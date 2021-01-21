У каждого свой «Алькойано». «Реал» вылетел из Кубка Короля от команды из третьего дивизиона

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сегодня, 12:58

И Зидан даже не считает это позором.

За неделю «Реал» лишил себя шансов на два трофея

В прошлый четверг команда Зинедина Зидана уступила «Атлетику» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании и открыла баскам путь в финал, где парни Марселино оказались сильнее «Барселоны». Поражение злейшего врага стало небольшим утешением, но глобально «сливочные» упустили возможность начать год с завоевания трофея, как сделали это в 2020-м. Тогда Зидан довольно нервно отреагировал на вопрос о последствиях вылета «Реала» из Суперкубка Испании:

А чего вы хотите? Чтобы команда снялась с сезона? Да, будет много шума, но мы продолжим делать свою работу.

Теперь шума станет еще больше, ведь поражение от «Атлетика» получилось скорее досадным, «Реал» проиграл из-за двух ошибок игравшего справа в защите Лукаса Васкеса и невезения в атаке, где только Марко Асенсио дважды попал в каркас ворот. Вылет из 1/16 финала Кубка Короля от клуба из Сегунды B – совсем другое дело, ведь здесь не может быть никаких оправданий. Борьба за Кубок Испании завершилась слишком быстро.

Кому проиграл «Мадрид»?

«Алькойано» — команда из города Алькой в автономной области Валенсия, выступает в Сегунде B, третьем испанском дивизионе, где в общей сложности числится 101 команда, которые разбиты на пять зон по две подгруппы в каждой. «Алькойано» в своем турнире занимает четвертую строчку, идет вровень с «Вильярреалом-2» и на 10 очков отстает от «Ибицы». На счету этого клуба есть даже четыре сезона в Примере, но было это очень давно, последний — 1950/51.

Кто был на поле у «Реала»?

Зидан выставил смешанный состав, как и положено на такой стадии Кубка Короля (когда-то же дублеры должны получать игровую практику). Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за «Реал» в официальном матче, на флангах обороны сыграли Марсело и Одриосола, а в центре была экспериментальная связка Эдер-Чуст.

Зато полузащита выглядела солидно: Каземиро, Вальверде и Иско, да и в атаке обошлось без кантерано. Лукас Васкес в последнее время регулярно играет в стартовом составе, Винисиус тоже поблизости от основы, а Мариано Диас — ближайший и единственный дублер Карима Бензема после ухода Луки Йовича. Кстати, Бензема, а также Азар, Кроос и Асенсио появились на поле по ходу матча, но уберечь «Реал» от поражения не смогли.

«Сливочные» владели преимуществом?

Нужно было умудриться проиграть при такой игре. «Реал» владел мячом 73% игрового времени, по воротам «Алькойано» было нанесено 24 удара, 11 из которых пришлись в створ. Для сравнения соперники команды Зидана пробили только 5 раз за два с лишним часа игрового времени, трижды попали в створ и забили два гола. Решающий мяч «Реал» пропустил на 115-й минуте, причем незадолго до этого «Алькойано» остался в меньшинстве.

Пожалуй, более опытный вратарь в эпизоде с победным голом Хуанана прочитал бы эпизод и успел сыграть на перехвате, чего Лунину не удалось. Разницу в противостоянии «Реала» и «Алькойано» сделали как раз вратари: если у Андрея всего один сэйв при двух пропущенных мячах, то его 41-летний коллега (25 января отметит 42-й день рождения) Хосе Хуан совершил 10 спасений. Никто из вратарей, противостоявших «Реалу» в этом сезоне, не выручал чаще.

Зидан прав — не стоит пороть горячку

Велик соблазн после такого поражения внести в черный список половину запачкавшихся в позоре футболистов и в очередной раз объявить Зидана «шарлатаном», «физруком» и «не тренером». Но если вы видели игру, изучили статистику и успели остыть, то скорее согласитесь со словами Зизу после игры. Француз в очередной раз взял ответственность на себя и встал на защиту своих футболистов:

Когда проигрываешь, всегда приходится что-то говорить в свое оправдание. Я беру на себя ответственность за произошедшее, при этом считаю, что в этом матче с «Реалом» произошло все плохое, что только могло произойти. Я очень спокоен, потому что видел, что мои парни хотели победить. Не всегда это получается, однако они приложили все усилия. При счете 1:0 мы могли забить два-три гола и закончить матч, но вратарь «Алькойано» сделал классные сэйвы, и все пошло не так, как нам хотелось бы. Таков футбол. Не считаю это позором, такое случается со всеми командами.

«Алькойано» сменяет «Алькоркон» в роли мадридского пугала

Честно говоря, отношения «Реала» с Кубком Короля в последнее время совсем не складываются: только два завоеванных трофея за последние 28 лет — в 2011 и 2014 годах. «Барселона» за этот же период выиграла 8 кубков. Зато в мадридской кунсткамере появился очередной экспонат, которым можно пугать впечатлительных болельщиков.

«Реалу» ведь не впервой вылетать из Кубка Короля на ранних стадиях от скромных клубов. XXI век начался с поражения от «Толедо» в 1/32 финала. В сезоне 2007/08 «сливочные» не смогли преодолеть 1/16 финала, уступив «Реал Юниону» из-за правила выездного гола — 6:6 по сумме двух матчей, а уже на следующий год случилось шокирующее поражение от «Алькоркона» со счетом 0:4.

Кстати, в том матче принимали участие Карим Бензема и Марсело (наравне с Гути, Раулем, ван Нистелроем, Арбелом, Альбиолем и ван дер Вартом), которые теперь смогут рассказывать внукам о дерзких «Алькорконе» и «Алькойано». Между прочим, бойцовский дух, свойственный «Алькойано», упоминается даже в испанском футбольном фольклоре на протяжении последних 70 лет. Волевая победа над «Реалом» в меньшинстве — мощная опора для поддержания этой славы.