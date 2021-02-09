В ЦСКА лишь три игрока железной основы. С Рондоном и Бохиненом вариантов ещё больше

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сегодня, 12:42

«Соккер.ру» отмечает одновременно преимущество и минус «армейцев».

У кого есть гарантия выхода с первых минут?

Акинфеев, Фернандес и Влашич – футболисты, которые в случае физической готовности будут в любом оптимальном составе ЦСКА на весну. По всем остальным без исключений есть вопросы. Даже до официального подтверждения переходов Бохинена и Рондона на каждой из восьми оставшихся позиций предостаточно вариантов.

У Торопа нет шансов заиграть в воротах ЦСКА , если Акинфеев будет в порядке. У Фернандеса нет сменщика с единственным амплуа, поскольку Марио годами в твердой основе. А Влашич – лучший игрок 2020 года в России.

У «Спартака» железно основных больше – Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин и Крал. У «Зенита» почти весь стартовый состав, у «Локомотива» — тоже. «Краснодар» вариативный, как и «Динамо», но ни у кого нет речи о 8 «плавающих» позициях. Не удивительно, что на сборах Ганчаренко оригинальничает с составом.

Нет смысла возвращаться к тройке в центре?

Пройденный этап, но есть возможность вернуться к тройке центральных защитников разово, чтобы удивить «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или «Динамо». Впереди у ЦСКА три дерби и два матча против участников ЛЧ не из столицы. Особенно актуальна схема с тремя в центре остается для матча против чемпиона.

Также «3-5-2» реанимирует свою актуальность, если в заявке на весну появится Рондон. Саломон умеет играть в паре, а Чалову привезли Гайча как раз для создания результативного дуэта. Ганчаренко надо чем-то удивить соперников, а пока сам Федор не может сыграть роль первой скрипки впереди, реализуя все удачные моменты.

Успех Кучаева в атаке был неожиданным. Обляков забил меньше Бистровича. Эджуке – меньше Шкурина. Зато людей для схемы с тремя в центре хватает. У ЦСКА есть Фукс (если здоров), Васин, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Набабкин и Котин – шесть центральных защитников. Более чем достаточно для выбора тройки, не говоря о дуэте.

А для схемы с четверкой в линию у «армейцев» слишком много народу, и универсальность Набабкина и Магнуссона, что могут занять место слева в защите, не позволяет выбрать основную пару центральных защитников сразу. Если Фукс наберет форму, то ему непросто выбрать напарника – минимум 4 рабочих варианта.

ЦСКА не будет использоваться модель «4-3-3»?

Ганчаренко так не играет. Но появление Бохинена, который может быть гибридным опорником с широкими функциями в созидании, добавляет вариантов. Также тактическую фантазию греет понимание, что Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Кучаев и Эджуке легко могут выйти на флангах атаки, им необязательно бегать по схеме «4-2-3-1».

Голландско-испанские «4-3-3» — тоже вариант. Например, если Ахметов на сборах покажет себя, то весной может стать нижним углом треугольника, а Бохинен и Влашич займут места справа и слева. Тогда Обляков сыграет с Кучаевым ближе к чужим воротам, но с креном на удобный Ивану левый край.

Универсализм Зайнутдинова или Тикнизяна, как и возвращение Щенникова – дополнительные козыри ЦСКА . Понятно, что сборов мало, чтобы наиграть абсолютно другую модель. Но не стоит забывать, что Ганчаренко ворвался в клуб как главный тренер, а не помощник Слуцкого, когда перевел команду на три центральных.

Возможно, сейчас тоже готовят сюрпризы к первому поединку против « СКА -Хабаровск» в Кубке России. Дальше ведь непростой старт в РПЛ – «Локомотив» и «Ахмат», пускай и без выезда за пределы Москвы. Схема «4-3-3» вряд ли появится на постоянной основе, но собрать людей для ее реализации проще простого.

Тренер устроит «Голодные игры» ради «4-2-3-1»?

Отнимаем три позиции, где все ясно, но остается восемь мест с конкуренцией. В центре обороны 2 места и 7 кандидатов. Слева в защите осенью видели Щенникова и Зайнутдинова, но там может сыграть Набабкин. Не говоря о Тикнизяне и Облякове – хавбеки, если придется, закроют весь фланг. Пять вариантов.

В центре поля Бохинен встретит в конкурентах Ахметова и Марадишвили. Или же в напарниках, смотря куда отправят норвежца. Также есть Дзагоев, Обляков и Влашич – еще три ярких футболиста в полузащите. Справа в атаке минимум четыре варианта – Кучаев, Эджуке, Сигурдссон и Зайнутдинов, слева плюсуем Тикнизяна с Обляковым.

Глаза разбегаются, а в центре атаки есть Чалов, Шкурин, Эджуке – в роли Муса, Дзагоев – в роли ложного форварда, молодой Яковлев, а на подходе опытный Рондон, который может вытеснить Чалова на скамейку, если Федор не готов показать класс. Хотя, как сказано выше, Ганчаренко не откажется от дуэта форвардов.

Схема с четверкой в линию менять задачи для группы поддержки. Если на тренировках венесуэлец и Чалов сыграются, то будут выходить с первых минут. Пусть с Рондоном будет четыре номинальных форварда, вариантов на самом деле больше, ведь никогда не исключен вариант прорыва парня из второго состава.

ЦСКА составит комбинацию уровня Лиги чемпионов?

Наверняка в группу ЛЧ отправит только чемпионство, а обидные ничьи с середняками отбросили команду от вершины. Но «армейцы» могут похвастаться глубиной состава, мотивацией игроков – много молодежи, и наличием новых тренерских идей, ведь Ганчаренко пережил изменения в тренерском штабе.

Помощники должны генерировать схемы, ЦСКА однозначно не пасет задних, если говорим о длине скамейки. Но проблема как раз в переборе без окончательного выбора. Плохо, что в заявке лишь три железных игрока основы. Получается, Щенников недостаточно хорош, чтобы хавбек Зайнутдинов на пике формы не вытеснил его в запас.

Количество центральных защитников подсказывает, что нет связки мечты — Дивеева и Фукса, готовых в основы сборных России на Евро-2020 и Бразилии на Кубке Америки. Интерес к Рондону объясняется недовольством реализацией Чалова – мог забить 8-9 голов в РПЛ , а выжал лишь 5.

Дзагоев не такой, как был в юности. Обляков создает моменты, но не получает голевые дивиденды. Качество шансов у ЦСКА так себе, ведь у Влашича слишком много атак с дальними ударами, эффективность которых крайне низкая. Кучаев удачно «стрелял», но непросто повторить осеннюю форму.

Даже Фернандес первую не отыграл так, чтобы предложить Марио гранду в топ-5, хотя раньше выдавал крутые поединки. Ни Магнуссон, ни Марадишвили – второму везут норвежского конкурента, не убедили, что они готовые чемпионы. Так что вариативность ЦСКА не признак монолитности и мощи.

Ганчаренко не на что жаловаться, если заполучит Бохинена и Рондона. Но Орешкин из ВЭБ , что подписался на страницы норвежца и венесуэльца, как и другие владельцы «армейцев», требуют не активного тасования состава, а конечного успешного результата, путевки в ЛЧ .