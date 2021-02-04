Бывший форвард «Зенита» Рондон — новая цель ЦСКА. «Армейцы» судорожно ищут опытного нападающего

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вчера, 21:20

Гайч уехал, а проблема осталась.

Стратегический просчет аукается до сих пор

Подозреваю, что ответственные за трансферы в ЦСКА уже пару сотен раз укусили себя за локти из-за решения не подписывать летом Вагнера Лава. Немудро было бросить на амбразуру трех молодых форвардов, среди которых не нашлось вожака, «армейцы» ослабили себя этим решением. Просчитались стратегически, тем более Вагнера за столько лет должны знать, как облупленного: бразилец при всей своей показной вальяжности беззаветно влюблен в футбол, а мастерства ему хватило бы не только для чемпионата Казахстана, где Лав зажег за «Кайрат» (10 голов и 8 ассистов в 15 матчах), но и для РПЛ .

Вагнер мог стать недостающей боевой единицей и путеводной звездной для молодых партнеров, но в ЦСКА решили придумать свою систему воспитания и ошиблись. Должны поблагодарить Станислава Черчесова, который своими резкими словами про «золотой актив» мотивировал Федора Чалова хотя бы на последний матч года: в Ростове форвард оформил хет-трик. В целом, неплохо проявляет себя Шкурин, учитывая его первоначальный статус. А вот аргентинский «Танк» за 8.5 млн евро оказался из фанеры: Гайч завалил первый семестр в Москве и отправился в академическую поездку в «Беневенто». Что из этого выйдет — еще большой вопрос.

Сильно хотели Тосуна, но Дженк выбрал знакомый «Бешикташ»

Виктор Ганчаренко точно не в восторге от того, что Гайч уже в Италии, а у него не хватает нападающих, чтобы отрабатывать разные схемы и перестроения на тренировках — только Чалов и Шкурин. Да, есть Сигурдссон и Эджуке, но это игроки второго темпа, а нужен именно форвард, страйкер, завершитель.

Казалось, уже на крючке был Тосун, засидевшийся в запасе «Эвертона», трансферу турецкого форварда должны были поспособствовать связи с «ирисками» через фонд Алишера Усманова, да и отчаявшийся Дженк уже был готов махнуть в Россию. Но потом Тосуна настойчиво позвал «Бешикташ», за который нападающий выступал до отъезда в Англию, и он принял очевидное решение. При этом отец футболиста подтвердил наличие договоренностей с ЦСКА :

На прошлой неделе мы договорились с ЦСКА , но затем нам позвонил президент «Бешикташа». Мы просто не могли отказать, поскольку в Турции у Дженка есть дом и друзья.

Семейка Тосунов некрасиво подставила «армейцев»: в ЦСКА рассчитывали, что вопрос решен, когда турки сорвали договоренности на финише трансферного окна в Европе. Это обстоятельство сокращает список кандидатов и усложняет задачу всем, в том числе тренерскому штабу. До возобновления сезона осталось меньше трех недель, и даже если представить, что новичок приедет в хорошей форме, его нужно познакомить с командой и встроить в игру. Времени на это почти не остается.

Рондон провел полтора года в Китае, но не стал подделкой. Это хороший вариант

В последний день января была информация, что ЦСКА интересуется форвардом «Шеффилд Юнайтед» Лисом Муссе, но безнадежный запасной худшей команды АПЛ — откровенно странный вариант, тем более у парня не лучшая репутация за пределами футбольного поля. Селекционеры клубов РПЛ должны в зародыше браковать такие кандидатуры, ведь если человек чудит в Англии, стране религиозного поклонения футболу, то не стоит ждать от него профессионализма в России. Скорее станет только хуже.

Куда привлекательнее выглядит вариант с возвращением в РПЛ Саломона Рондона — форварда, который результативно играл и в нашей Премьер-Лиге, и в английской. Венесуэлец, выступая за «Рубин» и «Зенит», наколотил 52 гола в 114 матчах. Средняя результативность Саломона в России — 0.46 гола за игру. Это на несколько сотых меньше, чем у Халка и Промеса, и чуть лучше, чем у Артема Дзюбы в «Зените» (0.43).

Конечно, у вас могут возникнуть справедливые сомнения, что Рондон к 31 году «завязал с футболом», раз подался в Китай. Это совсем не так. Венесуэлец соблазнился на царские условия «Далянь Про» (9.3 миллиона евро в год), который ангажировал форварда после мощного сезона-2018/19 в АПЛ (11 голов и 7 ассистов за «Вест Бромвич»). Но и в Поднебесной Саломон не перестал забивать: 14 голов в 28 матчах и 7 результативных передач говорят о том, что свою зарплату венесуэлец отрабатывал честно.

В декабре стало известно, что в китайской Суперлиге вводят потолок зарплат (не более 3 миллионов в год для легионера) и корректируют лимит на легионеров (до 5 в заявке, максимум 4 на поле). В «Далянь Про» шесть иностранцев, от одного придется освободиться, и хотя Рондон точно не первый кандидат на выход, на ситуацию может повлиять желание самого футболиста вернуться в РПЛ , если ЦСКА окажется достаточно убедителен.

Знаком с РПЛ , цепляется за мячи и создает зоны для партнеров

Для «армейцев» плюсы от возможного подписания Рондона на поверхности: во-первых, опытный, во-вторых, знакомый с реалиями российского футбола, что должно ускорить процесс адаптации, в-третьих, мощный, но при этом пластичный, здорово играет на втором этаже и спиной к воротам. Все эти качества приписывали Адольфо Гайчу, только «новый Батистута» отказался их демонстрировать. Способности Саломона не миф, он показывал себя с лучших сторон и России, и в Англии.

С Рондоном у ЦСКА появится простой, но иногда жизненно необходимый вариант выхода из-под прессинга — через длинный пас. Он умеет бороться и цепляться, это большой форвард, а не пародия на большого форварда. При всем этом Рондон не является ограниченным «столбом», который закапывается по колено в чужой штрафной и ждет навесов: и в «Рубине», и особенно в «Зените» Саломон был вовлечен в комбинационную игру, при необходимости опускался за мячами в центр поля.