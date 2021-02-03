Руни — любимый футболист детства. Его перформанс на Евро-04 не мог оставить равнодушным

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сегодня, 00:40

Не помню, чтобы кто-то оказывал такое влияние на турнир со времен Пеле.

2004 год. Португалия — главный футбольный хедлайнер того времени: Жозе Моуриньо неожиданно берёт с «Порту» Лигу Чемпионов и покупает билеты в Лондон, с британского полуострова в родную страну спешит Криштиану Роналду — там пройдёт Чемпионат Европы и для него это первый большой турнир и шанс громко заявить о себе. Судейский корпус от страны-хозяйки представляет Лусилио Баптиста — да-да-да, тот самый, который в марте того же года убил «Локомотив» в Лиге Чемпионов.

Российскую сборную на Евро он не судил, но и без него нашлось, кому удалить его друга Овчинникова: как раз в игре с Португалией. То удаление было липовое, однако домой наши поехали по делу, попутно и, казалось бы, буднично обыграв напоследок Грецию. Португальцы же вышли в плей-офф, где в соперники им досталась сборная Англии.

Англия... С этой командой я познакомился ещё в 2002 на чемпионате мира: Оуэн, Бекхэм и Роналдиньо, который прямиком из четвертьфинала на парашюте отправил их домой. И вот — новая встреча и несколько новых лиц в составе. Одно из них — Уэйн Руни.

Тот факт, что он был незнаком мне, обычному российскому школьнику, глобально не значил ровным счётом ничего. Английские фанаты видели в нём новую надежду, а вот защитник французской сборной Лилиян Тюрам в преддверии очной встречи их восторгов не разделял: « Сомневаюсь, что Руни может дать Англии что-то существенное . Он слишком молод для такого серьёзного турнира, как Евро, и англичанам рискованно полагаться на него. Да, он хорош, но далеко не Пеле и даже не Оуэн, который был куда более классным игроком в момент своего дебюта за сборную».

« Эти слова задели меня до глубины души », — признается Руни спустя несколько лет. Но мы и тогда это заметили. А судьи — нет.

В игровом плане Тюраму тоже досталось: именно его Руни знатно размотал в центре поля перед тем, как заработать пенальти. Бэкс удар смазал — и в итоге Англия проиграла, получив уже в добавленное время двушку от Зидана. Но Руни запомнился — мне, Тюраму и ещё миллионам болельщиков по всему миру. И если перед началом игры с Францией вы вдруг заметили на нём золотистые блики, то совсем не факт, что они отражались от Оуэна.

И в играх со Швейцарией и Хорватией мы в этом убедились — Оуэн здесь ни при чём. Руни отгрузил по два и тем, и другим, окончательно заставив всех поверить: на футбольном небосклоне зажглась новая звезда.

Йорг Штиль, колоритный вратарь швейцарской сборной, потом вспоминал: « Руни был агрессивным игроком. Помню момент, когда я вышел на перехват мяча и он задел меня правой ногой. Я подумал: вот м....! Но это и сделало его тем, кто он есть. Он был техничным, быстрым, и я отлично помню, как он рванул к мячу и забил гол с рикошетом от моей головы».

Но, знаете, такие истории, когда на большом турнире ярко проявляют себя молодые игроки, отнюдь не редкость.

Швейцарец Фонлантен по сей день самый молодой автор гола в истории Евро: рекорд он отнял как раз у Руни, державшего пальму первенства всего 4 дня.

Или Барош — лучший бомбардир того чемпионата. Он был прекрасен, как и вся сборная Чехии.

Однако ощущения, что кто-то из них пришёл править, не было. А в отношении Руни — было.

Он дерзко ворвался в футбольную элиту, с претенциозностью на легендарность. И перед четвертьфиналом многие специалисты расплывались в хвалебных речах, характеризуя его выступление. Но самые запоминающиеся слова сказал главный тренер англичан, Свен-Йоран Эрикссон: « Я не помню, чтобы кто-то оказывал такое влияние на турнир со времён Пеле на чемпионате мира 1958 года в Швеции ».

Игра с Португалией получилась великой: драматичной, захватывающей, с интересными сюжетными поворотами. Василий Уткин, комментировавший тот матч, в завершении своего репортажа скажет: «Господа, мы видели это! Скажите это себе, скажите это своим друзьям. И смейтесь до конца вашего знакомства с теми, кто не смотрел это».

Руни смотрел. Начиная с 27-ой минуты. Нелепая травма, полученная в единоборстве с Андраде, превратила его из ключевого персонажа в зрителя. Упади он в том эпизоде, возможно, судья бы назначил пенальти. Но Руни его доиграл — без бутсы и со сломанной костью в стопе. В тот факт, что это травма и конец чемпионата лично для него, он верить никак не хотел . Но попытка вернуться на поле расставила всё по своим местам — нужна замена. Спустя два часа англичане проиграют по пенальти и вылетят из турнира.

Могло ли всё сложится иначе? В Англии до сих пор верят, что да. Прошло уже более 15 лет, а статьи на тему «Что было бы, если бы Руни не получил травму» продолжают периодически выходить и будоражить сознание английских фанатов. «Он был невероятно хорош на Евро в 2004. На самом деле, я думаю, что Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил травму», — делился своим мнением Гари Линекер. И многие англичане с ним согласны.

Но нафантазировать сейчас можно что угодно. Как были уверены португальцы в своей победе в финале — а в итоге проиграли его грекам, как и матч-открытие. Однако факт налицо: с уходом Руни контратакующая модель англичан рассыпалась о прямолинейность вышедшего вместо него Вассела . Опускаться в линию полузащиты и создавать там численное преимущество, внося неразбериху в построения португальцев, оказалось некому.

Вот эта универсальность Руни, помноженная на сумасшедшую работоспособность, на протяжении всей карьеры была его фишкой. И логично, что больше других ею пользовался сэр Алекс, в интересах команды порой отправляя его на фланг или даже в центр поля на поздних этапах совместной работы. Однако в «Юнайтед» Руни играл хоть и заметную, но, обычно, не главную роль. «Оборонительная работа отнимала много сил, — вспоминал он. — В том числе, и у меня. Но, когда у вас есть Роналду, вы не просите его опекать кого-то, потому что знаете — в забивании голов он лучший. Я это понимал, поэтому не имел ничего против».

Частая смена позиций и ролей в клубе не могла не сказаться на игре в сборной. Но утверждать, что это и есть главная причина его последующих провалов на больших турнирах, нельзя. Ментально Руни готов был принять на себя роль лидера и главного бомбардира, что и доказал в МЮ после ухода Роналду. Но сборная Англии застряла где-то в 2004; и лучшая версия Руни в форме «трёх львов» осталась там же — с праймовыми Оуэном, Скоулзом, Бекхэмом и умеющими находить на поле общий язык Джеррардом и Лэмпардом. Пока в клубах игроки развивались и адаптировали свои скилы в соответствии с возрастом и современными футбольными реалиями, сборная возвращала их в свои классические 4-4-2 на прежние позиции, словно игнорируя актуальную дату в календаре.

В 2010 на Чемпионате Мира в ЮАР ведущие футболисты, в числе которых был и Руни, просили Фабио Капелло сменить схему на 4-2-3-1 с Джеррардом в качестве свободного художника и Руни на острие. Но итальянец остался верен своим принципам. «Я не собираюсь паниковать и наблюдать за тем, как два года нашей работы выкидываются в окно; именно поэтому мы будем придерживаться схемы 4-4-2», — скажет он после разговора с игроками. В итоге Англия со скрипом выйдет из группы, но уже в 1/8 попадёт под немецкий каток. Период одного из лучших поколений в истории английского футбола бесславно подошёл к концу.

Руни в статусе главной звезды англичан будет пребывать вплоть до 2016. Но лучшие образцы его игры к тому времени останутся позади. На заключительном этапе своей карьеры он будет скорее похож на игрока, планомерно готовящегося стать тренером, нежели пытающегося ухватить за хвост былое величие. «В юношестве я думал, что смогу играть в футбол вечно. Но сейчас я знаю, что такого не будет, — напишет Руни в автобиографии в 2012. — Если я почувствую, что уже не так хорош, как прежде, то посмотрю правде в глаза и не буду слоняться то здесь, то там в поисках нескольких лишних встреч в Премьер-лиге . И, если появится возможность, то хочу попробовать себя в роли тренера».

Возможность появилась: Руни из позиции играющего тренера плавно переместился на роль главного в «Дерби Каунти». И окончательно оставил нас наедине с риторическим вопросом: полностью ли он раскрыл свой потенциал? Травмы, постоянная смена позиций и проблемы вне поля не могли пройти бесследно. На уровне подсознания не покидает ощущение, что решающий шаг к величию он так и не сделал. И свои главные роли — не доиграл. Но когда был на пике — мы им восхищались.

«На Евро-2004 я был хорош. Я до сих пор верю в свою форму на том турнире, в ту уверенность, которая была внутри меня. И, будь я здоров, уверен — мы бы его выиграли», — Уэйн Руни.

Фото: Getty Images/Ross Kinnaird, Paul Barker; Press Association/Owen Humphreys

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