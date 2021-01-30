«Зенит» — «Спартак» — 7:3, «Зенит» — ЦСКА – 8:2. Разница, что оставляет конкурентов без титула

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30 января 2021, 20:02

Козырь чемпиона, который не смогли побить.

Внимательные читатели знают, почему к «Зениту», как к самому богатому и двукратному чемпиону, логично относиться критически. Постоянная похвала их расслабляет и уничтожает все хорошее, что строят на поле.

Но обратите внимание на преследователей. Дивеев думал, что ЦСКА отстает от «Зенита» на 5-6 очков, хотя разрыв лишь 4 пункта. Странное заявление, ведь футболист, что совсем не смотрит зимой в таблицу, словно не собирается быть чемпионом.

«И так сойдет»? «Спартак» Тедеско такой же. Уже не использовал две попытки обыграть Семака в чемпионате – урезал вероятность взять трофей. А у Ганчаренко есть поражение от «Зенита», которое надо перекрыть дома.

Так давайте столкнем их лбами. Берем «Зенит» и самых солидных соперников команды в РПЛ . Ищем 10 последних побед в чемпионате, но исключаем ничьи – не помогают преследователям получить психологическое преимущество или северянам его потерять.

Счет по сумме десяти поединков покажет, кто есть кто.

«Зенит» — «Спартак» — 7:3

Разница мячей — 23:15

Не раз фиксировали ничьи, но они не делали москвичей чемпионами. Зато в «золотом» сезоне именно ответная победа после скандального поражения 5:1 стала переломной, те 3:1 многое изменили в психологии коллектива Карреры. Но теперь идет серия из пять матчей без побед «Спартака», и Тедеско, если уедет, останется без побед над Семаком в РПЛ .

«Зенит» — ЦСКА – 8:2

Разница мячей - 16:7

Двукратный перевес по разнице мячей и четырехкратный по количеству побед. ЦСКА в старые времена навязывал борьбу и забирал у «Зенита» титулы, но даже поединки последних лет кричат о перемене. Когда в Москве гости выигрывают 0:4, то какие могут быть вопросы? «Армейцы» старались, разок их подвел скорее судья, чем игра, но в остальном все печально. И унылая серия из четырех подряд ничьих, где 3 были нулевыми, ничего не меняет.

«Зенит» — «Локомотив» — 6:4

Разница мячей – 12:11

Сразу понятно, кто трижды подряд попадал в Лигу чемпионов. Эти москвичи активно цеплялись и за ничьи, и за победы над «Зенитом». Проиграли лишь раз в последних пяти встречах против северян. Также помним 0:3 в 2017-м году, тот разгром открыл путь к чемпионству «Локомотива». Да и разница мячей для этого сравнения необычная. «Железнодорожники» — самый сложный оппонент северян последних лет.

«Зенит» — «Краснодар» — 7:3

Разница мячей – 22:11

Получается, в десяти последних матчах «Краснодар» забил «Зениту» всего 11 мячей. Мягко говоря, плохо. Нужно иметь счет хотя бы 4:6 в пользу «быков» на таком отрезке, чтобы у них появился шанс на чемпионство. «Краснодар» по качеству футбола по сумме последних лет ближе всех к «Зениту» в РПЛ . Но когда доходит до очного матча, то скорее проиграют 2:3, чем выиграют 3:0. «Горожане» без побед над командой Семака в 5 последних играх.

«Зенит» — «Динамо» — 8:2

Разница мячей – 18:5

Так же оценка, что у остальных москвичей, кроме «Локомотива». И это еще «Динамо» учится – было две победы над петербуржцами за последние три года. Но за ничьи не цепляются, то есть общее впечатление, что лишь за счет предельной самоотдачи столичной команды и после собственных грубых промахов петербуржцы могут уступить давнему врагу. Вот эту тенденцию «Динамо» для перехода в зону высоких результатов надо сломать первой – научиться обыгрывать «Зенит» хотя бы так часто, как «Локомотив».

«Зенит» — «Рубин» — 8:2

Разница мячей – 25:10

В последних 4 матчах у «Рубина» две победы – стараются изменить подход к поединкам против главного команды лиги последних лет. Но на дистанции понятно, почему казанцы больше не в Лиге чемпионов и не воюют за чемпионство. В 8 случаях из 10, когда называли победителя, три очка отправлялись именно чемпиону. Сложно ждать крах надежд Семака при таком очном раскладе против обычного небедного «Рубина».

«Зенит» — «Ростов» — 8:2

Разница мячей – 25:8

Ростовчане и 0:5 проигрывали, и 1:6 в гостях тоже бывало. Что тут скажешь? «Ростов» отбирал, особенно дома, очки у многих московских клубов, но обычно отдавал их Санкт-Петербургу. Робин Гуда не вышло, зато показательно, что чемпионы не боятся зубастого соперника. Разница подчеркивает, что во втором эшелоне равных «Зениту» тоже не найти. Конечно, можно вспомнить нули на табло трижды подряд, но те результаты перекрыли серией неудач – 4 поражения в 5 последних играх. Карпин не убедил свою команду, что она сильнее «Зенита».

Общий счет – 7:0

Соотношение по числу побед – 4 к 1 (52:18), а по голам разгром – 141:67. «Зенит» пропускает от данных соперников реже, чем раз за игру, но забивает в среднем минимум по два гола. Без этого подсчета и не скажешь, что разница настолько большая.

Получая уверенность против ЦСКА , «Краснодара» или «Спартака», петербуржцы потом дожимают многих середняков. Заодно создали базис для возвращения к чемпионствам. «Ростов» или «Рубин» иногда может огорчить Семака, но видим статистику последних лет.

За последние сезоны никто не научился стабильно уничтожать «Зенит». И это помогло северянам вернуться, но плохо сказалось на чемпионской интриге в РПЛ . Если дошло до ручки, что футболисты других клубов не смотрят в таблицу – значит, признают преимущество фаворита. У Клоппа даже игроки второго состава знают, сколько до «Манчестер Сити».

Зато правильно сказано о реваншах и их важности. Если Ганчаренко, Мусаев или Карпин не начнут уничтожать «Зенит» в очных матчах в ближайшие годы, то появится свой «Ювентус», ведь скромные оппоненты не будут делать чужую работу. Прямые конкуренты проигрывают Семаку морально, тет-а-тет.

Тот же ЦСКА в десяти последних матчах с победителем забил команде Семака всего 7 мячей, причем лишь три в двух матчах принесли очки. Очень солидный перевес получился, только у «Локомотива» более-менее приличные результаты против «Зенита», хотя суммарной победы и у него нет.

Провели семь сравнений с клубами с амбициями, и общий счет в пользу чемпиона – 7:0. А если в ближайшие сезоны в круг соискателей путевок в Европу войдет «Сочи», то их статистика против «Зенита» общую картинку не изменит. И винить преследователи должны самих себя.

Не было там 52 судейских скандалов или случайностей, благодаря которым «Зенит» одержал 52 победы. Пора бы конкурентам считать очки, а то начнут мириться с поражениями от Семака до выхода на поле. Такое уже иногда видим — ЦСКА перестал быть неудобным соперником.

От безволья большинства проиграют все – и «Зенит», которому потом прилетает в Лиге чемпионов, где сопротивление злее, и остальные клубы. Разговоры «не смотрим в таблицу» всегда странные. И мало что глупее заявления «матч против „Урала“ такой же ценный, как против „Зенита“».

Три очка всюду надо забрать, но разница очевидна. Люди, которые ее не понимают, обычно проигрывают и себе, и сопернику. Морально ценнее всего – скальп чемпиона, и пока специалистов по победам над фаворитом не видно.