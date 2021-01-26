Тухель принимает «Челси». 5 проблем, которые нужно решить в первую очередь

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26 января 2021, 21:30

Томасу предстоит окунуться в работу с головой.

Не так часто тренеров увольняют после побед, но «Челси» в этом смысле идет вразрез с общепринятыми традициями: все трое последних наставников «синих» одерживали победы в своих последних матчах у руля «Челси», а двое еще и завоевывали трофеи. Эта серия началась с Антонио Конте, который напоследок выиграл у «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии (1:0). Маурицио Сарри на прощание разгромил «Арсенал» со счетом 4:1 в финале Лиги Европы. Фрэнк Лэмпард выступил скромнее, но 3:1 над «Лутоном» в Кубке Англии — тоже победа.

Мы не знаем, как и когда попрощается с «Челси» Томас Тухель. В Германии у Тухеля была кличка «Патологоанатом» за исключительное внимание к деталям, а из двух своих больших клубов — дортмундской «Боруссии» и ПСЖ , Томас уходил после ссор с боссами. Возможно, дойдет до этого и в Лондоне, но в начале своей работы немец должен предстать тактически гибким и проницательным тренером, который найдет выход из лабиринта боли, в который угодила команда.

Пять задачек для Томаса Тухеля

1. Привести в чувство Тимо Вернера

У Вернера 1 гол в последних 16 матчах за «Челси», Тимо забил в ворота «Моркамба» в Кубке Англии, а в последней игре с Лэмпардом на тренерском мостике немецкий форвард не реализовал пенальти в ворота «Лутона». Вернер разочаровывает фанатов «Челси» и сам выглядит потерянным в Западном Лондоне.

Нужно сказать, что Тимо еще и регулярно сталкивается с невезением: никто в АПЛ так часто, как он, не попадал в штанги и перекладины. Адаптация затянулась, локальные неудачи заставляют Вернера рефлексировать еще сильнее. Замкнутый круг. Предыдущая карьера Тимо показала, что он хорош в четко выстроенной игре, ориентированной на использование его сильных качеств.

Фрэнк Лэмпард явно не обеспечивал новичка внятными инструкциями, задача Тухеля — создать условия, в которых козыри Вернера сработают. В первую очередь, это скорость, игра на пространстве и наличие рядом партнера/партнеров, с кем можно чертить быстрые комбинации. Конечно, должны помочь и разговоры с глазу на глаз на немецком. Тимо не должен чувствовать себя брошенным ни на поле, ни за его пределами.

2. Найти место для Кая Хаверца

Две первые задачи в этом списке связаны с реанимацией талантливых немецких футболистов, которые в последние полгода страдали на «Стэмфорд Бридж». Такое ощущение, что при Лэмпарде Хаверц стал жертвой собственной универсальности: Кай сменил много позиций, но нигде не закрепился.

При этом Тухель отлично знает соотечественника, может сделать его ключевой фигурой в атаке, если подберет для него стабильную роль на поле. Хаверц обладает хорошим видением поля, он классно вбегает в штрафную из глубины, умеет дирижировать игрой и быть на острие. Тухель должен найти баланс в талантах Кая. Вероятно, бывший игрок «Байера» станет частью быстрой атаки и начнет при Тухеле на позиции атакующего полузащитника.

3. Создать стабильные сочетания в полузащите

Обратили внимание, как часто приходится использовать слово «стабильность»? «Челси» сейчас выглядит суперкаром, который побывал в руках невнимательного владельца. Вроде бы внешний лоск сохранен и под капотом по-прежнему сотни лошадей, но из-за плохого технического обслуживания внутренних узлов все разболталось. Тухель должен примерить на себя роль заботливого механика: подтянуть, смазать, заменить изношенные детали на новые.

Полузащита — фундамент любой команды, и в «Челси» хороший выбор игроков в середину поля: Жоржиньо, Канте, Ковачич, Маунт, Хаверц, Гилмор. Только играть одновременно могут максимум трое, и хорошо бы, чтобы это было постоянное сочетание. Кстати, в начале работы в ПСЖ у Тухеля была аналогичная проблема, только Марко Верратти был на 100% игроком стартового состава, пришлось серьезно повозиться, чтобы сбалансировать среднюю линию. Томас должен быстро пресечь кадровую чехарду и определиться, кто у него №6, №8 и №10. Например, Канте, Маунт и Хаверц.

4. Выбрать основного нападающего

Конкуренция — интереснейшая тема, особенно в спорте. Недостаточная расслабляет, чрезмерная убивает, а постоянная изматывает. В «Челси» как раз вариант постоянной конкуренции: Жиру, Абрахам и Вернер соревновались за место в стартовом составе, но так и не выявили явного победителя. Выбор острия — важная ставка, которую Тухель должен будет сделать не в первый день, но желательно в течение двух-трех недель работы в «Челси». У каждого варианта есть свои преимущества, не возьмусь советовать Тухелю, тем более конечный выбор зависит от глобального плана по спасению «Челси».

5. Увидеть перспективы «Челси», доверять молодым игрокам

«Челси» в непростой ситуации, и это правда, что молодость — также один из факторов нестабильности. Тухелю не обойтись без нескольких столпов вроде Тиаго Силвы, знакомого ему по работе в ПСЖ , или Нголо, но в конечном итоге новый тренер не должен забывать, что в его руках команда, которую нужно учить и развивать.

Хадсон-Одои, Рис, Маунт, Пулишич, Хаверц, Гилмор — это настоящее и будущее «Челси», в этом списке нет парня старше 22 лет. В критический момент есть большой соблазн довериться опыту, но не хотелось бы, чтобы Тухель спрятал в задний карман и забыл об алмазах, которые в долгосрочной перспективе могут принести «синим» много пользы.