Худший из лучших клубов мира. «Боруссия» Д довольствуется ролями второго плана

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17 февраля 2021, 15:27

Сегодня им нужно побеждать «Севилью», чтобы спасти сезон.



Клуб из Дортмунда во многом замечательный. Но если не относиться к ним, как в новорожденным, то накопились вопросы. Ни разу не обогнали «Баварию» в Бундеслиге, хотя фаворит дарил приличную фору, да и времени для прорыва хватало.

В Лиге Европы, как «Атлетико» или «Севилья», не побеждали. Немцы застряли между успехом и неудачей, в чем похожи на «Ливерпуль» до победы в финале ЛЧ и в АПЛ . Не худшая судьба – скажут оптимисты, и будут правы лишь отчасти.

Но это и не лучший результат, ведь в Бундеслиге не такая конкуренция, как у «Челси» в Англии, или у «Севильи» в Испании. Дуализм стал попутчиком «Боруссии» Д, поэтому напомним накануне важной игры «шмелей», почему они и худшие, и лучшие одновременно.

Лучшие. Невероятные фанаты

Скептик скажет, что у клубов из Марокко тоже невероятные фанаты, что не делает сами команды лучшими хотя бы в Африке. Но примеры «Ливерпуля» или самой «Боруссии» Д показывают важность двенадцатого игрока, если он настолько крутой, как у немцев. Пандемия убрала «желтую стену» с трибун, что сказалось на атмосфере. Но все знают, на что способны внуки простых рабочих из Дортмунда. В отличие от лиг, где трибуны оккупировали унылые туристы, за «Боруссию» болеют чаще всего свои, а делают они это феноменально. Фанаты делают из провинциальной команды особенную.

Худшие. Психология руководства

Ханс-Йоахим Ватцке – легенда футбола и «Боруссии» Д. Вытащил клуб после финансового кризиса 2005 года, заложил фундамент для возвращения к вершинам. Но надо отметить, что и Ватцке, и Раубалль – адвокат, что является президентом клуба, и Цорк – спортивный директор клуба, являются успешными людьми без чемпионских амбиций. Хотя Михаэль в бытность игроком выигрывал и чемпионат, и Лигу чемпионов, сейчас вместе с Ватцке готов проигрывать «Баварии» всегда и везде. Признали, что вечно вторые, и это влияет на результаты.

Лучшие. Селекция и трансферы

«Боруссия» Д не в списке с «Бенфикой», «Порту», «Аяксом» или «Лиллем» по умению торговать с наваром в сотни миллионов евро. Но если брать гранды топ-5, то клуб из Дортмунда уникален. Они в небольшом плюсе на 72 млн евро за десять лет, тогда как даже «Бавария» в минусе на 354 млн. Из дорогущих ошибок разве что Шюррле, но трансферы Мхитаряна, Азара, Беллингхэма, Холанда, Витселя, Санчо, Дилейни, Обамеянга, Геррейру или Сократиса перекрывают ляпы. Дембеле пришел за 15, а ушел за 135 млн евро – принес огромные деньги.

Худшие. Упущенные кубки и медали

«Боруссию» не назвать командой везунчиков. Кубок Германии выиграли дважды в новом веке – в 2012-м и 2017-м, но проиграли четыре финала. В чемпионате после двух «серебряных» салатниц серия из 8 чемпионств «Баварии». В пяти случаях клуб из Дортмунда приходил вторым. В Лиге чемпионов могут похвастаться проигранным сопернику из Мюнхена финалом ЛЧ , но грозой европейских соперников не стали. «Боруссию» Д описывает их игра против ПСЖ год назад – выиграли в первом матче, но вылетели во втором.

Лучшие. Финансовые результаты

Можно снять виртуальную шляпу – в Дортмунде вытащили клуб со дна, сделали чемпионом, как в 2002 году, закрепили в статусе второй силы в Германии, невзирая на седьмое место в сезоне с уходом Клоппа. Благодаря армии фанатов и умению немцев зарабатывать на Бундеслиге, которая по миру не такая популярная, как АПЛ или Ла Лига, «Боруссия» Д в лиге Ватцке могла отчитываться о вечно растущих доходах. Поднялись с 275 млн евро до 377 по итогам позапрошлого сезона. Дальше, разумеется, расти помешала пандемия, но добавили сто миллионов на отрезке в шесть лет. Круто, хотя не стоит забывать, что «Бавария» за то же время выросла более чем на 200 млн евро.

Худшие. Разгромы от «Баварии»

«Баварию» стабильно выбивали из ЛЧ , между 2012-м и 2020-м не были в финалах. Но дома удерживают корону, даже когда не угадывали с тренерами или позволяли кому-то из конкурентов – чаще всего самой «Боруссии» Д, уходить в отрыв. Но посмотрите на личные встречи – 7 поражений «шмелей» в 8 последних играх в Бундеслиге. «Бавария» уничтожала конкурента со счетом 4:0, 5:0 и 6:0, что заставляет сомневаться в истинной силе клуба из Дортмунда. Так ли хороши или просто стали самыми богатыми из королевской свиты, поэтому часто оказывались вторыми?

Лучшие. Симпатичный стиль игры

«Боруссия» Д умеет сыграть красиво. О причине, почему бывают перепады, поговорим в следующем пункте, а здесь о хорошем – часто атакуют, играют результативно, умеют показать зрелищный футбол. «Боруссия» Д в новом сезоне по понятным причинам не выделяется на фоне коллег, но сегодня в Севилье встретятся пятая и шестая команды по владению в топ-5. У немцев много ударов по воротам, и хотя далеки от голевых рекордов, которые ставит «Бавария», многое умеют. Если суммировать последние лет десять, то «Боруссия» Д – пример клуба с яркой игрой.

Худшие. Выбор главных тренеров

Цорк работает на Дортмунд с 2011 года, но не подумайте, что спортивный директор безгрешен. Шюррле, Шюльц, Брандт, Ярмоленко, Гетце, Алькасер, Филипп, Иммобиле и Балерди обошлись в большие деньги – несколько сотен миллионов евро, но не отработали их на поле. Есть причины утверждать, что не всегда боссы клуба грамотно выбирают. Особенно главных тренеров. Клоппа сложно заменить, но Юрген ушел давно, а после него ставят строго не на чемпионов – Тухель, Бош, Штогер, Фавр и Терзич не завоевали для Дортмунда «золото». Теперь переманили из состава клуба-тезки Марко Розе, но вопрос остался. Разве он опередит «Баварию»? Розе выигрывал лишь чемпионаты Австрии.

Мнение читателей. Когда «Боруссию» Д ждёт прорыв и трофеи?

Опасно довольствоваться второй строчкой, ведь нельзя позволить себе откат на шестую. В первую очередь финансово, будет падение выручки, что заставит летом попрощаться с Холандом, пока это горячий пирожок на рынке.

Хорошо, что есть такие игроки, но тот же Санчо сейчас упал в цене. А пример Дембеле заставляет большие клубы задуматься, являются ли новички из «Боруссии» Д стабильными. Дух неудачи преследовал тех, кто уехал – Дембеле, Пулишича, Обамеянга, Мхитаряна и Гетце.

Мхитарян и Гюндоган сейчас невероятные, но до этого им было сложно. Филипп не стал вожаком «Динамо», Сократис не легенда «Арсенала», а Ярмоленко не лидер «Вест Хэма». А Иммобиле прекрасен не из-за клуба из Дортмунда.

«Бавария» наращивала огневую мощь, сформировала состав из молодых французов с запасом на будущее, проработала разные варианты с тренерами, если Флик уйдет, чтобы сохранять статус гегемона. А что делает «Боруссия» Д?

В сезоне с увольнением Фавра – скомканным, не подготовились к полноценной замене, рискуют финишировать в Бундеслиге вне зоны ЛЧ . В чемпионате обаятельная команда на шестом месте, а если «Севилья» Лопетеги не допустит ошибок, то выбьет Дортмунд.

Немцам нужен был прорыв, а снова согласились, что «Бавария» непобедима. Разрыв в таблице составляет 16 пунктов, Дортмунд сдался, а в тренеры назначили человека, чья команда соседствует с «Боруссией» М, не идет выше.

«Шмели» — симпатичные и нестабильные, но им вредит привычка довольствоваться малым. «Боруссия» Д как Марко Ройс – то форс-мажор, то сам промахивается. В их случае предвзятой будет слепая похвала, выиграли лишь 2 матча из 7 последних.

Зная немцев и испанцев, в Севилье можем увидеть 3:1 в любую сторону, но один матч не перепишет историю клуба из Дортмунда. Им пора повзрослеть.