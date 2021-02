Азар может вернуться в АПЛ. У бельгийца 10 травм в «Реале», трансферная стоимость упала в два раза

Иллюстрация поговорки «бойся своих желаний» — на «Соккер.ру».

Эден мечтал представлять «Реал»

Переезд в «Реал» — осуществление детской мечты. Его кумиром всегда был Зидан, есть фотография, где маленький Эден с братом, и на будущей звезде «Челси» футболка сборной Франции с десяткой на груди и спине.

Зидан уважал стиль Азара, был рад возможности поработать с бельгийцем. Казалось бы, все складывалось идеально. Но тренер и Перес не учли консервативность схемы «Реала», где вся команда не работала ни на Бензема, ни на Бэйла, ни на Роналду.

Азару пытались дать свободу, но в «Реале» напарники не отдали бельгийцу власть. Новичок не вписался, хотя на его трансфер потратили намного больше 100 млн евро.

«Мадрид» потерял большие деньги

Речь о колоссальных и невосполнимых потерях. С Эденом не зашли в финал ЛЧ . А чемпионство взяли не благодаря бельгийцу. Точно не стал любимцем публики – хотя фанаты ему сочувствуют. Но Азар не приносит пользу даже за полем.

«Ювентус» после трансфера Роналду смог выбить из сделки с титульным спонсором 50 млн евро вместо 16, технического партнера раскрутили на 51 млн вместо 23. И количество подписчиков в социальных сетях выросло почти в два раза — до 100 млн человек. Криштиану получает больше всех, но и зарабатывает для клуба.

Роналду повлиял за полем и в его пределах – 23 матча, 22 гола в сезоне. У Азара всего 12 игр, 3 гола и 1 ассист. Причем половину результативных действий сделал в день разгрома «Алавеса» со счетом 4:1. А когда «Леванте» обыгрывал «Реал», Эден ничем не помог и был заменен первым.

Травмы игрока стали хроническими

У Азара бывали травмы в «Челси», но мелкие. Максимум, который пропускал – 5 матчей команды подряд. Даже операцию голеностопа ему сделали в межсезонье в 2017-м, восстанавливался почти три месяца, но не пропустил новый сезон, хотя вошел в него в средней форме.

В «Реале» также были проблемы с весом, любит поесть, не случайно после завоевания медали ЧМ -18 Азар жадно съел бургер – терпел весь турнир в России, а наградой выбрал именно фаст-фуд, что показательно. Парень склонен к полноте, но в «Реале» другие порядки.

Врачи и тренеры относятся к Азару так, словно это Роналду. Проанализировали его стиль и решили, что выворачивает ногу как баскетболист. Поэтому пошли к врачу, что лечит звезд НБА . Использовали подход к двухметровым мужикам. После этого мелких травм стало лишь больше.

Из-за коронавируса пропустил положенные две недели, но суммарно будет вне игры после новой травмы минимум 244 дня. За 19 месяцев пропустил в два раза больше времени, чем за 7 сезонов в «Челси». В АПЛ не играл в 21 туре из 266 (7.9 % матчей), в Примере пропустил 41 %, вылетает в 5 раз чаще.

Вряд ли сыграет в первом поединке против «Аталанты», но и выход во втором под вопросом. Врач сборной Бельгии опасается, что травмы стали хроническими, поэтому выявлять их причины и лечить стало намного сложнее.

Азар никогда не любил тренировки

Бежал от природы, обыгрывал на вдохновении, но с хроническими болячками теряет резкость. И стресс от переезда оказался сильнее, чем предполагал. Плюс закрыли на карантине в прошлом году, а вот повесить замок на холодильник Эден не сумел, стал заедать стресс.

В «Лилле» рассказывали, как юная звезда могла выйти на поле после ночного загула с перегаром и разорвать очередного соперника. В «Челси» тоже не было такой строгой слежки за игроками, вспомните хотя бы приключения Терри. И десятки других историй, футболисты из Лондона не были примером для подражания – тот же Муту.

Азар, конечно, не изменял жене с подругой Аспиликуэты, а его единственный наркотик – быстрые углеводы, но наслоение мелочей привели к 10 травмам за 19 месяцев. Попросту не успевает набрать форму. Дискомфорт мешает играть ярко, врачи отправили на восстановление в пятый раз только за этот сезон!

Бельгиец задумался о возвращении

Эден — парень с депрессивными наплывами. Еще по ходу первого сезона в Мадриде грустно заявил о желании вернуться в «Челси» в будущем. Причем сказано это было с таким придыханием, будто сразу понял, что «Реал» — не его клуб. Жаль, ведь футболист феноменальный, легенда АПЛ .

Но Мадриду принес одни убытки. Переса раскрутили на трансфер за 100 млн евро, а дополнительно прописали бонусы в сумме 60 млн евро. Детали узнали, когда клуб из Бельгии получил свой процент от сделки. Понятно, что все бонусы в Лондоне не получат, Азар не выполнил конкретные пункты соглашения.

Вот только в этом году на счета «Челси» тоже прилетят деньги, причем большие. А поскольку не всякий клуб рискнет сейчас связываться с Азаром – переживая, что карьеру подкосят мелкие травмы, как случилось с Бэйлом, то «Челси» может вернуть бывшего лидера за 40-50 млн евро. Но разве у «Реала» есть выход лучше?

Не похоже, чтобы через Азара можно было выстроить игру команды. Непонятно, будет ли Зидан тренером. А у Рауля (подставьте имя) появятся свои любимчики. В случае схемы «4-4-2» и покупки Мбаппе в составе не найдут места для чистого атакующего игрока с фланга.

Физическое состояние не позволит Азару отрабатывать в глубине поля, а примеры Иско или Хамеса показывают – на вершине ромба сложно задержаться в основе «Реала» на годы. Так что расставание читается, ведь клубу нужны деньги на звездных новичков. Скорее всего, под нового тренера. «Челси» тоже рискует, но им не привыкать.

У Тухеля может быть запрос на опытных новичков, чтобы обновленная команда могла положиться на ветеранов. Логичнее ставить на будущее – доверять Пуличишу, Хаверцу и Вернеру, не говоря о Маунте, то есть Азар необязательно нужен клубу из Лондона. Но помним о футбольной ностальгии, что порой накрывает с головой российских миллиардеров.

О возвращении Эдена в «Челси» точно подумают. В любом случае у него мало времени для принятия решения. Важно, чтобы Азар успешно сыграл на Евро-2020 – турнир для личной перезагрузки в составе одного из фаворитов чемпионата. Понятно, что он следит за весом, поменял рацион, а люди из «Реала» сообщали, что как раз тренировался Эден, как никогда ранее. Может, в этом и проблема?

Взяли немного вальяжного дриблера и попытались в тридцать лет научить новому подходу в стиле биоробота Роналду? Не исключено, что в режиме, когда Азар делал, что хотел, от него было куда больше пользы. Эден точно стал одной из самых невезучих звезд футбола последних лет. А ведь пару лет назад играл вот так:

Will we ever get tired of seeing this? 😍

On this day in 2017, @hazardeden10 scores a quite sensational solo goal in a 3-1 win against Arsenal 🔥🔥 pic.twitter.com/F7wT7aim8Q