«Ливерпуль» не забивал в АПЛ в 2021-м. Кризис связан с потерями ван Дейка и Жоты

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23 января 2021, 21:25

А впереди игры против Сульшера, Гвардиолы, Моуриньо и Роджерса.

Потерю Ван Дейка сложно компенсировать

Когда Каннаваро получил «Золотой мяч», то взял приз вместо всей сборной Италии. На ЧМ -2006 пользу принесли многие, и Матерацци, и Дель Пьеро. У Липпи был коллектив живых легенд, а не сборная, где центральный защитник все изменил. После этого ни один представитель амплуа не подбирался так близко к «Золотому мячу», как Вирджил. И его травма показывает, что голландца хвалили заслуженно. Большой Ван Дейк делал «Ливерпуль» солидным в защите, пускай ошибался чуть чаще, чем изначально. Зато реже, чем остальные. Травма лидера и вожака сделала команду Клоппа слабее, пусть пытаются перекрыть огрехи в защите давлением по флангам и умением контролировать мяч. Но когда в центре защиты играет связка Фабиньо и Хендерсона, как против МЮ , то не стоит удивляться, что у соперников есть моменты у ворот Алиссона. Далеко не всегда забивают, но тут уж как кому повезет. «Бернли» своего шанса дождался, «Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые за 68 матчей.

Соперники изучили стиль Александер-Арнольда

В новом сезоне общий тактический тренд – смещение прессинга на фланги. Многие команды не используют чистых опорников, хватает схем с тремя центральными защитниками в разных лигах. А вот на краях пашут двужильные латерали. «Тепловые карты» перемещений не врут – полуфланги стали важнейшими и в отборе, и в созидании. От Александер-Арнольда зависит качество атак «Ливерпуля», а молодого англичанина помаленьку раскусили. К чести Трента, постоянно ищет моменты, смещаясь на позицию правого инсайда – Де Брюйне в «Манчестер Сити» постоянно создавал голы с этого участка поля. Но в целом, когда Робертсон умудряется создавать моменты чаще всех, а Салах досыпает шансов, Александер-Арнольд сбавил. В прошлом поднял планку слишком высоко, радует ассистами и созданными моментами намного реже. Разница сказывается, особенно в комплексе с остальными проблемами команды.

Напарники не успевают за мыслями Алькантары

Англичане любят нахваливать Хендерсона, но давайте объективно смотреть на хавбеков «Ливерпуля». Там не было интеллектуальных футболистов. Алькантара был нужен. И его дебют мог сложиться удачнее, если бы капитан Джордан был на пике формы, Вейналдум не думал о новом контракте, а Кейта вернулся на уровень формы времен Бундеслиги. Но сам Тьяго пережил коронавирус и справился с травмой колена. Когда вернулся в непростой период, то стало понятно – «Ливерпулю» нужен настолько умный игрок, но напарники попросту не готовы к работе на скоростях «Баварии» в центре поля. Конечно, с Вейналдумом и Шакири в центре испанец не может сыграть так легко, как в Германии. Потенциально новичок станет козырем, но пока заметно, что опережает напарников в скорости мышления. Следовательно, пытаются играть через человека, которому нужно успевать разрушать и созидать. И за спиной у Тьяго нет ван Дейка, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Сказалась травма Жоты и состояние Фирмино

Когда защитник «Бернли» подарил Ориги выход один на один, то бельгиец не нашел ничего лучше, чем зарядить в перекладину. Сказывается отсутствие постоянной игровой практики, пускай Клопп уважает и любит игру форварда, помнит его заслуги перед «Ливерпулем». Также фанаты помнят, как смотрелся раньше Фирмино. А сейчас великолепный Бобби не может связать в эффективное трио Мане и Салаха, которые за пределами поля далеко не друзья. Но к этому еще вернемся, а сейчас отмечаем, что Жота был важным трансфером – комплимент руководству клуба, что в сложных финансовых условиях нашло деньги и сумело привезти нападающего. Если бы Диого не травмировал колено в середине декабря и не вылетел на два месяца, сейчас вряд ли бы собрали 4 игры АПЛ без забитых мячей. На коротком отрезке потеря Жоты даже важнее потери Ван Дейка, ведь форвард мог одним ударом улучшить положение.

Не только Мане и Салах теперь капризничают

Когда говорят, что Зидан разговаривает не со всеми игроками «Реала», поверить в это легко – видно по футболу «сливочных». Клопп старается найти общий язык со всеми, но его ответ на вопрос о возможном уходе Салаха все фанаты помнят – не опровергал возможность, но недоуменно отметил, что не видит причин покидать такую команду, как «Ливерпуль». Но все ли благополучно в чемпионском дворце? Мохамед обиделся, что ему не выдали капитанскую повязку в Лиге чемпионов. Мане может чувствовать, что его недостаточно ценят – считают одним из важных, не более. Ревность двух африканцев друг к другу очевидна, как и к игровой практике. На замены оба реагируют, как Роналду в юности. А когда результаты не радуют – нет серии легких и уверенных побед, то весь коллектив на взводе, могут сцепиться между собой.

Между резервистами и основой Большой каньон

Иначе и быть не могло в команде, где легко читается оптимальная основа. В ней Фабиньо скорее должен быть в опорной зоне, чтобы Алькантара созидал. Тройка атаки должна дополняться Жотой вместо Фирмино. А в обороне жизненно необходим Ван Дейк. Смешно надеяться, что Ориги, Шакири или Окслейд-Чемберлен справятся в непростой для команды момент сами. У «Ливерпуля» нет слабых игроков, но здесь и сейчас слаженной чемпионской игры у команды тоже объективно нет. Хватает опрометчивых решений, не видим подстраховки и хоть каких-то свежих тактических ходов. Схема «4-3-3», хотя позволила размазать в гостях «Кристал Пэлас» со счетом 7:0, вдруг перестала работать. Накануне кубковой игры против МЮ у Клоппа серия из 6 матчей с одной победой над детьми из «Астон Виллы», причем сам «Ливерпуль» тоже играл экспериментальным составом.

Клоппу важно не проиграть собственной ярости

«Ливерпуль», хотя команда с таким мощным базисом может мгновенно вернуться ближе к весне и плей-офф Лиги чемпионов, сейчас является идеальным примером фаворита в кризисе. Алиссон старается вытащить все – как против МЮ , но не может сыграть за всех – с «Бернли» нарушил правила и заработал пенальти. Класс Салаха или Алькантары не обсуждается, но не случайно чемпионы на четвертом месте. Сразу три команды оказались чуть стабильнее в АПЛ . Если мини-кризис усугубят в ближайших матчах – вот увидите, два матча против «Лейпцига» не станут легкой прогулкой, а скорее напомнят о вылете от «Атлетико».

Клоппу явно нужно задуматься, что делает неправильно? Хотя ему сложнее многих – Юрген понимает, что влияет банальная усталость игроков, сказываются травмы, настрой соперников и отсутствие рациональной солидности, что выручала в прошлом сезоне. Статистика красноречивая. Было 55 пунктов после 19 матчей – стало 34. Было 18 побед – стало 9. Было 0 поражений – теперь 3. По голам откатились на десять, по пропущенным поднялись в полтора раза. Реализация моментов упала на 23%, а это невероятно много, когда речь о команде, что играет 0:0 и 1:0 в четырех играх подряд, а до этого расписала ничью 1:1.