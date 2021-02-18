Еврокубки возвращаются в Россию. «Краснодар» против Гвардиола и победителей ЦСКА 

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18 февраля 2021, 10:04

Болеем за «быков», их победы в ЛЕ выгодны всем грандам РПЛ .

О «Краснодаре»

- результаты на сборах не очень важны. Это матчи для тренеров, не столько для самих игроков, которых использовали для экспериментов с новым наставником по физической подготовке. Была черновая работа с полноценной сменой состава, поэтому ни победа над «Ростовом», ни поражение от «Локомотива» не делают «быков» ближе или дальше от следующего раунда плей-офф ЛЕ ;

- а вот новая потеря – Рамиреса, огорчает. Когда Кристиан в настроении, то становится важным усилением левого крыла атакующего коллектива. Мусаев сообщил, что у эквадорца не разрыв «крестов» — отлично, вернется через пару месяцев. Кроме левого латераля, проблемы со здоровьем были у Ари, Стоцкого и Сафонова;

- для «горожан» это четвертый выход в плей-офф Лиги Европы. Но впервые прорвались в еврокубковую весну через группу Лиги чемпионов, где набрались дополнительного опыта, опередив «Ренн» в группе. «Краснодар» проходил «Фенербахче» и «Байер», у них есть успехи против «Порту» и ПАОКа в квалификации ЛЧ . Спокойно готовились к матчу со знакомым для российского фаната соперником – «Динамо» из Загреба;

- Городов наигрывался в основе на сборах, поскольку у Сафонова травма. Матвея будет не хватать, ведь успел сыграть важную роль в осенней кампании команды. В центре, если у Мартыновича на выбор два напарника – Сорокин и Кайо, и хотя защита – слабое звено, ведь паникуют порой, в отдельно взятом домашнем матче можно сыграть качественно;

- у Мусаева достаточно народу. Чернов и Смольников – опытные люди, что могут сыграть на флангах. Газинский и Ольссон будут делить позицию рядом с Вильеной. Классон и Вандерсон – основной выбор на флангах атаки, но не забывайте о Сулейманове. Под нападающим Бергом ждем Кабелла – главный плеймейкер. Схема вряд ли изменится, но могут быть сюрпризы из-за особенностей «Динамо».

Ориентировочный состав «Краснодара» (3-2-3-1): Городов – Смольников, Кайо (Сорокин), Мартынович, Чернов – Вильена, Газинский (Ольссон) – Вандерсон (Сулейманов), Кабелла, Классон – Берг.

О «Динамо» Загреб

- в отличие от российской команды, у хорватского соперника есть официальная игровая практика. Их козырь, хотя учитывайте – у «Динамо» случаются неудачи. «Горица» накидала им три мяча, «Шибеник» в Загребе выиграл 2:1. После этого подопечные Мамича выиграли три матча подряд с сухим счетом, но против конкурента «Осиека» схватили красную;

- к сожалению, «Динамо» — крайне везучая команда. Для них в порядке вещей реализовать три из четырех ударов в створ, нормально получить удаление у соперника на ровном месте. Голами не балуют – пять в последних четырех матчах в Хорватии, но при этом собрали три «сухаря»;

- речь о многократном чемпионе. В этом принципиальная разница – на свой «золотой» опыт «Динамо» постоянно ставит в Европе. Поэтому в группе с ЦСКА у них 4 победы и 2 ничьих. Поэтому пропустили всего один мяч. Уверенные в себе ребята, что уважают соперников и активно нахваливают «Краснодар»;

- в силовом стиле «Динамо» есть минусы. Влашич и компания создали в Москве 25 моментов у ворот Ливаковича, причем в 7 случаях попадали в створ. У хорватов в гостях был один точный удар, но матч мог завершиться со счетом 3:0, а не 0:0. Высокий прессинг это их козырь, но за ним скрывается дефицит свежих атакующих идей после ухода Дани Ольмо в «Лейпциг»;

- к слову, о немцах – уже подписали Гвардиола из состава «Динамо» Загреб. Это левый и центральный защитник, очередная поставка хорватов в топ-5. Также вратарь Ливакович на хорошем счету. Майер удачно отыграл в ЛЕ . Адеми опасен, ведь разрушает и созидает. Попался сильный соперник. У Леоваца проблемы со здоровьем, а еще правый бек Мохаррами травмирован, но у Мамича боеспособный состав.

Ориентировочный состав «Динамо» Загреб (4-2-3-1): Ливакович – Стоянович, Теофил-Катерил, Лауритсен (Гвардиол), Гвардиол (Леовац) – Джакич, Адеми – Кастрати, Майер, Оршич – Петкович (Гавранович).

О предстоящей игре

- Россия на седьмом месте в таблице ассоциаций УЕФА , заметно отстает от Португалии. Впереди потеря сильного коэффициента, а сзади поджимают Нидерланды, Бельгия и Австрия. Нужны хоть какие-то очки, без прорыва «Краснодара» в Лиге Европы станет намного сложнее. Победы «быков» выгодны их оппонентам в РПЛ , и не только из-за дополнительной усталости конкурента;

- у клубов РПЛ терпимый баланс против хорватов – 17 матчей, 11 побед, 1 ничья и 5 поражений. Мировая и одна осечка – на счету ЦСКА осенью. Соперник исторически не самый удобный – загребское «Динамо» имеет победу над «Спартаком» под прежним названием «Кроация», но и два поражения тоже были. А «быкам» надо писать свою историю, впервые сыграют против хорватов в еврокубках;

- будет холодно – до -11 ближе к ночи. Главное подготовить поле, остальные – за футболистами. В Загребе плюсовая температура, так что по гостям может ударить эффект смены климата. Неприятно, что обычно теплый Краснодар накрыла зима, но условия одинаковые для двух команд. Жаловаться на поле или климат нельзя, надо забивать мячи, не допуская ошибок у своих ворот;

- «Динамо» не проигрывало в семи матчах Лиги Европы подряд. Но напомним, что Сергей Ребров с «Ференцварошем» выбили хорватов в квалификации ЛЧ . У «Краснодара» в соперниках снова эдакий ПАОК – сильный, но не всесильный. Изучив неудачный опыт ЦСКА , Мусаев должен идти дальше. И начать полезно с домашнего успеха, невзирая на отсутствие игровой практики. Всю зиму подводили состав к этому матчу, нельзя подвести публику;

- важный фактор – позволили на 30 % заполнить арену, «Краснодар» получит живую поддержку. Против «Ренна» в решающем матче в группе ЛЧ зрители стали важным фактором, погнали к победе и помогли удержать нужный счет против соперника, который опаснее, чем загребское «Динамо». Хорваты не самый легкий оппонент, ведь вязкие и упрямые, но «Краснодар» с такими командами играет в РПЛ постоянно;

- многое сегодня зависит от физической подготовки хозяев. Но если представить, что «горожане» сыграют в свою силу, то хорваты (Мусаев зря их случайно задел, назвав югославской командой – обидятся, это как именовать южнокорейца, национальность которого прекрасно знаешь, японцем) получат соперника, с которым в этом европейском сезоне пока не играли.

«Краснодар» — самый острый и атакующий оппонент «Динамо» Загреб в Лиге Европы со времен «Бенфики» в 2019 году. В том матче хорваты дома выиграли 1:0, а в гостях получили 0:3, но лишь в овертайме. Гости намного опытнее и сильнее, чем хотелось бы.