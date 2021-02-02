«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:39

В линии букмекера Pinnacle открыт прием ставок на матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер», который состоится 3 февраля 2021 года.

«Фулхэм»

Два прошлых матча в АПЛ «Фулхэм» свел к ничейным результатам. После мировой встречи в гостях с «Брайтоном» (0:0), лондонская команда разделила очки на выезде с «Вест Бромвичем» (2:2).

В турнирной таблице «дачники» заняли 18-е промежуточное место, набрав 14 очков. В десяти домашних играх «Фулхэм» потерпел шесть поражений (одна победа и три ничьи).

«Лестер»

«Лестер» не побеждал в двух прошедших матчах АПЛ . После ничьи в гостях с «Эвертоном» (1:1), подопечные Брендана Роджерса уступили на своем поле «Лидсу» (1:3), впервые за долгое время пропустив три гола.

Пока «Лисы» удерживаются в зоне Лиги Чемпионов, занимая четвертое место в турнирной таблице АПЛ . В разрезе гостевых поединков «Лестер» уступает только «Манчестер Юнайтед» — семь побед, две ничьи и только одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» — 4.100

Ничья – 3.530

Победит «Лестер» — 2.020

Статистика

«Лестер» победил в трех из пяти прошлых матчах в гостях

«Фулхэм» проиграл три последних поединка на своем поле

В четырех из пяти прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Фулхэм» победил «Лестер» в гостях в первом круге (2:1)

Прогноз