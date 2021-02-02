«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В линии букмекера Pinnacle открыт прием ставок на матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер», который состоится 3 февраля 2021 года.
«Фулхэм»
Два прошлых матча в АПЛ «Фулхэм» свел к ничейным результатам. После мировой встречи в гостях с «Брайтоном» (0:0), лондонская команда разделила очки на выезде с «Вест Бромвичем» (2:2).
В турнирной таблице «дачники» заняли 18-е промежуточное место, набрав 14 очков. В десяти домашних играх «Фулхэм» потерпел шесть поражений (одна победа и три ничьи).
«Лестер»
«Лестер» не побеждал в двух прошедших матчах АПЛ. После ничьи в гостях с «Эвертоном» (1:1), подопечные Брендана Роджерса уступили на своем поле «Лидсу» (1:3), впервые за долгое время пропустив три гола.
Пока «Лисы» удерживаются в зоне Лиги Чемпионов, занимая четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В разрезе гостевых поединков «Лестер» уступает только «Манчестер Юнайтед» — семь побед, две ничьи и только одно поражение.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» — 4.100
- Ничья – 3.530
- Победит «Лестер» — 2.020
Статистика
- «Лестер» победил в трех из пяти прошлых матчах в гостях
- «Фулхэм» проиграл три последних поединка на своем поле
- В четырех из пяти прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Фулхэм» победил «Лестер» в гостях в первом круге (2:1)
Прогноз
В этом матче предлагаем сделать ставку на ТБ(2) голов с коэффициентом 1.549 в букмекерской конторе Pinnacle. В очных противостояниях «Фулхэм» и «Лестер» стабильно обмениваются забитыми голами и превышают показатель в два – три забитых мяча.