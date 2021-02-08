6 побед в Примере подряд. «Барселона» Кумана обретает лицо, и оно симпатичное

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сегодня, 12:30

Каталонцы выдали очередное шоу с «переодеванием».

Будущее клуба «Барселона» по-прежнему вызывает опасения, однако игра команды в последние недели — бальзам на душу болельщикам, которые после продолжительного периода неудовлетворенности снова получили любимую отдушину для выхода страсти и переживаний. За такую «Барсу» хочется болеть: у команды Рональда Кумана есть характер, внутренний огонь и достойная великого клуба игра. Не собираюсь делать далеко идущих выводов, но прямо сейчас «сине-гранатовые» завораживают своей игрой и острыми сюжетами матчей.

- Сыграв вничью с «Эйбаром» в последнем матче Примеры 2020 года, «Барселона» одержала 6 побед в 6 матчах чемпионата Испании в 2021 году, последовательно обыграв «Уэску» (1:0), «Атлетик» (3:2), «Гранаду» (4:0), «Эльче» (2:1), снова «Атлетик» (2:1) и «Бетис» (3:2). Более внушительной победной серией в текущем розыгрыше Ла Лиги может похвастаться только лидирующий «Атлетико». Вернее, даже двумя сериями: у «матрасников» было 7 побед подряд в начале чемпионата, а сейчас уже 8, и это еще не конец.

- Победа над «Бетисом» стала девятым кряду выездным успехом для «Барселоны». В последний раз такая серия была у каталонцев шесть лет назад (с января по апрель 2015-го) при Луисе Энрике.

- В двух матчах с участием «Барселоны» на прошедшей неделе было забито 13 голов: 8 в кубковом матче с «Гранадой» и 5 в игре с «Бетисом».

- «Барселона» одержала третью волевую победу в четырех последних матчах. Каталонцы отыгрывались в кубковых играх с «Райо Вальекано» (2:1, проигрывая 0:1) и «Гранадой» (5:3, проигрывая 0:2), а теперь совершили ремонтаду и в Ла Лиге: «Бетис» открыл счет в конце первого тайма, позволил «Барселоне» отыграться и выйти вперед, а счет 2:2 держался до 87-й минуты, когда Франсишку Тринкан установил окончательный счет — 3:2 в пользу «Барсы».

- Неудачно складывавшийся матч на «Бенито Вильямарин» каталонцам удалось перевернуть с помощью замен, главными действующими лицами камбэка стали Месси и Тринкан, вышедшие на поле на 57-й минуте. Лионелю понадобилось 10 минут, чтобы вывести «Барсу» вперед: аргентинец забил сам и организовал автогол Виктора Руиса (по задумке забивать должен был Гризманн). Франсишку в концовке матча вырвал победу для «блаугранас».

- Лионель Месси забил 27-й гол в Ла Лиге после выхода на замену. Это второй показатель в истории турнира наравне с Оскаром Де Паулой, а лидирует экс-форвард «Атлетика», «Атлетико» и «Барселоны» Хулио Салинас. Впрочем, и он совсем рядом — 28 голов после выходов на замены.

Más goles como suplente en TODO la historia de La Liga:



28 Julio Salinas

27 LIONEL MESSI

27 Óscar de Paula

23 Wálter Pandiani

22 Manu Sarabia



Me parece la repxxxx que también se vaya a quedar con este récord 🤯🤯🤯 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 7, 2021

- Гол в ворота «Бетиса» стал для Тринкана первым в футболке «Барселоны». Франсишку потребовалось 4.5 месяца, 27 матчей и больше 900 минут игрового времени, чтобы забить дебютный гол в составе каталонского клуба.

- В дебюте матча со счастливой развязкой для «Барселоны» случилось несчастье: уругвайский защитник Араухо, ставший основным и чуть ли не главным в обороне каталонцев получил травму и был заменен уже на 12-й минуте. У Рональда растяжение связок голеностопа, в «Барселоне» надеются, что он сумеет восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

«Барса» обретает лицо и характер, но сейчас не время рисовать картины счастливого будущего

Чудесная ремонтада в кубковом матче с «Гранадой» вселила в «Барсу» какую-то невероятную уверенность, что любую встречу можно повернуть в свою пользу. Игра с «Бетисом», против которого Рональд Куман выставил смешанный состав, поначалу ведь совсем не складывалась. «Барселона» провалила первый тайм, а первый удар в створ ворот Хоэля Роблеса был нанесен только на 48-й минуте — постарался защитник Оскар Мингеса.

Тем не менее команда держалась и терпела, сохраняла структуру, а потом вышел Месси и вдохновил «Барселону» на волевую победу, который был необходим, чтобы закрепить все то, чего достигли «сине-гранатовые» в последнее время. Однако при всех тех симпатиях, которые вызывает игра и волевые качества «Барселоны» Кумана, решительно ничего не получается сказать относительно будущего этой команды.

Во-первых, победы над «Гранадой», «Атлетиком» и «Бетисом» вовсе не гарантируют, что каталонцы будут остры, находчивы и конкурентоспособны, когда окажутся на одном поле с «Реалом», «Атлетико» или ПСЖ . Команда Рональда Кумана еще не прошла проверку большими соперниками. Во-вторых, Лионель Месси по-прежнему определяет игру «Барселоны» в атаке, с аргентинцем и без него — две разные команды. И если Лео покинет «Камп Ноу» летом, для «Барсы» наступит новая, совершенно неизведанная и не поддающаяся прогнозам реальность.

Учитывая все вышесказанное, совет для болельщиков «Барселоны» будет простым: живите сегодняшним днем, наслаждайтесь игрой и успехами симпатичного творения Рональда Кумана и не стройте слишком смелых планов на будущее, чтобы потом не разочароваться. Хотя понятно, что в эйфории от побед соблазнительно и приятно думать, что нынешний игровой ренессанс «Барсы» каким-то чудесным образом повлияет на состояние клуба, решение Месси и вообще повернет колесо Фортуны.