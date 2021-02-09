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В ЦСКА лишь три игрока железной основы. С Рондоном и Бохиненом вариантов ещё больше

сегодня, 12:42
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«Соккер.ру» отмечает одновременно преимущество и минус «армейцев».

У кого есть гарантия выхода с первых минут?

Акинфеев, Фернандес и Влашич – футболисты, которые в случае физической готовности будут в любом оптимальном составе ЦСКА на весну. По всем остальным без исключений есть вопросы. Даже до официального подтверждения переходов Бохинена и Рондона на каждой из восьми оставшихся позиций предостаточно вариантов.

У Торопа нет шансов заиграть в воротах ЦСКА, если Акинфеев будет в порядке. У Фернандеса нет сменщика с единственным амплуа, поскольку Марио годами в твердой основе. А Влашич – лучший игрок 2020 года в России.

У «Спартака» железно основных больше – Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин и Крал. У «Зенита» почти весь стартовый состав, у «Локомотива» — тоже. «Краснодар» вариативный, как и «Динамо», но ни у кого нет речи о 8 «плавающих» позициях. Не удивительно, что на сборах Ганчаренко оригинальничает с составом.

Нет смысла возвращаться к тройке в центре?

Пройденный этап, но есть возможность вернуться к тройке центральных защитников разово, чтобы удивить «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или «Динамо». Впереди у ЦСКА три дерби и два матча против участников ЛЧ не из столицы. Особенно актуальна схема с тремя в центре остается для матча против чемпиона.

Также «3-5-2» реанимирует свою актуальность, если в заявке на весну появится Рондон. Саломон умеет играть в паре, а Чалову привезли Гайча как раз для создания результативного дуэта. Ганчаренко надо чем-то удивить соперников, а пока сам Федор не может сыграть роль первой скрипки впереди, реализуя все удачные моменты.

Успех Кучаева в атаке был неожиданным. Обляков забил меньше Бистровича. Эджуке – меньше Шкурина. Зато людей для схемы с тремя в центре хватает. У ЦСКА есть Фукс (если здоров), Васин, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Набабкин и Котин – шесть центральных защитников. Более чем достаточно для выбора тройки, не говоря о дуэте.

А для схемы с четверкой в линию у «армейцев» слишком много народу, и универсальность Набабкина и Магнуссона, что могут занять место слева в защите, не позволяет выбрать основную пару центральных защитников сразу. Если Фукс наберет форму, то ему непросто выбрать напарника – минимум 4 рабочих варианта.

ЦСКА не будет использоваться модель «4-3-3»?

Ганчаренко так не играет. Но появление Бохинена, который может быть гибридным опорником с широкими функциями в созидании, добавляет вариантов. Также тактическую фантазию греет понимание, что Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Кучаев и Эджуке легко могут выйти на флангах атаки, им необязательно бегать по схеме «4-2-3-1».

Голландско-испанские «4-3-3» — тоже вариант. Например, если Ахметов на сборах покажет себя, то весной может стать нижним углом треугольника, а Бохинен и Влашич займут места справа и слева. Тогда Обляков сыграет с Кучаевым ближе к чужим воротам, но с креном на удобный Ивану левый край.

Универсализм Зайнутдинова или Тикнизяна, как и возвращение Щенникова – дополнительные козыри ЦСКА. Понятно, что сборов мало, чтобы наиграть абсолютно другую модель. Но не стоит забывать, что Ганчаренко ворвался в клуб как главный тренер, а не помощник Слуцкого, когда перевел команду на три центральных.

Возможно, сейчас тоже готовят сюрпризы к первому поединку против «СКА-Хабаровск» в Кубке России. Дальше ведь непростой старт в РПЛ – «Локомотив» и «Ахмат», пускай и без выезда за пределы Москвы. Схема «4-3-3» вряд ли появится на постоянной основе, но собрать людей для ее реализации проще простого.

Тренер устроит «Голодные игры» ради «4-2-3-1»?

Отнимаем три позиции, где все ясно, но остается восемь мест с конкуренцией. В центре обороны 2 места и 7 кандидатов. Слева в защите осенью видели Щенникова и Зайнутдинова, но там может сыграть Набабкин. Не говоря о Тикнизяне и Облякове – хавбеки, если придется, закроют весь фланг. Пять вариантов.

В центре поля Бохинен встретит в конкурентах Ахметова и Марадишвили. Или же в напарниках, смотря куда отправят норвежца. Также есть Дзагоев, Обляков и Влашич – еще три ярких футболиста в полузащите. Справа в атаке минимум четыре варианта – Кучаев, Эджуке, Сигурдссон и Зайнутдинов, слева плюсуем Тикнизяна с Обляковым.

Глаза разбегаются, а в центре атаки есть Чалов, Шкурин, Эджуке – в роли Муса, Дзагоев – в роли ложного форварда, молодой Яковлев, а на подходе опытный Рондон, который может вытеснить Чалова на скамейку, если Федор не готов показать класс. Хотя, как сказано выше, Ганчаренко не откажется от дуэта форвардов.

Схема с четверкой в линию менять задачи для группы поддержки. Если на тренировках венесуэлец и Чалов сыграются, то будут выходить с первых минут. Пусть с Рондоном будет четыре номинальных форварда, вариантов на самом деле больше, ведь никогда не исключен вариант прорыва парня из второго состава.

ЦСКА составит комбинацию уровня Лиги чемпионов?

Наверняка в группу ЛЧ отправит только чемпионство, а обидные ничьи с середняками отбросили команду от вершины. Но «армейцы» могут похвастаться глубиной состава, мотивацией игроков – много молодежи, и наличием новых тренерских идей, ведь Ганчаренко пережил изменения в тренерском штабе.

Помощники должны генерировать схемы, ЦСКА однозначно не пасет задних, если говорим о длине скамейки. Но проблема как раз в переборе без окончательного выбора. Плохо, что в заявке лишь три железных игрока основы. Получается, Щенников недостаточно хорош, чтобы хавбек Зайнутдинов на пике формы не вытеснил его в запас.

Количество центральных защитников подсказывает, что нет связки мечты — Дивеева и Фукса, готовых в основы сборных России на Евро-2020 и Бразилии на Кубке Америки. Интерес к Рондону объясняется недовольством реализацией Чалова – мог забить 8-9 голов в РПЛ, а выжал лишь 5.

Дзагоев не такой, как был в юности. Обляков создает моменты, но не получает голевые дивиденды. Качество шансов у ЦСКА так себе, ведь у Влашича слишком много атак с дальними ударами, эффективность которых крайне низкая. Кучаев удачно «стрелял», но непросто повторить осеннюю форму.

Даже Фернандес первую не отыграл так, чтобы предложить Марио гранду в топ-5, хотя раньше выдавал крутые поединки. Ни Магнуссон, ни Марадишвили – второму везут норвежского конкурента, не убедили, что они готовые чемпионы. Так что вариативность ЦСКА не признак монолитности и мощи.

Ганчаренко не на что жаловаться, если заполучит Бохинена и Рондона. Но Орешкин из ВЭБ, что подписался на страницы норвежца и венесуэльца, как и другие владельцы «армейцев», требуют не активного тасования состава, а конечного успешного результата, путевки в ЛЧ.

Учитывая, сколько серьезных матчей впереди, ЦСКА точно не гарантировал себе второе место в РПЛ и финал Кубка России. Так что глубина состава может стать как козырем – обеспечит свежесть и шоковую терапию для соперников, так и слабостью — Ганчаренко может запутаться в экспериментах, что с ним уже случалось.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:25
Какой "перебор людей"? 2 ушло, 2 должно прийти. Количественно ничего не меняется
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:22, ред.
Не будем забывать о том, что в РПЛ остается 5 замен. Поэтому количество игроков, способных выйти со скамейки и как минимум не ослабить игру, тоже важно. А еще важнее их качество. Вот над этим как раз и идет работа. Убран Гайч и на замену подыскивается опытный мощный форвард. Убран "ни рыба ни мясо" медленный Бистрович из Белупо и на смену приобретается норвежский викинг с хорошим пасом и ударом с левой. Что касается Марадишвили, то парень неожиданно сначала выстрелил, а потом в матчах с сильными соперниками обратно растворился. Видимо нехватка опыта пока не позволяет ему полностью закрыть позицию опорника. Поэтому Гончаренко предпочитает ему более креативного Ахметова, который после травмы начал опять прибавлять и уже стал напоминать себя прежнего, каким он был до травмы. Шкурин хорош как наконечник, но мало полезен когда идет позиционная игра в мелкий пас, когда нужно сыграть в подыгрыш. Чалов же наоборот хорош в подыгрыше, но мало полезен как наконечник. При наличии Рондона Чалову придется опуститься ниже либо сесть на лавку. Как и Шкурину. Но Шкурин в паре с Рондоном играть вряд ли будет, скорее как его сменщик. Грустнее всего наверное будет Облякову, ведь если у норвежца сразу попрет игра, то бублик сядет на лавку. И даже на замену предпочтут более опытного Дзагоева. А шансы Яковлева и Аванесяна получить игровое время в РПЛ вообще призрачны. Разве что в кубке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:21
Считаю возможным возразить. У ЦСКА как минимум 6 твердых игроков основы. Это Акинфеев, Фернандес, Дивев, Магнуссон, Ахметов, Влашич. А вариативность состава - это очень большой плюс. И не надо думать, что основа - это только стартовый состав. С учетом 5 замен, основа -это 16 человек, тем более очень часть многое решают игроки вышедшие на замены. А перебор людей в составе ( за счет Бохинена и особенно Рондона) - это скорее негативный момент, т.к. нарушает микроклимат в команде. У ЦСКА состав готов к борьбе за ЛЧ, все зависит от подготовки.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:18, ред.
Спасибо за статью....да первое же предложение заставляет серьезно задуматься.... в связи с приближением зимнего трансферного окна возникает один вопрос, но очень серьезный....необходимо ли приобретать новых игроков вообще? (и если да, то какие позиции нужно усилить?)....бытует мнение, что новички нужны всегда и всем....однако это спорно – раз, не про сегодняшний ЦСКА — два ( Гончаренко разобраться бы с теми, кто у него уже есть)....на мой не дилетантский взгляд у армейцев сейчас хватает качественного народа, и им важнее разобраться с тем составом, которые есть в наличии.....определиться с лишними, ответить на вопрос почему некоторые футболисты вовсе не раскрываются, а другие перестали прогрессировать (в тренере ли здесь дело или в игроках?).....это так сказать взгляд с одной стороны....НО....все мы знаем, что с появлением у ЦСКА новых владельцев в клубе появились "свободные" денежные средства, которые можно использовать для осуществление трансферов...и если все таки нужно усиление, то опять же только на мой взгляд армейцам необходимо усилить три позиции...первая и как бы это не показалось странным и несмотря на то, что в команде три профильных центральных нападающих, я чётко уверен, что усиление в эту линию ещё необходимо...второе....нужен опарный полузащитник и хоть теоретически есть кому играть на этой позиции, но что то как то не то....и третье.....я бы на всякий случай приобрел центрального защитника (и желательно оЧЧЧень хорошего).....ну это дело уже руководства и селекционеров и я не в коем случае не настаиваю на правильности своего суждения....
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