Пармой» в прошлом туре (1:1).

Безуспешными для «Сассуоло» оказались встречи с «Ювентусом» (1:3) и «Аталантой» (1:5). В рейтинге Серии A «зелено-черные» занимает восьмое место.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.709

Ничья – 4.070

Победит «Сассуоло» — 5.180

Статистика

В четырех прошлых очных встречах соперники обменивались забитыми голами

«Лацио» забивал и пропускал голы в трех из пяти предыдущих поединках

Ставка на ОБЗ сыграла в четырех из пяти предыдущих матчах «Сассуоло»

Прогноз

За ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предложила коэффициент 1.67. «Лацио» и «Сассуоло» — это две атакующих команды, которые надежностью в защите не отличаются.