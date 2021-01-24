МЮ впервые при Сульшере обыграл «Ливерпуль». «Красные» углубляются в кризисе

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24 января 2021, 23:38

«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. «Соккер.ру» — о триллере, который устроили заклятые соперники на «Олд Траффорд».

Печальная серия «Ливерпуля» продолжается. Хотя в этом матче «красные» выглядели лучше, чем во всех предыдущих, когда им не удавалось добывать победу. Лучше, чем с тем же «Манчестер Юнайтед» неделю назад, когда игра не раскрылась и завершилась нулевой ничьей. С тех пор «красные» проиграли «Бернли» (0:1), а теперь вот игра четвертого раунда Кубка Англии с МЮ .

И завершилось все грустно для мерсисайдцев. Они проиграли. Но зрители должны были остаться довольными тем зрелищем, которое команды подарили. Потому что это не только голы, но и интрига, и множество интересных атак, моментов, переход инициативы из рук в руки. «Ливерпуль» открыл счет быстро – отличился Салах после передачи Фирмино. Сама комбинация и ритм «красных» вселили надежду в их болельщиков, которые переживали очень, что их команда забивала только в одном из пяти последних матчей.

Довольно скоро МЮ восстановил равновесие – Гринвуд завершил быструю контратаку команды, которая избрала такой же подход, что и в предыдущем матче с «Ливерпулем». Тогда «Юнайтед» тоже меньше работал с мячом, но выжимал из контратак остроту. Первый тайм так и завершился вничью, пройдя на одном дыхании.

А уже в самом начале второго тайма МЮ вышел вперед. Как и в первом случае в нем поучаствовали Погба, Рэшфорд и Гринвуд. На этот раз Маркус был завершающим. Интересно, что «Ливерпуль» очень быстро восстановил равновесие именно в контратаке, хотя в целом по матчу больше возился с мячом, а МЮ предпочитал контрпрорывы. В данном же случае снова Салах оказался на острие в ходе быстрого выпада после обреза Кавани.

Эдинсон вполне себе реабилитировался, когда заработал решающий штрафной. С него прямым ударом забил Фернандеш, принеся победу МЮ . Тут интересно еще то, что Бруну вышел на замену незадолго до этого, а перед матчем отрабатывал дополнительно стандарты, оставшись после тренировки. Лидерский статус Фернандеша становится все более явным. И он теперь не просто тащит на себе, а еще и тащит за собой команду.

Сейчас кажется удивительным, что Фернандеш появился в команде лишь год назад. С тех пор он забил 28 голов за МЮ во всех турнирах. Это больше, чем любой другой игрок АПЛ за тот же период. Примечательно, что Бруну при этом очень часто забивает именно важные, решающие голы.

Для «Ливерпуля» это поражение стало вторым подряд. Такого с командой Клоппа не было десять месяцев. В предыдущий раз дважды проигрывали «красные» подряд в марте 2020 года. Тогда было поражение от «Уотфорда» (0:3) в лиге и «Челси» в Кубке (0:2). А для МЮ эта победа над «Ливерпулем» стала первой за последние семь матчей. В последний раз «Юнайтед» обыгрывал «Ливерпуль» в марте 2018 года (2:1). И это первая победа МЮ над «Ливерпулем» при Сульшере. Что более печально для Клоппа, так это его серия. Всего раз в семи последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл. А следующим соперником «красных» будет «Тоттенхэм», так что серия грозит затянуться.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (6) – 14 (6)

Полное равенство по главному показателю остроты – ударам – подчеркивает, насколько напряженным и горячим выдался матч. В первом тайме «Юнайтед» бил чаще – десять против шести. «Ливерпуль» наверстал статистически во втором тайме, но напрямую на результате это не сказалось. При этом у МЮ еще попадание в каркас ворот, которым отметился Кавани в конце встречи. А самым бьющим оказался Салах, на счету которого шесть ударов. Причем эффективность оказалась на уровне – два гола при шести попытках. У МЮ чаще других бил Погба – пять попыток, но без результативных действий.

Владение мячом (точность передач): 41,6% (80%) — 58,4% (86%)

«Ливерпуль» на протяжении всего матча чуть больше владел мячом. Его перевес по контролю мяча увеличивался по ходу встречи, поскольку МЮ вел, а «красным» нужно было отыгрываться, спасать положение. Больший контроль мяча обычно связан и с более высокой точностью передач. Так получилось и на этот раз. Для более контратакующей манеры МЮ свойственен больший риск в пасах, следовательно, и потери. Также манкунианцы чаще брали игру на себя, действуя индивидуально. Это выражается и в преимуществе по обводкам: 12 против пяти. Лидером стал МакТоминэй – четыре обводки, по две у Рэшфорда и Ван-Биссаки.

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Было много хорошего в этом матче, а также несколько ошибок, приведших к голам. Если ты хочешь выиграть на «Олд Траффорд», то должен быть безупречным. Мы такими не были. В случае с первым голом была ошибка в обороне. Подобное не должно происходить, но все же это случается. Мы можем чему-то научиться после этого матча. Стараемся извлекать уроки из каждого матча. Игра была хорошей для уверенности Салаха. Но это была тяжелая игра. Мы показали большое желание, однако этого оказалось мало. Когда ты выигрываешь, можно найти недочеты. Если проигрываешь – тоже. Но я видел, как ребята хотели выиграть, боролись. У нас были проблемы с контратаками. Возникали сложности. Но были и положительные моменты.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):