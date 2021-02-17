Худший из лучших клубов мира. «Боруссия» Д довольствуется ролями второго плана

Сегодня им нужно побеждать «Севилью», чтобы спасти сезон.
Клуб из Дортмунда во многом замечательный. Но если не относиться к ним, как в новорожденным, то накопились вопросы. Ни разу не обогнали «Баварию» в Бундеслиге, хотя фаворит дарил приличную фору, да и времени для прорыва хватало.
В Лиге Европы, как «Атлетико» или «Севилья», не побеждали. Немцы застряли между успехом и неудачей, в чем похожи на «Ливерпуль» до победы в финале ЛЧ и в АПЛ. Не худшая судьба – скажут оптимисты, и будут правы лишь отчасти.
Но это и не лучший результат, ведь в Бундеслиге не такая конкуренция, как у «Челси» в Англии, или у «Севильи» в Испании. Дуализм стал попутчиком «Боруссии» Д, поэтому напомним накануне важной игры «шмелей», почему они и худшие, и лучшие одновременно.
Лучшие. Невероятные фанаты
Скептик скажет, что у клубов из Марокко тоже невероятные фанаты, что не делает сами команды лучшими хотя бы в Африке. Но примеры «Ливерпуля» или самой «Боруссии» Д показывают важность двенадцатого игрока, если он настолько крутой, как у немцев. Пандемия убрала «желтую стену» с трибун, что сказалось на атмосфере. Но все знают, на что способны внуки простых рабочих из Дортмунда. В отличие от лиг, где трибуны оккупировали унылые туристы, за «Боруссию» болеют чаще всего свои, а делают они это феноменально. Фанаты делают из провинциальной команды особенную.
Худшие. Психология руководства
Ханс-Йоахим Ватцке – легенда футбола и «Боруссии» Д. Вытащил клуб после финансового кризиса 2005 года, заложил фундамент для возвращения к вершинам. Но надо отметить, что и Ватцке, и Раубалль – адвокат, что является президентом клуба, и Цорк – спортивный директор клуба, являются успешными людьми без чемпионских амбиций. Хотя Михаэль в бытность игроком выигрывал и чемпионат, и Лигу чемпионов, сейчас вместе с Ватцке готов проигрывать «Баварии» всегда и везде. Признали, что вечно вторые, и это влияет на результаты.
Лучшие. Селекция и трансферы
«Боруссия» Д не в списке с «Бенфикой», «Порту», «Аяксом» или «Лиллем» по умению торговать с наваром в сотни миллионов евро. Но если брать гранды топ-5, то клуб из Дортмунда уникален. Они в небольшом плюсе на 72 млн евро за десять лет, тогда как даже «Бавария» в минусе на 354 млн. Из дорогущих ошибок разве что Шюррле, но трансферы Мхитаряна, Азара, Беллингхэма, Холанда, Витселя, Санчо, Дилейни, Обамеянга, Геррейру или Сократиса перекрывают ляпы. Дембеле пришел за 15, а ушел за 135 млн евро – принес огромные деньги.
Худшие. Упущенные кубки и медали
«Боруссию» не назвать командой везунчиков. Кубок Германии выиграли дважды в новом веке – в 2012-м и 2017-м, но проиграли четыре финала. В чемпионате после двух «серебряных» салатниц серия из 8 чемпионств «Баварии». В пяти случаях клуб из Дортмунда приходил вторым. В Лиге чемпионов могут похвастаться проигранным сопернику из Мюнхена финалом ЛЧ, но грозой европейских соперников не стали. «Боруссию» Д описывает их игра против ПСЖ год назад – выиграли в первом матче, но вылетели во втором.
Лучшие. Финансовые результаты
Можно снять виртуальную шляпу – в Дортмунде вытащили клуб со дна, сделали чемпионом, как в 2002 году, закрепили в статусе второй силы в Германии, невзирая на седьмое место в сезоне с уходом Клоппа. Благодаря армии фанатов и умению немцев зарабатывать на Бундеслиге, которая по миру не такая популярная, как АПЛ или Ла Лига, «Боруссия» Д в лиге Ватцке могла отчитываться о вечно растущих доходах. Поднялись с 275 млн евро до 377 по итогам позапрошлого сезона. Дальше, разумеется, расти помешала пандемия, но добавили сто миллионов на отрезке в шесть лет. Круто, хотя не стоит забывать, что «Бавария» за то же время выросла более чем на 200 млн евро.
Худшие. Разгромы от «Баварии»
«Баварию» стабильно выбивали из ЛЧ, между 2012-м и 2020-м не были в финалах. Но дома удерживают корону, даже когда не угадывали с тренерами или позволяли кому-то из конкурентов – чаще всего самой «Боруссии» Д, уходить в отрыв. Но посмотрите на личные встречи – 7 поражений «шмелей» в 8 последних играх в Бундеслиге. «Бавария» уничтожала конкурента со счетом 4:0, 5:0 и 6:0, что заставляет сомневаться в истинной силе клуба из Дортмунда. Так ли хороши или просто стали самыми богатыми из королевской свиты, поэтому часто оказывались вторыми?
Лучшие. Симпатичный стиль игры
«Боруссия» Д умеет сыграть красиво. О причине, почему бывают перепады, поговорим в следующем пункте, а здесь о хорошем – часто атакуют, играют результативно, умеют показать зрелищный футбол. «Боруссия» Д в новом сезоне по понятным причинам не выделяется на фоне коллег, но сегодня в Севилье встретятся пятая и шестая команды по владению в топ-5. У немцев много ударов по воротам, и хотя далеки от голевых рекордов, которые ставит «Бавария», многое умеют. Если суммировать последние лет десять, то «Боруссия» Д – пример клуба с яркой игрой.
Худшие. Выбор главных тренеров
Цорк работает на Дортмунд с 2011 года, но не подумайте, что спортивный директор безгрешен. Шюррле, Шюльц, Брандт, Ярмоленко, Гетце, Алькасер, Филипп, Иммобиле и Балерди обошлись в большие деньги – несколько сотен миллионов евро, но не отработали их на поле. Есть причины утверждать, что не всегда боссы клуба грамотно выбирают. Особенно главных тренеров. Клоппа сложно заменить, но Юрген ушел давно, а после него ставят строго не на чемпионов – Тухель, Бош, Штогер, Фавр и Терзич не завоевали для Дортмунда «золото». Теперь переманили из состава клуба-тезки Марко Розе, но вопрос остался. Разве он опередит «Баварию»? Розе выигрывал лишь чемпионаты Австрии.
Мнение читателей. Когда «Боруссию» Д ждёт прорыв и трофеи?
Опасно довольствоваться второй строчкой, ведь нельзя позволить себе откат на шестую. В первую очередь финансово, будет падение выручки, что заставит летом попрощаться с Холандом, пока это горячий пирожок на рынке.
Хорошо, что есть такие игроки, но тот же Санчо сейчас упал в цене. А пример Дембеле заставляет большие клубы задуматься, являются ли новички из «Боруссии» Д стабильными. Дух неудачи преследовал тех, кто уехал – Дембеле, Пулишича, Обамеянга, Мхитаряна и Гетце.
Мхитарян и Гюндоган сейчас невероятные, но до этого им было сложно. Филипп не стал вожаком «Динамо», Сократис не легенда «Арсенала», а Ярмоленко не лидер «Вест Хэма». А Иммобиле прекрасен не из-за клуба из Дортмунда.
«Бавария» наращивала огневую мощь, сформировала состав из молодых французов с запасом на будущее, проработала разные варианты с тренерами, если Флик уйдет, чтобы сохранять статус гегемона. А что делает «Боруссия» Д?
В сезоне с увольнением Фавра – скомканным, не подготовились к полноценной замене, рискуют финишировать в Бундеслиге вне зоны ЛЧ. В чемпионате обаятельная команда на шестом месте, а если «Севилья» Лопетеги не допустит ошибок, то выбьет Дортмунд.
Немцам нужен был прорыв, а снова согласились, что «Бавария» непобедима. Разрыв в таблице составляет 16 пунктов, Дортмунд сдался, а в тренеры назначили человека, чья команда соседствует с «Боруссией» М, не идет выше.
«Шмели» — симпатичные и нестабильные, но им вредит привычка довольствоваться малым. «Боруссия» Д как Марко Ройс – то форс-мажор, то сам промахивается. В их случае предвзятой будет слепая похвала, выиграли лишь 2 матча из 7 последних.
Зная немцев и испанцев, в Севилье можем увидеть 3:1 в любую сторону, но один матч не перепишет историю клуба из Дортмунда. Им пора повзрослеть.
А вообще вратарская проблема в Дортмунде.очевидна.
столько ляпов у обоих.
Севилья более зрелая во всех смыслах
А вообще вратарская проблема в Дортмунде.очевидна.
столько ляпов у обоих.
Севилья более зрелая во всех смыслах