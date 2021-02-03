9:0! МЮ во второй раз выиграл, а «Саутгемптон» во второй раз проиграл в АПЛ с таким счетом

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вчера, 15:41

10 самых крупных побед/зубодробительных поражений Английской Премьер-Лиги.

9-10 место. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 1:8 (1998/1999)

Бедные «лесники». В своем последнем на сегодняшний день сезоне в высшем свете английского футбола «Ноттингем» занял последнее место и потерпел сокрушительное поражение от чемпионов того года на «Сити Граунд». В начале матча команды обменялись голами: Дуайт Йорк открыл счет, а Алан Роджерс быстро сравнял. До перерыва забил еще Энди Коул, МЮ повел 2:1, а настоящее избиение началось во втором тайме.

Сначала Йорк и Коул оформили дубли и подготовили плацдарм для победы с очень крупным счетом, а потом под свет софитов вышел действующий главный тренер «красных дьяволов». Это один из главных матчей, в которых норвежец выковал себе славу «суперсаба»: появившись на поле на 72-й минуте, Сульшер за отведенное ему время успел оформить «покер». Любопытно, что та игра тоже состоялась в начале февраля — 6 числа.

9-10 место. «Мидлсбро» — «Манчестер Сити» — 8:1 (2007/2008)

Да, счет 8:1. И нет, мы не ошиблись, выиграл «Мидлсбро». До прихода больших денег с «горожанами» всякое случалось. Это шокирующее поражение на «Риверсайде» случилось в последний игровой день сезона 2007/08, накануне которого у «Ман Сити» появился первый иностранный владелец, бизнесмен из Таиланда Таксин Чиннават.

«Горожане» шли в тройке после трети турнирной дистанции, но к концу чемпионата упали в середину таблицы, а апофеозом сезона стала эта самая оплеуха от «Мидлсбро». Команда Свена-Горана Эрикссона осталась в меньшинстве уже в дебюте матча после удаления Ричарда Данна, после чего оказалась легкой жертвой для банды Гарета Саутгейта.

Около часа «Сити» еще как-то держался, пропустив только два гола к 58-й минуте, но потом Исакссон только успевал доставать мячи из сетки: Афонсо Алвес оформил хет-трик, у Стюарта Даунинга дубль, по голу забили Адам Джонсон, Фабио Рошембак и Жереми Аладьер. Лучше не спрашивать об этой игре у капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, он был одним из защитников «горожан».

5-8 место. «Челси» — «Уиган» — 8:0 (2009/10)

Веселые «латикс» Роберто Мартинеса умудрялись сочетать жуткие поражения с сенсационными победами. В том сезоне «Уиган» дважды проиграл с разницей в 8 мячей, зато одержал победы над «Ливерпулем», «Арсеналом» и тем же «Челси» в первом круге. Расплата за домашнюю победу над будущими чемпионами наступила на «Стэмфорд Бридж», где команда Карло Анчелотти уничтожила «Уиган»: Дрогба оформил хет-трик, Анелька завершил матч с дублем, Лэмпард, Эшли Коул, Саломон Калу тоже забивали. Эта победа в последний день сезона обеспечила «Челси» титул, а «латикс» сохранили прописку в АПЛ , несмотря на разницу забитых и пропущенных мячей «-42».

5-8 место. «Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0 (2019/20)

«Сити» отметился в этом списке по обе стороны: «горожане» были и со штыком, и на штыке. В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы не оставила мокрого места от «Уотфорда», причем замах был вообще на крупнейшую победу в истории АПЛ : первый гол Давид Сильва забил через 52 секунды после стартового свистка, а к 18-й минуте «горожане» вели со счетом 5:0. Казалось, двузначного счета не избежать, но «шершни» сумели собраться и проиграли «всего лишь» 0:8. Это даже не самое крупное поражение того сезона.

5-8 место. «Челси» — «Астон Вилла» — 8:0 (2012/13)

Такой подарок под Рождество сделала своим фанатам «Астон Вилла» 23 декабря 2012 года: «Челси» под руководством временного тренера Рафаэля Бенитеса безжалостно нокаутировал гостей из Бирмингема. Фернандо Торрес открыл счет уже на 3-й минуте, до перерыва по голу забили защитники — Давид Луис и Бранислав Иванович, а во втором тайме отличились Лэмпард, Рамирес (дважды), Оскар и Азар. Это первый случай, когда в одном матче АПЛ забивали 7 футболистов одной команды. А ведь могло быть и 8, если бы Лукас Пиазон воспользовался предоставленным ему шансом и реализовал пенальти в концовке.

5-8 место. «Ньюкасл» — «Шеффилд Уэнсдей» (1999/2000)

«Ньюкасл» и «Шеффилд Уэнсдей» подползли к восьмому туру того чемпионата с одинаковыми показателями: каждая из этих команд в стартовых восьми турах набрала по 1 очку и потерпела 6 поражений. Но в битве аутсайдеров случилась победа одной из сторон за явным преимуществом: сменивший Руда Гуллита на посту главного тренера «сорок» Бобби Робсон основательно взбодрил «Ньюкасл» перед игрой с «совами».

Солировал, конечно же, Алан Ширер, который забил 5 мячей, по одному точному удару добавили Аарон Хьюз, Кирон Дайер и Гари Спид. В итоге «Ньюкасл» закончил чемпионат на 11-й строчке, а «Шеффилд», хоть и прибавил по ходу сезона, остался в зоне вылета, сумев опередить только упавший на последнее место «Уотфорд».

4 место. «Тоттенхэм» — «Уиган» — 9:1 (2009/10)

Возвращаемся к доблестным «латикс», дважды проигравшим с разницей в восемь мячей в сезоне 2009/10. Первый разгром команде Роберто Мартинеса учинил «Тоттенхэм» в 13-м туре, причем к перерыву «шпоры» скромно вели 1:0, но во второй половине матча «Уиган» включил фирменную беззаботность. В третий раз в истории АПЛ состоялся пента-трик — Джермейн Дефо повторил достижение Алана Ширера и Энди Коула (позже эту компанию дополнят Димитар Бербатов и Серхио Агуэро). В этой памятной игре на стороне победителей принимал участие уже упомянутый выше Ведран Чорлука, а единственный англичанин в истории Российской Премьер-Лиги даже забил гол. Дэвид Бентли, помните такого парня из «Ростова»?

1-3 место. «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» — 9:0 (1994/95)

В начале того сезона занявший в итоге последнее место в турнирной таблице и отставший от ближайшей спасительной строчки на 21 балл «Ипсвич» обыграл МЮ со счетом 3:2, но в марте на «Олд Траффорд» «трактористам» сделали очень больно. Голы были достаточно равномерно распределены по игровому времени, чтобы футболисты «Ипсвича» постоянно страдали. Пять штук забил Энди Коул, дважды отличился Марк Хьюз, еще по голу добавили Рой Кин и Пол Инс. Четверть века эта победа в гордом одиночестве была самой крупной в истории АПЛ , но за последний год этот результат повторился дважды.

1-3 место. «Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9 (2019/20)

Амбассадором поражений со счетом 0:9 стал «Саутгемптон». В октябре 2019-го, в годовщину трагической гибели Вишая Шривадданапрабхи, «Лестер» почтил память своего любимого владельца, стоящего за сенсационным титулом победителей Премьер-Лиги, мощной победой на южном побережье Британии. Первый гол влетел в ворота «святых» на 10-й минуте, счет открыл Чилуэлл, а спустя еще пару минут хозяева «Сент-Мери» остались в меньшинстве после удаления Райана Бертрана. Почувствовавшие запах крови «Лисы» ни в чем себе не отказывали: Джейми Варди и Айосе Перес оформили по хет-трику, также забили Тилеманс и Мэддисон. Это одна из трех величайших побед в истории АПЛ и крупнейшая выездная виктория.

1-3 место. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемтон» — 9:0 (2020/21)

Новая глава, а действующие лица знакомые: МЮ уже побеждал 9:0, а «Саутгемптон» недавно проигрывал 0:9. Сценарий похож на тот, который был в описанном выше матче «Саутгемптон» — «Лестер»: быстрое удаление в составе «святых» разрушило все планы Ральфа Хазенхюттля и поставило его команду в весьма неудобное положение.

В концовке матча «Саутгемптон» остался в двойном меньшинстве, а в составе МЮ отличились 7 разных футболистов: Ван-Биссака, Рэшфорд, Кавани, Марсьяль (дубль), МакТоминэй, Фернандеш и Джеймс. Еще один забил мсье Автогол (третий гол манкунианцев записали на Яна Беднарека).

В результате «Саутгемптон» повторил антирекорд, державшийся с XIX века, Оле-Гуннар Сульшер отметился в списке великих побед АПЛ и в качестве футболиста, и в роли тренера, а Ральф Хазенхюттль воспринял новые 0:9 весьма спокойно, ведь у немецкого тренера и его команды уже есть опыт подобного разочарования: