Разыскивается лучший снайпер сезона 2020/21 из топ-чемпионата. Левандовски забил уже 26 голов в 24 матчах

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29 января 2021, 13:40

Самые результативные форварды здесь и сейчас.

- «Золотую бутсу» в сезоне 2019/20 выиграл форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, который наколотил 36 голов в Серии A.

- C учетом всех турниров у Иммобиле 39 голов в прошлом сезоне, в то время как у Роберта Левандовского 55 голов, поляк только в Лиге чемпионов забил 15.

- В промежуточном зачете сезона 2020/21 считаем все голы на клубном уровне в официальных турнирах — национальных чемпионатах и кубках, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА .

Топ-25 бомбардиров сезона 2020/21

- При равенстве забитых мячей первым дополнительным показателем, влияющим на распределение мест, является количество результативных передач. Вторым — количество проведенных матчей.

25 место. Булайе Диа («Реймс»; Сенегал) — 12 голов (1 ассист) в 21 матче

24 место. Луис Суарес («Атлетико»; Уругвай) — 12 голов (2 ассиста) в 19 матчах

23 место. Томас Мюллер («Бавария»; Германия) — 12 голов (13 ассистов) в 28 матчах

22 место. Джейми Варди («Лестер»; Англия) — 13 голов (5 ассистов) в 20 матчах

21 место. Альваро Мората («Ювентус»; Испания) — 13 голов (8 ассистов) в 23 матчах

Булайе Диа — новое лицо среди самых результативных футболистов Лиги 1, африканец вряд ли надолго задержится в «Реймсе», если продолжит забивать в том же духе. Сенегальцем интересуется «Краснодар», но форвард скорее окажется в АПЛ . Неподалеку заслуженные Луис Суарес и Томас Мюллер. Уругваец тащит «Атлетико» к чемпионству, а у баварца уже 25 результативных действий в этом сезоне — обратите внимание на количество ассистов. Джейми Варди в свои 34 года сохраняет молодецкую прыть, а Альваро Морате помогли запрыгнуть в топ-25 голы в Лиге чемпионов: испанец входит в квартет лучших бомбардиров престижного турнира наравне с Неймаром, Холандом и Рэшфордом.

20 место. Вут Вегхорст («Вольфсбург»; Нидерланды) — 14 голов (1 ассист) в 20 матчах

19 место. Златан Ибрагимович («Милан»; Швеция) — 14 голов (2 ассиста) в 15 матчах

18 место. Луис Муриэль («Аталанта»; Колумбия) — 14 голов (4 ассиста) в 24 матчах

17 место. Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»; Англия) — 15 голов (1 ассист) в 21 матче

16 место. Карим Бензема («Реал»; Франция) — 15 голов (5 ассистов) в 24 матчах

Голландский гигант Вут Вегхорст уже в третьем сезоне кряду поддерживает высокую результативность в Германии, а мы не перестаем восхищаться Златаном Ибрагимовичем: в 39 лет швед остается суперфорвардом с дикой результативностью — в среднем в этом сезоне забивает 0.93 гола за игру. Товарищ Алексея Миранчука по «Аталанте» Луис Муриэль — самый результативный в своей команде, Калверт Льюин наслаждается футболом под руководством Карло Анчелотти, а Карим Бензема, нравится это кому-то или нет, остается главной фигурой в атаке «Реала».

15 место. Андре Силва («Айнтрахт Ф»; Португалия) — 15 голов (5 ассистов) в 19 матчах

14 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 15 голов (6 ассистов) в 23 матчах

13 место. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»; Англия) — 15 голов (10 ассистов) в 32 матчах

12 место. Юссеф Эн-Несери («Севилья»; Марокко) — 16 голов (0 ассистов) в 28 матчах

11 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция) — 16 голов (9 ассистов) в 23 матчах

Лионель Месси идет вровень с португальцем, но не с тем, с которым привык соревноваться, тем не менее даже в «серой» по своим меркам кампании аргентинец уже собрал 20+ результативных действий. У Маркуса Рэшфорда с Килианом Мбаппе по 25 решающих действий в успешных атаках своих команд, звезды нового поколения приучены замечать партнеров, здорового эгоизма им иногда недостает. Обращаем внимание на 12-е место Юссефа Эн-Несери, марокканец добился существенного прогресса в последние пару лет и должен прибавлять еще, ведь ему всего лишь 23.

10 место. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия) — 16 голов (10 ассистов) в 30 матчах

9 место. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»; Южная Корея) — 16 голов (10 ассистов) в 29 матчах

8 место. Андрей Крамарич («Хоффенхайм»; Хорватия) — 17 голов (2 ассиста) в 19 матчах

7 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия) — 18 голов (3 ассиста) в 25 матчах

6 место. Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) — 18 голов (3 ассиста) в 22 матчах

Бруну Фернандеш — пылающее сердце сегодняшнего «Манчестер Юнайтед», а Хын-Мин Сон — хладнокровный маэстро завершающих ударов, гений реализации. На восьмом месте хорват Крамарич. Андрею в этом году стукнет 30, он долго играл на родине, потом уехал в «Лестер», где не смог себя проявить, зато в «Хоффенхайме» забивает исправно. Лукаку и Иммобиле — суперфорварды из Серии A. Чиро скоро увидим в Лиге чемпионов, а вот Ромелу с «Интером» вылетел из еврокубков, бельгиец может рассчитывать на голы только во внутренних итальянских турнирах.

5 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) — 19 голов (4 ассиста) в 28 матчах

4 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия) — 19 голов (14 ассистов) в 29 матчах

3 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 20 голов (3 ассиста) в 21 матче

2 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия) — 21 гол (3 ассиста) в 19 матчах

1 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) — 26 голов (6 ассистов) в 24 матчах

Салах и Кейн вчера играли в футбол на одном поле, но никто из них не смог пополнить свой голевой счет и сравняться с Криштиану Роналду, а форвард «Тоттенхэма» еще и повредил оба голеностопа. По словам Моуриньо, Харри пропустит несколько недель, так что его наверняка вытеснят из топ-5. Роналду, Холанд и Левандовски — вот эти трое, похоже, и разыграют звание самого результативного футболиста Европы в текущем сезоне.

Почти 36-летний Криштиану исправно доставляет мячи в ворота, а у его коллег-конкурентов голов больше, чем сыгранных матчей: Холанд забивает в среднем 1.11 гола за игру, а Левандовски — 1.08. Эрлинга притормозила травма, из-за которой он пропустил весь декабрь, а так мог бы идти вровень или даже выше Роберта. Если Криштиану или кто-то еще притаившийся в тени не включит форсаж, то именно два форварда из Бундеслиги разыграют корону лучшего бомбардира сезона 2020/21.