В ожидании Промеса. Знаковые возвращения любимых легионеров РПЛ

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25 января 2021, 15:15

По стопам Вагнера Лава и Анатолия Тимощука.

«Спартак» ведет работу по возвращению в Москву лучшего бомбардира среди легионеров в истории клуба и любимца болельщиков, факт переговоров с «Аяксом» подтвержден официальными лицами клуба. В истории «Спартака» еще не было громких возвращений полюбившихся иностранцев, которые, казалось, ушли навсегда (именно поэтому отлучки в аренды не принимаются в расчет). А вот болельщики других команд РПЛ переживали счастливые мгновения новых встреч с теми, кто оставил о себе добрую память. Вспоминаем самые яркие возвращения.

Мигель Данни, по которому не успели соскучиться в «Зените»

Конечно, это не вполне серьезное возвращение, но нельзя пропустить столь любопытную историю. 28 мая 2015 года Данни собрал специальную пресс-конференцию, на которой объявил о своем уходе из «Зенита». Португалец на тот момент мог считать себя чуть ли не главным легионером в истории петербургского клуба: он помог «Зениту» завоевать Суперкубок УЕФА и три чемпионских титула, признавался футболистом года в России, а по количеству голов в сине-бело-голубой футболке уступал только Александру Кержакову и Андрею Аршавину.

Я благодарю всех за время, проведенное в «Зените». В субботу я проведу свой последний матч за «Зенит». Это были 7 лет побед, мы провели их на фантастическом уровне. В будущем буду болеть за «Зенит».

Мигель уходил из-за того, что не смог договориться с клубом по новому контракту: «Зенит» предлагал пойти на серьезное снижение зарплаты, Данни не соглашался. Однако всего через 9 дней португалец «вернулся», так и не успев уйти. Возник риск, что Данни усилит кого-то из конкурентов «Зенита» в РПЛ , в Петербурге в экстренном порядке решили переподписать контракт. После «возвращения» Данни сыграл за «Зенит» 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов, дополнил свою коллекцию трофеев еще одним Кубком и Суперкубком России.

Суперфорварды ЦСКА и их повторные заходы

Вагнер Лав — самый успешный легионер в истории РПЛ , Сейду Думбия дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, Ахмед Муса переучился из вингера в центрфорварда и был на острие «армейских» атак в успешных сезонах под руководством Леонида Слуцкого. Все трое — многократные чемпионы России. И все трое возвращались в ЦСКА после того, как попрощались с московским клубом.

Самым впечатляющим получился, конечно же, повторный приезд Вагнера Лава, который спустя год после ухода во «Фламенго» попросился обратно в ЦСКА . Каникулы бразильца продлились всего ничего, дальше у него по курсу был Китай, но форвард показал шикарный футбол, помог «армейцам» выиграть три трофея, да и статистика говорит сама за себя: 7 голов и 8 результативных передач в 15 матчах.

Думбия ушел из ЦСКА в «Рому» в январе 2015-го, а уже летом приехал в аренду, не сумев закрепиться в итальянском клубе. 11 голов и 5 ассистов в 20 матчах стали свидетельством того, что Сейду не утратил бомбардирские навыки. Голами в ворота «Спортинга» он помог ЦСКА выйти в групповой этап Лиги чемпионов, что принесло около 20 миллионов евро в клубный бюджет. Еще одно краткосрочное, но крайне эффективное возвращение.

Ахмед Муса ушел в «Лестер» за 20 млн евро, а через полтора года приехал за игровой практикой в ЦСКА . Потребовалось немного времени, чтобы вернуть игровой тонус, но потом нигериец разогнался: помог «армейцам» финишировать на второй строчке в РПЛ и пробиться в Лигу чемпионов, дошел с ЦСКА до четвертьфинала Лиги Европы — самая успешная еврокубковая кампания «красно-синих» за последние годы.

Алехандро Домингес и его маршрут Казань — Санкт-Петербург — Казань

Чори — второй лучший бомбардир в истории «Рубина» после Гекдениза Карадениза, аргентинец зажигал в Казани еще в середине «нулевых», привлек своей игрой внимание «Зенита», затем перешел в петербургский клуб за 7 млн евро после трех лет в футболке «Рубина». С «Зенитом» Домингес впервые стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА .

Алехандро стало тесно в «Зените», когда «сине-бело-голубые» подписали Данни, но у Чори всегда был запасной аэродром — «Рубин». В Казани Курбан Бердыев и болельщики приняли Домингеса с распростертыми объятиями, а аргентинец отплатил блестящей игрой: в 2009 году Алехандро помог «Рубину» отстоять чемпионский титул и был признан лучшим футболистом России сразу по нескольким версиям.

Анатолий Тимощук, вернувшийся в Санкт-Петербург победителем Лиги чемпионов

В начале 2007-го «Зенит» заплатил «Шахтеру» 20 миллионов евро за Анатолия Тимощука, и этот трансфер оказался золотым: украинский хавбек навел порядок в центре поля и помог петербуржцам завоевать первый титул в российской футбольной истории. А позже принял деятельное участие и в еврокубковых победах. Из «Зенита» Тимощук отправился в «Баварию», за которую отыграл четыре сезона и стал обладателем охапки трофеев, в том числе Кубка чемпионов. В 2013-м Анатолий вернулся в «Зенит», за который отыграл еще 50 матчей и во второй раз в карьере выиграл РПЛ .

Кристиан Нобоа и Сесар Навас, ходившие за Бердыевым

Два знаковых легионера в истории «Рубина» уходили из клуба, чтобы потом вернуться. Навас покинул Казань в 2015-м, чтобы выступать за «Ростов» под руководством Бердыева, но два года спустя вернулся вместе с Курбаном Бекиевичем. Новой встречи с Нобоа в Татарстане ждали гораздо дольше — шесть лет. За это время Кристиан успел поиграть в «Динамо», стал лидером «Ростова» и перешел в «Зенит», откуда и приехал в «Рубин» на правах аренды во второй части сезона 2017/18. Триумфальными эти возвращения не были.

Люк Уилкшир, который помог «Динамо» выбраться из ФНЛ